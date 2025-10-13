ETH急騰、AWS統合がトリガーに｜今後の価格抵抗ラインを分析

暗号資産アナリスト Hideaki S. 最終更新日: 10月 14, 2025

免責事項：本記事の価格予測は、入手可能なデータやトレンドに基づいたCrypto News Japan独自の相場分析を示したものであり、投資アドバイスを構成するものではありません。暗号資産は変動が激しく、将来価格の確実な保証はできません。資金の一部または全額を失う可能性があることを理解した上で、必ずご自身の調査およびリスク許容度に基づいて投資判断を行ってください。

イーサリアム（ETH）は13日、前日比10.8%の上昇を記録し、4170ドル付近で取引されている。先週末の下落局面からの急反発となり、市場関係者の間ではその背景に注目が集まっている。

急伸の引き金となったのは、アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）によるイーサリアム統合の正式発表だ。新たに提供されるクラウドソリューションにより、企業は自社インフラ上でETHベースの決済を直接処理できるようになる。

この発表は、ブロックチェーン技術の実用的展開に対する信頼感を高め、投資家心理を大きく改善させた。

企業インフラへのイーサリアム本格統合が始動

AWSは10月11日、イーサリアムおよびステーブルコインを活用したブロックチェーン決済を企業クラウドインフラに直接統合できる新機能を発表した。

これにより、企業は自社システム上でスマートコントラクトを活用したB2B決済や自動化処理、規制対応に柔軟に対応できるようになり、クラウドとブロックチェーンの融合が一歩前進した形だ。

この動きは、イーサリアムが単なる暗号資産（仮想通貨）や投機対象ではなく、実際のビジネス基盤に組み込まれるフェーズへと突入しつつあることを象徴している。

従来、金融機関やエンタープライズがブロックチェーン技術を採用するには高い技術的障壁が存在したが、AWSのようなインフラプロバイダーが仲介することで、その導入ハードルが大きく引き下げられた。

オンチェーン分析によれば、ETHの取引所保有量は過去9年間で最低水準を維持しており、長期投資家の保有姿勢が強まっている。

これは、単なる価格変動に一喜一憂する短期売買とは異なる構造的な需要が生まれている証左だ。

アナリストの中では、マクロ経済環境の変動による短期的な調整はあっても、イーサリアムのネットワーク価値や機能的優位性が崩れる兆候は見られないとの見方が主流だ。

イーサリアムは今後、クラウドインフラにおけるブロックチェーン統合が進めば、グローバル決済のコアインフラとしての地位を確立し、企業IT戦略の中核を担う存在へと成長する可能性がある。

【10月13日最新】イーサリアム（ETH）価格のテクニカル分析

ここでは、イーサリアムの週足および日足チャートを基に、現在の市場構造を捉えつつ、今後の値動きに関する見通しを詳しく分析していく。

週足チャート：上昇トレンドの持続と高値圏への準備局面

出典：TradingView ETH/USD 週足（2021年～現在まで）

イーサリアムの週足チャートを見ると、長期にわたる上昇チャネルの中で堅調な価格推移が継続しており、市場の底堅さが際立っている。

特に、2023年11月に20週移動平均線が100週線を上回るゴールデンクロスが発生して以降、強気相場への転換が明確となり、それ以降の値動きは安定した買い意欲を反映したものとなっている。

2025年初頭には一時的に1400ドル台まで価格が落ち込む場面があったが、4月に形成された長期サポートラインが有効に機能し、そこを起点に反発の足場を築いた。

直近では4000ドルを割り込む調整があったものの、全体としては上昇基調を維持しており、構造的な強さは崩れていない。

目先の注目ポイントは5000ドル付近のレジスタンスゾーンで、ここを明確に突破できれば、次の価格帯へのブレイクアウトが現実味を帯び、年内の高値更新も視野に入る展開となる。

日足チャート：調整終了の兆しと再上昇の初動確認

出典：TradingView ETH/USD 日足（2025年2月～現在まで）

日足では、短期的な価格修正が一巡し、上昇再開の初期段階に入った可能性が見えてきている。

2025年5月には20日移動平均線が100日線を上抜けるゴールデンクロスが確認され、これが転機となって市場のセンチメントが強気へと転換。買い勢力の主導権が明確となり、資金流入も強まった。

8月下旬に4900ドル台で高値を付けた後に調整が入り、一時は3500ドル前後まで下落したが、この水準でのサポートが効いて反発。現在は再び4100ドル台に回復しており、テクニカル的には堅調な地合いに戻りつつある。

焦点は、直近高値である4770ドルを日足終値で突破できるかどうかにある。これを超えることができれば、過去最高値の4956ドルの更新を目指す動きが現実のものとなる。

一方で、短期的な押し目が残る場合、再び3500〜3600ドルレンジを試す場面も想定される。

現在のRSIは62前後で推移しており、過熱感は見られないまま強気ゾーンにとどまっている。これにより、今後の上昇局面に向けたエネルギー蓄積が進行していると見ることができる。

イーサリアム（ETH）のエントリー＆利確ポイント

テクニカル指標をもとに、現在のイーサリアム相場での売買戦略を整理する。サポートラインの機能確認とレジスタンスの突破動向を踏まえ、リスクを抑えたエントリーと利確判断が求められる。

エントリーポイント：3600〜3800ドルでの下支え確認

取引高の多い3600〜3800ドル付近が注目の押し目水準。ローソク足の下ヒゲ形成やRSIの反転上昇、出来高増加などが重なれば、反発狙いのエントリーに適したポイントといえる。

利確ポイント：第1目標は4500ドル、次に4800ドル台を意識

直近高値圏である4200～4500ドルが第一の利確候補。これを上抜けた場合は、年初来高値の4800〜4900ドル付近までの上昇も視野に入る。段階的な利確により利益確定とリスク回避を両立させたい。

リスク管理：3400ドル割れで警戒強まる

3400ドルを日足終値で明確に割り込むと、テクニカル的なサポート崩壊と見なされ、3000ドル台までの下落が想定される。損切りラインを明確に設定し、柔軟な対応が必要となる。