ハイパーリキッド、最高値59ドル記録｜アルトコイン市場で存在感拡大

暗号資産ライター Takayuki A. 暗号資産ライター Takayuki A. 筆者について ... 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む 最終更新日: 9月 19, 2025

ハイパーリキッド（HYPE）は18日、史上最高値となる59ドルを記録した。

今回の最高値更新により、ハイパーリキッドは時価総額でチェーンリンク（LINK）を上回り、暗号資産（仮想通貨）ランキングで11位に急浮上した。

今後の価格動向と市場の見通し

今回の最高値を受け、複数の金融アナリストは短期的な上昇基調が続くと予想している。

価格目標としては60〜65ドルのレンジに到達する可能性が指摘されており、アルトコイン市場全体への波及効果も注目されている。

一部の市場関係者は、2025年第4四半期にソラナ（SOL）を上回るパフォーマンスを示す可能性に言及。ただし、100ドルの大台突破には需要の拡大や機関投資家による継続的な採用が不可欠との慎重な見方もある。

ハイパーリキッドは短期的な市場変動の中でも、2025年の強気相場を背景に明確な上昇トレンドを維持している。

さらに、ガバナンス機能や手数料割引といったハイパーリキッドエコシステム内でのユーティリティ拡充が、コミュニティからの信頼向上を後押ししている。