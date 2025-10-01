アルトコイン「HYPE」初期保有者、約338億円超の利益確定売り

BTC $116,421.37 3.10%
ハイパーリキッド（HYPE）の初期大口保有者は10月30日、保有する507万HYPEのうち499万HYPEし、約2億2876万ドル（約338億5600万円）を得たことが明らかになった

ブロックチェーン分析企業Lookonchainによれば、このクジラは9か月前に平均16.23ドルで507万HYPEを取得しており、当時の取得額は約8228万ドル（約121億7700万円）だったという。

今回の売却価格は取得単価から約182％上昇しており、大幅な利益確定となった形だ。

市場への影響と今後の価格動向

今回の初期大口保有者（通称クジラ）による大規模な売却は、市場心理の変化を示す重要なシグナルとされ、他の主要保有者が追随する可能性が懸念されている。

ブロックチェーン分析によれば、クジラがHYPEトークンのような将来性のあるアルトコインを売却すると、市場流動性が低下し、短期的な価格調整につながる傾向があるという。

今回の平均売却価格45.82ドルは心理的な抵抗線、初期取得単価16.23ドルは重要な支持線として注目される。さらに、過去の事例では、大規模売却後24時間以内に取引量が20〜30％増加するケースも確認されている。

今回の取引は、経験豊富な仮想通貨保有者による戦略的な動きとみられる。

実際、Lookonchainは9月16日に別のクジラが約900万ドル（約13億3,200万円）相当のHYPEトークンを新たなDEX「Aster」へ移動させたと報告した。

加えて、ChainCatcherの報道では、9月24日に特定のクジラが10倍レバレッジを用い、約2050万ドル（約30億3400万円）規模のHYPEロングポジションを構築していたことが明らかになった。

市場アナリストは、こうした一連の動きがハイパーリキッドエコシステム全体におけるポートフォリオの再編成を示していると分析している。

Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

Takayuki A.
暗号資産ライター
2021年から暗号資産（仮想通貨）投資を始め、自身の経験・洞察を活かして、Web3.0分野のコンテンツクリエーターとして活動する。仮想通貨コンテンツの執筆歴は5年。これまでに1,000記事以上の執筆経験あり。主な専門分野は仮想通貨、NFT、メタバース。
続きを読む
