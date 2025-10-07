BTC $124,435.16 -0.15%
ETH $4,697.30 2.29%
SOL $230.87 -1.47%
BNB $1,297.23 5.00%
XRP $2.98 -1.01%
DOGE $0.26 0.08%
SHIB $0.000012 -0.11%
PEPE $0.0000099 -0.59%
Cryptonews アルトコインニュース

米ソラナ・カンパニー、5.2億ドルのSOLを企業資産として取得

アルトコイン
暗号資産ライター
Daisuke F.
暗号資産ライター
Daisuke F.
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
ソラナのロゴを中心に、ナスダックの株価上昇を示す未来的な背景

ナスダック上場のソラナ・カンパニー（旧ヘリウス・メディカル・テクノロジーズ）は6日、5億2500万ドルを超えるソラナ（SOL）を企業資産として取得した。

同社はティッカーシンボル「HSDT」で取引され、保有するデジタル資産は220万SOLを超え、総額は5億2500万ドルを超える規模となる。

この額は、9月18日に完了した私募で調達した総額を、わずか3週間足らずで上回った。

今回の取得により、HSDTは仮想通貨ネイティブではない企業として、最大級のソラナ保有者の一つとなった。

ビットコイン超えの戦略、ソラナ特化で株主価値最大化

同社はこの動きを「ソラナエコシステムへの長期的なコミットメント」と位置づけている。

一方で、従来の神経技術や医療機器事業も継続する方針だ。

これは、ストラテジー社がビットコイン（BTC）に特化した資産戦略をとっているのとは対照的に、ソラナに焦点を当てたアルトコイン戦略となる。

HSDTがソラナを選んだ背景には、その高いネットワーク性能がある。

秒間3500件を超える処理能力や、ビットコインのような利回りを持たない資産とは異なり、ソラナが設計上約7%のネイティブステーキング利回りを持つ点を評価した。

株価190%急騰、市場が好反応示す

市場はこのニュースに大きく反応した。

ソラナを資産に加える発表以降、HSDTの株価は約190%という大幅な上昇を記録した。

ソラナ価格も発表後に3.57%上昇し、一部のテクニカル分析では300ドルへの回復も予測されている。

HSDTは残りの現金1500万ドルを使い、さらにソラナの保有を増やす可能性も示唆しており、今後の動向が注目される状況だ。

このような企業の仮想通貨投資は、市場全体に新たな動きをもたらす可能性がある。

ソラナが企業財務戦略の選択肢として認識され始めたことは、市場にとって重要な転換点となる可能性がある。

Industry Talk
ビットコイン12.2万ドル突破、年末20万ドル予測｜バブル突入か
2025-10-05 06:10:00
,
筆者 Daisuke F.
ビットコインニュース
10月第1週の仮想通貨ニュース｜高IQ保持者によるビットコイン購入など
2025-10-06 10:57:34
,
筆者 Naoki Saito
イーサリアムニュース
メタマスクが新リワード報酬を開始｜3000万ドル相当を配布
2025-10-05 18:00:20
,
筆者 Ikkan Kawade

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,502,088,139,549
10.22
トレンドの仮想通貨
Industry Talk
ビットコイン12.2万ドル突破、年末20万ドル予測｜バブル突入か
2025-10-05 06:10:00
,
筆者 Daisuke F.
ビットコインニュース
10月第1週の仮想通貨ニュース｜高IQ保持者によるビットコイン購入など
2025-10-06 10:57:34
,
筆者 Naoki Saito
イーサリアムニュース
メタマスクが新リワード報酬を開始｜3000万ドル相当を配布
2025-10-05 18:00:20
,
筆者 Ikkan Kawade

注目記事

ニュース
アルトコインBNB、過去最高値1,237ドルを記録
Eiji M.
Eiji M.
2025-10-07 20:11:16
ビットコインニュース
ストラテジー、7年ぶりビットコイン購入を一時停止｜配当優先
Daisuke F.
Daisuke F.
2025-10-07 19:28:59
Daisuke F.
暗号資産ライター
愛知県出身。2021年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始し、Defi及びNFTへの投資経験を持つ。2022年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、インスタでも仮想通貨コンテンツを発信中。専門分野は、クリプト・Web3・AIなど。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム