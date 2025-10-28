IBM、機関投資家向け暗号資産プラットフォームを発表

米テック大手のIBMは27日、機関投資家向けの暗号資産（仮想通貨）サービスプラットフォーム「Digital Asset Haven」を2025年末までに提供を開始する。

このプラットフォームは、銀行や政府機関、大企業がデジタル資産を大規模かつ安全に管理するための統合基盤だ。

フランスのウォレットインフラ企業Dfns社と共同で開発された。

高度なセキュリティとコンプライアンスを両立

Digital Asset Havenは、カストディ、取引ルーティング、決済、コンプライアンスなどデジタル資産のライフサイクル全体を統合管理する。

40以上のパブリックおよびプライベートブロックチェーンに接続し、金融機関のデジタル取引を自動化する設計だ。

本人確認やマネーロンダリング対策、利回り管理ツールを標準搭載。

さらに、オープンAPIやSDKを通じてフィンテックサービスとの接続性も確保している。

セキュリティ面では、秘密鍵を保護する「Crypto Express 8S」チップ、マルチパーティ計算、オフライン署名オーケストレーターを採用。

将来の量子コンピュータによる脅威にも耐性を持たせている。

初期リリースは2025年第4四半期を予定しており、SaaSおよびハイブリッドSaaS形式で提供。2026年第2四半期にはセルフホスト版も展開予定だ。

機関投資家の採用拡大が追い風に

この発表は、金融機関によるブロックチェーン活用が進む中で行われた。

多くの機関が従来の銀行システムよりも低コストかつ迅速な国際送金を目的に、トークン化資産やステーブルコインを活用している。

市場では、ビットコイン（BTC）が11万5,000ドルを突破し、イーサリアム（ETH）も4,200ドル台を回復。

FRBの利下げ期待が高まるなか、機関投資家の動きも活発化している。

Dfns社のクラリス・アジェジェCEOは、「IBMと共に我々は本格的な普及の基盤を提供している」と述べ、信頼性とパフォーマンスの両立を強調した。

トークン化金融の基盤を狙うIBM

IBMの参入は、中央銀行デジタル通貨といった規制下のデジタル金融分野で、インフラプロバイダーとしての地位を確立するための戦略的な動きとみられる。

既存の銀行インフラと直接統合できる設計と、高度なセキュリティ対策は、仮想通貨市場へ参入する金融機関にとって重要な条件となるだろう。