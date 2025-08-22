メルカリ、ソニーグループとNFT提携｜デジタル資産の取扱い開始

最終更新日: 8月 22, 2025

株式会社メルカリ、ソニーグループ株式会社、およびソニー・ブロックチェーン・ソリューションズ・ラボは21日、NFTとデジタルコンテンツの普及で協業する合意書を締結した。

今回の提携では、ソニー・ブロックチェーン・ソリューションズ・ラボが開発したイーサリアム（ETH）レイヤー2ネットワークのSoneium（ソニューム）を活用する。

第一弾として、同日よりメルカリNFTでSoneium基盤のNFT販売を開始し、新たなデジタル資産の取り扱いを開始した。

💿 🛒 @Mercari_jp, @Sony Group Corporation and Sony Block Solutions Labs are officially collaborating to promote NFTs and digital content using Soneium.



The first initiative kicks off at @at_jam EXPO 2025, supported by UP-T, where idol-related NFTs will be available on Mercari… pic.twitter.com/XXLl3Ay2dV — Soneium 💿 (@soneium) August 21, 2025

アイドルNFTから始まる協業

今回発売されたのは、2025年に横浜アリーナで開催予定の@JAM EXPO 2025 supported by UP-Tに連動したアイドルテーマのNFTだ。

限定視聴コンテンツや、実際のイベントで特典と引き換え可能な権利を備え、メタデータはイーサリアムのレイヤー2Soneium上に記録される。

メルカリは月間約2300万人のアクティブユーザーを抱える国内最大級のフリマアプリであり、本取り組みを「あらゆる価値を循環させ、あらゆる人の可能性を広げる」というミッションの一環と位置づける。

一方、ソニーグループは、Soneiumを通じてデジタル資産向けのスケーラブルかつ低コストな取引基盤の商用化を目指す。今回の提携は、日本の強固なポップカルチャーとデジタルコレクティブル市場の融合を象徴する動きだ。

Soneiumはイーサリアムのスケーラビリティと手数料の課題解消を狙うレイヤー2であり、エンタメ分野におけるNFTの普及加速に寄与することが期待される。