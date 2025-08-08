BTC $116,372.43 -0.29%
ETH $3,966.83 3.37%
SOL $175.79 3.11%
BNB $787.85 1.59%
XRP $3.26 6.34%
DOGE $0.22 3.66%
SHIB $0.000012 2.09%
PEPE $0.000011 3.47%
Cryptonews イーサリアムニュース

イーサリアム今後に影響？米FGFがETH準備資産化へ50億ドル調達

イーサリアム(ETH)
暗号資産ライター
Takayuki A.
暗号資産ライター
Takayuki A.
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
Cryptonewsを信頼する理由
Cryptonewsは、10年以上にわたる暗号資産（仮想通貨）の報道経験に裏付けされた、信頼に足る洞察を提供しています。経験豊富なジャーナリストやアナリストが、深い知識を駆使し、ブロックチェーン技術を実際に検証しています。厳格な編集ガイドラインを遵守し、仮想通貨プロジェクトについて、正確かつ公正な報道を徹底しています。長年の実績と質の高いジャーナリズムへの取り組みにより、Cryptonewsは暗号資産市場の信頼できる情報源となっています。会社概要も併せてご覧ください。
広告開示私たちは、読者の皆様に対し、完全な透明性を提供することを重要視しています。当サイトの一部のコンテンツにはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのリンクを通じて発生した取引に基づき、当社が手数料を受け取る場合がございます。
結晶化し、宇宙空間に浮かぶイーサリアムのロゴ。未来的なデジタル金融を表現

ナスダック上場のFundamental Global Inc.（FGF）は7日、最大50億ドル（約7350億円）の証券発行に関するS-3登録届出書を提出した

今回の発行は、主にイーサリアムeth logo ETH +4.55%の取得を目的としており、同社がイーサリアム（ETH）を主要準備資産として組み入れる戦略転換を一層加速させる意図がある。

24h7d30d1yAll time

イーサリアムを今後主要準備資産とする新戦略

FGFは近く社名をFG Nexus Inc.に変更し、ブロックチェーン技術への傾倒を明確にする計画だ。今回の証券発行による純収入の大半は、イーサリアムの直接購入に充てられ、残りの収入は運転資金や一般事業目的に使用される。

この計画に先立ち、同社は5日に2億ドル（約294億円）の私募を完了し、イーサリアムを財務資産とする戦略の初期資金を確保した。これにより、同社の暗号資産（仮想通貨）重視の戦略に対する機関投資家の信頼が示された。

資金調達はThinkEquityとのアット・ザ・マーケット（ATM）方式を含む。当初は最大40億ドル（約5880億円）の普通株式を段階的に発行し、市況に合わせて発行規模や条件を柔軟に調整する。

規制の壁と市場リスクへの挑戦

FGFの戦略には課題も存在する。米SECの現行ガイドラインでは、同社の公開株式の時価総額が7500万ドル（約110億2500万円）未満の場合、発行額が当初12ヶ月間で1067万ドル（約15億6800万円）に制限される可能性がある。

また、イーサリアムの価格変動リスクや、仮想通貨の評価に伴う会計の複雑性、デジタル金融分野での規制不確実性も課題だ。これらのリスク管理が、戦略の成功に向けた鍵となるだろう。

一方、FGFはイーサリアムの価格上昇に加え、ステーキング報酬やトークン化された現実資産（RWA）による機会にも注目している。

イーサリアムは今後、金融インフラとしての重要性をさらに高める可能性があり、この動向は同社の戦略にも直結する。

同社CEOはイーサリアムをデジタル金融の基盤と評価し、機関投資家向け財務管理の先駆者を目指す姿勢を示した。この戦略は今後のイーサリアム普及とデジタル金融規制の動向に大きく影響される見通しだ。

イーサリアム関連ニュース

テクノロジーニュース
ソラナの最新Web3スマホ「Seeker」が出荷開始｜50カ国以上へ
2025-08-06 21:12:48
,
筆者 Takayuki A.
ビットコインニュース
ネイルサロンのコンヴァノ、21000ビットコインの保有計画発表
2025-08-05 22:09:01
,
筆者 Eiji M.
金融・経済ニュース
トランプ大統領、401(k)で仮想通貨投資解禁へ｜大統領令に署名
2025-08-08 23:29:34
,
筆者 Ikkan Kawade
Logo

Cryptonewsを信頼する理由

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,054,147,363,179
5.52
トレンドの仮想通貨
テクノロジーニュース
ソラナの最新Web3スマホ「Seeker」が出荷開始｜50カ国以上へ
2025-08-06 21:12:48
,
筆者 Takayuki A.
ビットコインニュース
ネイルサロンのコンヴァノ、21000ビットコインの保有計画発表
2025-08-05 22:09:01
,
筆者 Eiji M.
金融・経済ニュース
トランプ大統領、401(k)で仮想通貨投資解禁へ｜大統領令に署名
2025-08-08 23:29:34
,
筆者 Ikkan Kawade

注目記事

Industry Talk
ソラナの今後はどうなる？アナリストは新しい犬系銘柄に注目
Eiji M.
Eiji M.
2025-08-09 00:42:09
アルトコインニュース
パクソス、バイナンス提携巡るNYDFS和解で71億円支払いへ
Ikkan Kawade
Ikkan Kawade
2025-08-09 00:37:31
Takayuki A.
暗号資産ライター
2021年から暗号資産（仮想通貨）投資を始め、自身の経験・洞察を活かして、Web3.0分野のコンテンツクリエーターとして活動する。仮想通貨コンテンツの執筆歴は5年。これまでに1,000記事以上の執筆経験あり。主な専門分野は仮想通貨、NFT、メタバース。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム