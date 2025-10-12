BTC $111,835.14 -0.04%
Galaxy Digital、マイニング施設をAI拠点へ転換

Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador
Naoya Tokunaga
Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador
Naoya Tokunaga
テキサスの広大な土地に広がるビットコインマイニング施設が、未来的なAIデータセンターへと変貌を遂げる様子。

仮想通貨金融サービス企業のGalaxy Digitalは10日、4億6000万ドル（約703億8000万円）の戦略的資金調達を確保した。

この資金は、テキサス州にある元ビットコイン（BTC）マイニング施設を人工知能（AI）データセンターに転換するために使用される。

4.6億ドルの資金調達と事業転換

今回の資金調達は、非公開の大手グローバル資産運用会社によるものだ。

同社はGalaxy Digitalの株式9,027,778株と、役員が保有する3,750,000株を1株あたり36ドル（約5500円）で取得する。

この取引は2025年10月17日頃に完了する見込みで、トロント証券取引所の承認を待っている状況だ。

今回の資金調達は、Helios施設の再開発のために確保された総額14億ドル（約2142億円）のプロジェクトファイナンスを補完するものとなる。

調達された資金は、テキサス州にある同社のHelios施設をAIデータセンターとして再開発するために充てられる。

同施設は2022年に6500万ドル（約99億4500万円）で取得した元ビットコインマイニング施設である。

この転換は、AIクラウドプロバイダーのCoreWeaveとの15年間にわたるリース契約に基づくものだ。

Galaxy Digitalは2026年第1四半期までに133メガワットのコンピューティング容量を提供し、将来的には最大393メガワットまで拡張する可能性がある。

AI需要の高まりと戦略的背景

この事業転換の背景には、2024年のビットコイン半減期以降のマイニング収益性の低下と、規制圧力の高まりがある。

一方で、AI分野のインフラ需要は急増しており、Galaxy Digitalはこの市場機会を捉えようとしている。

CoreWeaveとの提携は長期的な収益を保証する。

同社は、AIワークロード向けのGPUクラスターをホストすることで、2040年までに年間10億ドル（約1530億円）以上の収益を見込んでいる。

Helios施設が持つ既存の電力インフラ（800メガワットの容量と1.7ギガワットへの拡張可能性）が、この迅速な転換を可能にした。

新規データセンター建設に比べ、コストを抑えながら迅速に再整備できる点が強みだ。

Galaxy DigitalのCEOであるマイク・ノボグラッツ氏は、この戦略的転換が事業の「将来性を確保する」ために不可欠であると強調した。

変動の激しい暗号資産（仮想通貨）市場よりも、AIホスティングは利益率が高く、予測可能な収益源となるとみられる。

