米ソラナ・カンパニー、5.2億ドルのSOLを企業資産として取得

最終更新日: 10月 8, 2025

ナスダック上場のソラナ・カンパニー（旧ヘリウス・メディカル・テクノロジーズ）は6日、5億2500万ドルを超えるソラナ（SOL）を企業資産として取得した。

同社はティッカーシンボル「HSDT」で取引され、保有するデジタル資産は220万SOLを超え、総額は5億2500万ドルを超える規模となる。

この額は、9月18日に完了した私募で調達した総額を、わずか3週間足らずで上回った。

今回の取得により、HSDTは仮想通貨ネイティブではない企業として、最大級のソラナ保有者の一つとなった。

Today we announced our continued acquisition of Solana tokens.



We now hold over 2.2M SOL, valued at ~$520M (at $236), and are one of the largest and fastest-growing DATs.



Our mission is to be the preeminent Solana treasury and to maximize SOL per share in order to grow… pic.twitter.com/K5mOVa63ow — Solana Company $HSDT (@Solana_Company) October 6, 2025

ビットコイン超えの戦略、ソラナ特化で株主価値最大化

同社はこの動きを「ソラナエコシステムへの長期的なコミットメント」と位置づけている。

一方で、従来の神経技術や医療機器事業も継続する方針だ。

これは、ストラテジー社がビットコイン（BTC）に特化した資産戦略をとっているのとは対照的に、ソラナに焦点を当てたアルトコイン戦略となる。

HSDTがソラナを選んだ背景には、その高いネットワーク性能がある。

秒間3500件を超える処理能力や、ビットコインのような利回りを持たない資産とは異なり、ソラナが設計上約7%のネイティブステーキング利回りを持つ点を評価した。

株価190%急騰、市場が好反応示す

市場はこのニュースに大きく反応した。

ソラナを資産に加える発表以降、HSDTの株価は約190%という大幅な上昇を記録した。

ソラナ価格も発表後に3.57%上昇し、一部のテクニカル分析では300ドルへの回復も予測されている。

HSDTは残りの現金1500万ドルを使い、さらにソラナの保有を増やす可能性も示唆しており、今後の動向が注目される状況だ。

このような企業の仮想通貨投資は、市場全体に新たな動きをもたらす可能性がある。

ソラナが企業財務戦略の選択肢として認識され始めたことは、市場にとって重要な転換点となる可能性がある。