アルトコイン「HYPE」初期保有者、約338億円超の利益確定売り

暗号資産ライター Takayuki A. 暗号資産ライター Takayuki A. 筆者について ... 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む 最終更新日: 10月 2, 2025

ハイパーリキッド（HYPE）の初期大口保有者は10月30日、保有する507万HYPEのうち499万HYPEし、約2億2876万ドル（約338億5600万円）を得たことが明らかになった。

ブロックチェーン分析企業Lookonchainによれば、このクジラは9か月前に平均16.23ドルで507万HYPEを取得しており、当時の取得額は約8228万ドル（約121億7700万円）だったという。

今回の売却価格は取得単価から約182％上昇しており、大幅な利益確定となった形だ。

An early whale holding 5.07M $HYPE recently sold 4.99M $HYPE ($228.76M) at an average price of $45.82, realizing a profit of $148.63M.



He bought the 5.07M $HYPE 9 months ago at an average of $16.23.



Now he only has 77,089 $HYPE($3.37M) left. pic.twitter.com/4VK4HlrtMs — Lookonchain (@lookonchain) September 30, 2025

市場への影響と今後の価格動向

今回の初期大口保有者（通称クジラ）による大規模な売却は、市場心理の変化を示す重要なシグナルとされ、他の主要保有者が追随する可能性が懸念されている。

ブロックチェーン分析によれば、クジラがHYPEトークンのような将来性のあるアルトコインを売却すると、市場流動性が低下し、短期的な価格調整につながる傾向があるという。

今回の平均売却価格45.82ドルは心理的な抵抗線、初期取得単価16.23ドルは重要な支持線として注目される。さらに、過去の事例では、大規模売却後24時間以内に取引量が20〜30％増加するケースも確認されている。

今回の取引は、経験豊富な仮想通貨保有者による戦略的な動きとみられる。

実際、Lookonchainは9月16日に別のクジラが約900万ドル（約13億3,200万円）相当のHYPEトークンを新たなDEX「Aster」へ移動させたと報告した。

加えて、ChainCatcherの報道では、9月24日に特定のクジラが10倍レバレッジを用い、約2050万ドル（約30億3400万円）規模のHYPEロングポジションを構築していたことが明らかになった。

市場アナリストは、こうした一連の動きがハイパーリキッドエコシステム全体におけるポートフォリオの再編成を示していると分析している。