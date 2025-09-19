イーサリアムが上昇トレンド維持｜利下げ観測と機関投資が後押し

免責事項：本記事の価格予測は、入手可能なデータやトレンドに基づいたCrypto News Japan独自の相場分析を示したものであり、投資アドバイスを構成するものではありません。暗号資産は変動が激しく、将来価格の確実な保証はできません。資金の一部または全額を失う可能性があることを理解した上で、必ずご自身の調査およびリスク許容度に基づいて投資判断を行ってください。

イーサリアム（ETH）の価格は19日、約4600ドルで推移しており、前週からおよそ3%の上昇を記録している。

この値動きの背景には、米連邦準備制度理事会（FRB）が進める利下げ方針の継続に加え、機関投資家による買い意欲の強まりがあると見られている。

イーサリアム堅調推移｜利下げ期待と資金流入が支えに

8月下旬以降、イーサリアムの価格は堅調推移を継続中だ。背景には、FRBのパウエル議長が9月の利下げを示唆したことで市場のリスク選好が再燃し、リスク資産への資金流入が加速したことがある。

こうした流れの中で、暗号資産（仮想通貨）市場にも投資マネーが流れ込んでいる。

また、機関投資家の動きも価格を下支えする要因とみられる。

資産運用大手ブラックロックは9月17日に約2030万ドル相当のETHを売却したが、これはポートフォリオ調整の一環と見られ、ETF経由の資金流入は堅調に推移。

また、イーサリアム上のステーブルコイン残高が過去最高の1660億ドルに達し、ネットワークの流動性とブロックスペース需要を押し上げた点も見逃せない。

一方で、9月9日にはバリデータの大量退出が発生し、全体の約7%に相当する248万ETHが一時的に退出キューに積み上がった。

これは、ステーキング企業Kilnによるセキュリティ措置が要因とされるが、イーサリアムのPoS設計に基づく正常な対応であり、ネットワーク機能に問題はないという。

イーサリアムのヴィタリック・ブテリン共同創設者もこの動きを擁護し、「摩擦は信頼性の維持に寄与する」とコメントしている。

今後もFRBの政策動向やETF市場の動き、ネットワークのアップグレードがETH価格に大きな影響を与えると予想されるが、短期的にはさらなる上昇余地を残している。

イーサリアムは今後どう動く？最新チャート分析で読み解く

イーサリアムの今後の価格動向について、週足・日足チャートをもとに、中長期的な値動きを分析する。

週足：上昇基調が定着、強気の土台が明確に

出典：TradingView ETH/USD 週足（2021年～現在まで）

ETHの週足チャートは、着実な上昇トレンドを描いており、相場の底堅さを強く示唆している。

2023年11月には20週移動平均線が100週線を上抜け、ゴールデンクロスが形成されたことが現在の強気相場の起点とされる。

その後、価格は右肩上がりの推移を続け、2025年初頭には一時1400ドル台まで調整したものの、4月以降のサポートラインが下値をしっかり支え、反発の起点となった。

現在、次なる重要ラインは5000ドルに位置しており、ここをクリアすれば一段高の展開が視野に入る。

RSI（相対力指数）は65付近で推移しており、加熱感を伴わない堅調な上昇モメンタムを保っている。

また、ETFを通じた資金流入の影響で取引量も拡大傾向にあり、機関投資家による安定した買いも支えとなっている。

日足：短期調整を経て、再び上昇へ転じる兆し

出典：TradingView ETH/USD 日足（2024年～現在まで）

短期的な値動きを示す日足では、ETHが一時的な下落を経て、再び勢いを取り戻しつつある様子が見て取れる。

2025年1〜2月にかけては売り圧力が強まり、相場の一服感が出たものの、5月には20日移動平均線が100日線を上回る形でゴールデンクロスが出現し、センチメントが一気に好転した。

その後、8月24日に4900ドル台の高値をつけた後、4600ドル台まで調整したが、直近では20日移動平均線で下げ止まり、再上昇の足掛かりを形成している。

RSIは現在58前後と、ニュートラルゾーンをやや上回る位置にあり、買い優勢ながら過熱感は見られない。

加えて、オープンインタレストの増加やETFを通じた継続的な資金流入が、次なる上昇フェーズへの足場を固めている。

イーサリアム（ETH）のエントリー＆利確ポイント

ここでは、ETHのテクニカルチャートに基づいた売買戦略を解説する。堅調な上昇トレンドの中で一時的な調整も見られ、押し目を狙った戦略的なエントリー判断が重要となる。

エントリーポイント：4450ドルの押し目を意識

20日移動平均線が位置する4450ドル付近は、短期サポートとして意識される水準。反発の兆しと出来高増加を確認できれば、押し目買いの好機と考えられる。

利確ポイント：5000〜5200ドルを目安に

心理的節目でもある5000ドルを明確に上抜けた場合、次のターゲットは5200ドル近辺。上昇の勢いが続く場合は、一部利確を挟みつつポジションを伸ばす形が有効。

リスク管理：4400ドル割れで慎重な対応を

ETHが4400ドルを明確に割り込むようであれば、短期的な下落リスクが高まる可能性がある。その場合は、ポジションの見直しや損切りラインの設定を検討し、4200ドル台への調整にも備えたい。