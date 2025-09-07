市川團十郎とNEO TOKYO PUNKS、NFTで歌舞伎文化を未来へ継承

株式会社DAAAMOは4日、十三代目市川團十郎氏と人気NFTプロジェクトNEO TOKYO PUNKSとの協業プロジェクトを始動することを明らかにした。

この取り組みは、DAAAMOと株式会社ワントゥーテンが共同で立ち上げた日本の伝統文化推進プロジェクトの第一弾であり、Web3技術を活用して日本の伝統文化を未来の世代へ継承・発信することを目指している。

DAAAMOの公式発表によれば、本プロジェクトのリーダーは市川團十郎氏が務め、日本の伝統文化とその精神を守り、世界へ広めていくことを大きな使命として掲げている。

Web3技術で歌舞伎文化を未来へ継承

本プロジェクトでは、DAAAMOが開発するNFT・メタバース・DAOといったWeb3技術に加え、株式会社ワントゥーテンが提供する体験デザインやAI/XR空間DX技術を融合させる。

これらの先端技術は、中央集権的な管理者を介さずにサービスを構築するDeFiの理念とも高い親和性を持ち、歌舞伎文化の新たな伝承手段として期待されている。

今回の協業は、伝統文化を次世代へどう継承し、世界にどう発信していくのかという課題への一つの解答と位置付けられている。

特に若年層への訴求力を強化し、歌舞伎の国際的な認知度をさらに拡大する狙いがある。

公式発表によれば、NFTやメタバースを通じて文化を体験できる仕組みを構築し、伝統文化の享受のあり方を鑑賞型から参加型へと転換していくことを目指すという。

NFT保有者が文化創造の担い手に

このプロジェクトの最大の特徴は、NFT保有者が文化創造のプロセスに積極的に関与できる点にある。

NFT保有者は単なる観客にとどまらず、市川團十郎氏と共に歌舞伎を創造・保存・発信する中心的な存在となる。

NFTというデジタル資産は、歌舞伎文化を未来へ継承し広めていく仲間であることの証明として機能し、受動的な鑑賞者を能動的なコミュニティ参加者へと変えていく。

多くのNFTプロジェクトと同様に、基盤となるブロックチェーンにはイーサリアム（ETH）の採用が想定されている。

第一弾の取り組みとして、10月に記念NFTの販売が予定されており、続く第二弾では希少な特典付きの限定版や特別なユーティリティを備えた会員権NFTの発行が計画されている。

今回の協業は、日本の伝統芸能と現代のデジタル文化を結びつける重要な架け橋となり、ブロックチェーン技術を活用した文化保存の新たな前例として今後の展開が注目される。

NFTの購入には一般的に仮想通貨が利用されるため、プロジェクトの決済方法にも関心が集まる可能性がある。