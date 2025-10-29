MetaMask、複数チェーン対応の新アカウント機能を導入

Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador Naoya Tokunaga Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador Naoya Tokunaga 筆者について 2022年に「Move to... 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む 最終更新日: 10月 29, 2025

仮想通貨ウォレットのMetaMaskは28日、単一アカウントで複数のブロックチェーン資産を管理できる新機能「マルチチェーンアカウント」を導入した。

このアップデートにより、利用者は一つの統合されたアカウントを通じて、複数のネットワーク上の資産を管理できるようになる。

従来MetaMaskはイーサリアム専用ウォレットとして機能していたが、今回の構造改革で大きな転換点を迎えた。

同社の公式発表によると、新機能は「一つのアカウントでEVMおよび非EVMネットワークのトークン取引や資産管理」を可能にする。

これまで別々に管理されていたEVMチェーンと非EVMチェーンのアドレスを一元化する仕組みだ。

新機能「マルチチェーンアカウント」の仕組み

今回のアップデートは、MetaMask Mobile版7.57およびExtension版13.5で展開される。

既存のEVMアドレスとソラナ（SOL）アドレスが作成順に基づいて自動ペアリングされ、マルチチェーンアカウントが形成される。

公式では全EVMアカウントは名前とアドレスを維持し、各EVMアドレスは対応するソラナアドレスと共にマルチチェーンアカウントにグループ化されると説明。

ソラナアカウントの数が多い場合、対応するEVMアドレスが自動生成される。

技術面では、単一のリカバリーフレーズから複数のアカウントを安全に管理するため、BIP-44派生パスが利用されている。

異なるネットワークタイプ間でも一貫したアドレス生成が維持される設計だ。

初期対応はEVMとソラナだが、今後はビットコイン（BTC）、トロン、Monadへの拡張も決定している。

マルチチェーン化の背景と今後の展望

MetaMaskによると、今回のアップデートは「複数のウォレットやリカバリーフレーズを管理する煩雑さを解消する」ことが狙いだ。

利用者はネットワーク切り替えやウォレット管理の負担が軽減され、マルチチェーン間での活動がよりシームレスになる。

暗号資産業界がマルチチェーン化する中、この機能は相互運用性向上の流れに沿うものだ。

ハードウェアウォレットは現時点ではEVMのみの対応だが、ソラナ統合が今後のアップデートで予定されている。

Web3ゲートウェイへの進化

MetaMaskは新機能のリリースと同時に、資産の読み込み速度が30倍に向上したと発表。

🦊 Multichain Accounts are LIVE in MetaMask! 🦊



(Also, your assets now load 30x faster) 👀



Here's how it all works 📽️👇 pic.twitter.com/7ziSrCishI — MetaMask.eth 🦊 (@MetaMask) October 27, 2025

これにより、単なるイーサリアムウォレットを超え、より包括的なWeb3ゲートウェイとしての進化が加速する。

マルチチェーンアカウント機能の導入は、ウォレット業界全体の標準化とユーザーエクスペリエンス改善に大きな影響を与える可能性がある。