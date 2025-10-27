BTC $115,491.63 3.43%
ETH $4,232.59 7.23%
SOL $204.90 5.56%
BNB $1,151.65 2.74%
XRP $2.65 1.22%
DOGE $0.20 6.25%
SHIB $0.000010 4.74%
PEPE $0.0000073 4.18%
Cryptonews アルトコインニュース

モブキャストHD、ソラナの取得・保有を開始

ソラナ(SOL)
暗号資産ライター
Yu Ashina
暗号資産ライター
Yu Ashina
筆者について

Crypto News...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
企業財務の成長とブロックチェーン革新を象徴する、輝くソラナ（SOL）のロゴとデジタルネットワーク。

株式会社モブキャストホールディングスは24日、ソラナ（SOL）の取得および保有を開始したと明らかにした

同社はIP投資・開発事業を主に手掛けてきたが、企業財務の新たな戦略として仮想通貨の活用に乗り出す。

この動きを円滑に進めるため、ソラナ・トレジャリー事業に関する情報を発信する公式Xアカウントも開設している。

SBIグループとの提携でソラナ・トレジャリー事業を本格化

今回の事業開始は、23日に発表されたSBIグループ傘下の仮想通貨取引所BITPOINTとの業務提携が大きく影響している。

この提携により、ソラナを活用したトレジャリー事業を推進する体制が整った。

BITPOINTは、高い信頼性と安定した流動性を持つ取引所として知られる。

特にソラナのステーキングにおいては国内トップクラスの年率実績を誇り、同社の事業に最適な資産活用環境を提供するとされる。

モブキャストホールディングスの藪考樹CEOは、「本提携は、ソラナ・トレジャリー事業を実行フェーズへと進める具体的かつ重要な一歩だ」と述べた。

多角的な運用戦略で高収益を目指す

モブキャストホールディングスの戦略は、単にソラナを保有するだけにとどまらない。

ステーキングによる安定収益の確保や、リキッドステーキングトークン（LST）の発行・流通を通じた利回りの最適化を目指す。

さらに、バリデーター運用を通じてソラナネットワークの基盤にも参画する計画だ。

これにより持続的かつ高収益な企業トレジャリー事業の構築を図る。

同社は仮想通貨の価格変動リスクや規制環境の変化を認識しており、適切な管理体制のもとで慎重に運用を進めるとしている。

この取り組みは、先日発表されたソーシャルインパクトパスポート構想の実現を加速させ、ソラナ・コミュニティの発展に貢献することも目的としている。

なお、今回の件による2025年度の連結業績への影響は軽微であり、業績予想に変更はない。

今後は国内外の主要な取引所とも連携を拡大し、財務基盤の安定化と事業成長を図っていく方針である。

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,114,059,320,139
4.39
トレンドの仮想通貨

注目記事

アルトコインニュース
10月第4週の仮想通貨ニュース｜ファンプラのIEOが10億円調達など
Naoki Saito
Naoki Saito
2025-10-27 11:27:23
テクノロジーニュース
バイナンスウォレットに新機能、x402関連トークン投資支援へ
Naoki Saito
Naoki Saito
2025-10-27 10:44:20
Yu Ashina
暗号資産ライター
Crypto News Japanライター。2021年に暗号資産（仮想通貨）やWeb3、NFTに関心を持ち投資を開始。2022年にはブロガーとしてNFTや仮想通貨に関する個人ブログを設立。2023年に暗号資産ライターとして従事し始め、Crypto News Japanに参画。主な専門分野は仮想通貨、Web3、デジタルトークンなど。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム