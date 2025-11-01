HashPort Wallet誕生、JPYC1億円配布キャンペーン開始

Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador Naoya Tokunaga Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador Naoya Tokunaga 筆者について 2022年に「Move to... 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む 最終更新日: 11月 1, 2025

株式会社HashPortは10月31日、2025年大阪・関西万博の公式アプリEXPO2025デジタルウォレットを、HashPort Walletとしてリニューアルする。

HashPortは東京に本社を置くWeb3企業であり、万博期間中に同アプリは約100万ダウンロードを記録した。

iOSのApp Storeではファイナンス部門1位にランクインし、高い利用率を示した。

このウォレットはSBTなどのWeb3機能を搭載し、170以上の企業・自治体・政府組織が600万以上のSBTを発行した実績を持つ。

万博の遺産を継承し、全国規模のWeb3インフラへ

今回のリニューアルは、万博の終了後も同アプリを恒久的なWeb3インフラに発展させることを目的としている。

公式発表によれば、移行作業のため31日18時より一時的にサービスを停止した。

既存利用者は従来どおりアカウントにアクセスでき、新規利用者も簡易な手続きで登録可能とされる。

新しい「HashPort Wallet」は、従来機能に加えてステーブルコイン対応やマルチチェーン化を実装。

ガスレス設計を強化し、取引手数料を意識せずに利用できる仕様となった。

元アプリで保有していたNFTやSBT、EXPOトークンなどのデジタル資産はすべて新プラットフォームに引き継がれる。

1億円キャンペーン開催、Web3普及を加速

リニューアルを記念し、HashPortは31日から「JPYC 1億円山分けキャンペーン」を開始した。

JPYCは日本円に連動するステーブルコインであり、配布を通じて国内の利用層拡大を狙う。

HashPortの吉田芳人CEOは「日本のステーブルコインとウォレット利用を一変させる」とコメントし、Web3普及への意欲を示した。

今回のリニューアルは、万博限定アプリとして始まったサービスを、全国向けのWeb3ウォレットへと拡張する戦略的展開といえる。

なお、万博向けに提供された「ミャクペ！」「ミャクポ！」「ミャクン！」などの機能は、移行期間を経て2026年1月13日にサービス終了となる予定だ。