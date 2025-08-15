イーサリアム、60％急騰の背景｜今後の展望と新興銘柄の台頭

イーサリアム（ETH） ETH -4.23%は14日、過去1か月間で約60％上昇した。

この急成長の背景には、7月29日に米国証券取引委員会（SEC）が承認したイーサリアム現物ETFがある。これにより、指定参加者は現金ではなくイーサリアムを直接移転できるようになった。

この構造的変更は、トラッキングエラーや売買スプレッドの縮小を促し、商品型ETFに近い効率的な運用を可能にすると期待されている。結果として、多様な投資家層の新規参入を後押しし、今後の市場拡大につながる可能性が高い。

24h 7d 30d 1y All time

イーサリアム、今後の鍵を握るETF市場とPectraアップグレード

このタイミングは、5月7日に実施されたイーサリアム（ETH）のPectraアップグレードと重なる。このアップグレードでは、スマートアカウントの導入や、バリデーターの有効残高上限を2048ETHに引き上げるなどの変更が行われ、ウォレット操作の簡素化とネットワーク処理能力の向上が図られた。

市場データ提供会社SoSoValueによれば、米国のイーサリアム現物ETFは7月に約53億9000万ドルの純流入を記録。累計流入額は約97億ドル、運用資産総額はローンチ以来約190億ドルに達している。

一方、1日には一時的な純流出も確認されており、市場はまだ初期的な調整局面にある。

現在の市場では、ビットコイン（BTC）は約12万1763ドル、イーサリアムは約4743ドルで取引されている。

イーサリアムが今後、5000ドルに到達すればETH/BTC比率は約0.041、6000ドルに達すれば約0.049となる計算だ。今後数カ月は、特に機関投資家の動きが価格動向を左右する重要な要因となりそうだ。

ビットコインを拡張する新興プロジェクト登場

暗号資産（仮想通貨）市場の進化とともに、ブロックチェーンが抱える本質的課題を解決しようとする新興プロジェクトが相次いで登場している。

中でも注目度を高めているのが、ビットコインのレイヤー2ソリューションとして開発されたBitcoin Hyper（HYPER）だ。

ホワイトペーパーによれば、Bitcoin Hyperはビットコインの堅牢なセキュリティ基盤に、ソラナ（SOL）の高速処理能力を組み合わせ、ネットワークのスケーラビリティ問題の解消を目指す。

このアプローチが実現すれば、ビットコインは単なる価値保存手段にとどまらず、DeFiや高度な分散型アプリケーション（dApps）を構築できるWeb3プラットフォームへと進化する可能性を秘めている。

現在進行中のプレセールでは、1トークンあたり0.00127ドルで販売され、これまでに総額930万ドルを超える資金を調達。早期参加者には最大年利115％のステーキング利回りが提供されるインセンティブも用意され、市場関係者から大きな関心を集めている。

Bitcoin Hyperの成長性と革新性は、ビットコインエコシステムの今後に新たな方向性をもたらす可能性があるとして注目されている。