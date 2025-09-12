ギャラクシー・デジタルCEO、ソラナシーズンを表明｜SOL価格急伸

資産運用大手ギャラクシー・デジタルのマイク・ノボグラーツCEOは11日、現在の暗号資産（仮想通貨）市場について「ソラナシーズン」と表明した。

同氏は、ソラナ SOL +5.85%が次世代のグローバル金融インフラを担う有力候補であり、そのアーキテクチャは現代の金融システムの要件を満たすよう設計されていると語った。

さらに、複数のブロックチェーンがそれぞれの専門性を発揮しながら共存する「マルチチェーン時代」の到来を展望し、ソラナを中心とした強固なエコシステムの構築に期待を寄せた。

機関投資家の資金流入が背景に

SOLシーズンを表明した背景には、大規模な機関投資家による資金流入がある。

ノボグラーツ氏は、ナスダック上場のForward Industriesによる16億5,000万ドル規模の資金調達を特に強調。この調達はギャラクシー・デジタル、ジャンプ・クリプト、マルチコイン・キャピタルが主導し、世界最大規模のソラナ財務戦略の構築を目指している。

同氏は、アルトコインに特化する金融企業が、新たなエネルギーと資金を市場にもたらしていると指摘し、機関投資家の資金配分が大きく変化しつつあると述べた。

現在、ソラナ価格は直近1週間で16％、過去30日間で20％超の上昇を記録しており、1月に付けた過去最高値262ドルに迫る勢いで急伸している。

