IREN、マイクロソフトとAI契約で株価30%急騰

ナスダック上場のビットコイン（BTC）マイニング企業IRENは3日、マイクロソフトとの人工知能（AI）クラウドホスティング契約を行った。

この報道を受け、同社株は時間外取引で30％近く急騰した。

この契約は、IRENが従来のビットコイン採掘中心の事業モデルから、AIインフラ市場へ本格的に参入する転換点となる可能性がある。

マイクロソフトとの大型契約の概要

IRENの発表によると、マイクロソフトとのGPUクラウドサービス契約は5年間で総額97億ドルに上る。

契約に基づき、IRENはNVIDIA製の最新GPU「GB300」への段階的アクセスを提供する。

契約には、設備導入を支援するため総額の20％が前払いされる条項が含まれている。

この資金はテキサス州チルドレスに建設予定の750MWキャンパスのデータセンター整備に充当される。

「Horizon 1-4」と名付けられた新施設群は、合計200MWのIT負荷容量を備え、液体冷却技術を採用する。

さらにIRENは、契約履行に向けデル・テクノロジーズと58億ドルの機器調達契約を締結している。

近年は高性能GPUを活用したAI仮想通貨プロジェクトも拡大しており、同分野への資金流入が続いている。

AI事業への転換と市場への影響

今回の提携は、IRENが推進する垂直統合型AIクラウドモデルの実現に向けた重要な一歩だ。

生成AI需要が急拡大する中、マイクロソフトがGPU供給先としてIRENを選択したことは、同社のインフラ能力への高い評価を示す。

前払い金により財務リスクは軽減される一方、大規模インフラ整備を期限内に完了させるという課題も残る。

アナリストは「契約が順調に履行されれば、IRENはBTCマイニング企業から主要AIインフラ企業へと事業モデルを転換できる」と指摘する。

施設展開は2026年を通じて進行し、稼働開始に合わせてマイクロソフトがGPU容量を段階的に利用可能となる見込みだ。

IREN経営陣は、今回の契約を起点に他のハイパースケール企業の誘致も検討しており、AIインフラ事業への本格移行を加速させる姿勢を示している。

この動向は、仮想通貨市場全体にも波及する可能性がある。