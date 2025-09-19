BTC $116,324.29 -1.12%
ETH $4,536.29 -1.45%
SOL $242.22 -2.37%
BNB $991.62 -0.40%
XRP $3.03 -2.79%
DOGE $0.27 -3.76%
SHIB $0.000013 -2.87%
PEPE $0.000010 -4.43%
Cryptonews アルトコインニュース

ハイパーリキッド、最高値59ドル記録｜アルトコイン市場で存在感拡大

アルトコイン
暗号資産ライター
Takayuki A.
暗号資産ライター
Takayuki A.
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
HyperliquidのHYPEトークンのロゴが描かれた、上昇するグラフとデータを表示する未来的なインターフェース

ハイパーリキッド（HYPE）は18日、史上最高値となる59ドルを記録した

今回の最高値更新により、ハイパーリキッドは時価総額でチェーンリンク（LINK）を上回り、暗号資産（仮想通貨）ランキングで11位に急浮上した。

2025年9月19日のハイパーリキッドのチャート

今後の価格動向と市場の見通し

今回の最高値を受け、複数の金融アナリストは短期的な上昇基調が続くと予想している。

価格目標としては60〜65ドルのレンジに到達する可能性が指摘されており、アルトコイン市場全体への波及効果も注目されている。

一部の市場関係者は、2025年第4四半期にソラナ（SOL）を上回るパフォーマンスを示す可能性に言及。ただし、100ドルの大台突破には需要の拡大や機関投資家による継続的な採用が不可欠との慎重な見方もある。

ハイパーリキッドは短期的な市場変動の中でも、2025年の強気相場を背景に明確な上昇トレンドを維持している。

さらに、ガバナンス機能や手数料割引といったハイパーリキッドエコシステム内でのユーティリティ拡充が、コミュニティからの信頼向上を後押ししている。

アルトコイン関連ニュース

DeFiニュース
ハイパーリキッドのUSDH発行、ネイティブ・マーケッツが発行権獲得
2025-09-15 09:14:33
,
筆者 Naoki Saito
XRPニュース
シンガポールDBS銀行、リップル社と資産トークン化で提携　
2025-09-18 16:11:22
,
筆者 Hideaki S.
ビットコインニュース
9月第3週の仮想通貨ニュース｜PayPayがBTCとETH関連の新コース追加など
2025-09-15 10:15:03
,
筆者 Naoki Saito

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,266,583,237,153
-0.39
トレンドの仮想通貨
DeFiニュース
ハイパーリキッドのUSDH発行、ネイティブ・マーケッツが発行権獲得
2025-09-15 09:14:33
,
筆者 Naoki Saito
XRPニュース
シンガポールDBS銀行、リップル社と資産トークン化で提携　
2025-09-18 16:11:22
,
筆者 Hideaki S.
ビットコインニュース
9月第3週の仮想通貨ニュース｜PayPayがBTCとETH関連の新コース追加など
2025-09-15 10:15:03
,
筆者 Naoki Saito

注目記事

アルトコインニュース
テザー支援のレイヤー1「Plasma」、メインネットβ版を25日に公開
Takayuki A.
Takayuki A.
2025-09-19 21:58:48
XRPニュース
SBI VCトレード、総額1億円相当のXRP配布キャンペーン実施
Ikkan Kawade
Ikkan Kawade
2025-09-19 18:54:15
Takayuki A.
暗号資産ライター
2021年から暗号資産（仮想通貨）投資を始め、自身の経験・洞察を活かして、Web3.0分野のコンテンツクリエーターとして活動する。仮想通貨コンテンツの執筆歴は5年。これまでに1,000記事以上の執筆経験あり。主な専門分野は仮想通貨、NFT、メタバース。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム