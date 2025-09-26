ETH急落で8月来の4000ドル割れ｜弱気相場入りの懸念広がる

暗号資産アナリスト Hideaki S.
監修 Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト
最終更新日: 9月 27, 2025

免責事項：本記事の価格予測は、入手可能なデータやトレンドに基づいたCrypto News Japan独自の相場分析を示したものであり、投資アドバイスを構成するものではありません。暗号資産は変動が激しく、将来価格の確実な保証はできません。資金の一部または全額を失う可能性があることを理解した上で、必ずご自身の調査およびリスク許容度に基づいて投資判断を行ってください。

イーサリアム（ETH）の価格は26日、前日比で約5％下落し、8月8日以来の安値となる4000ドルを下回った。

市場では、ETHが本格的に弱気相場入りしたとの懸念が強まり、8月の史上最高値4900ドル台からの調整局面が一段と進行している。

米政府リスクとETF資金流出がイーサリアムの重しに

イーサリアムの価格下落は、複数の要因が重なった複合的な現象だ。

とりわけ、米政府のシャットダウン懸念が市場心理を冷やしている。予測市場ポリマーケットでは77％の確率で政府閉鎖が予想され、リスク資産全体にネガティブなムードが広がった。

さらに、イーサリアムETFからの資金流出も顕著だ。

月24日には総額7936万ドルが流出し、その中でもブラックロックのETHAが2647万ドルと最大規模を記録。月間の純流入は1億1000万ドルにとどまり、7月や8月と比べて大幅に減少している。機関投資家の慎重姿勢がアルトコイン市場全体の弱気につながっている。

こうした中で、レバレッジ取引の清算が連鎖的に発生。24時間で約2億2500万ドルのポジションが清算され、その9割以上がロングだった。ETF承認や利下げ期待が剥落する中、「噂で買い、事実で売る」の売りが強まった形だ。

22日の9％急落では、暗号資産（仮想通貨）市場全体で162億ドルの時価総額が吹き飛んだ。流動性の低さやマクロ経済の不透明感もあり、ETHは短期的に下落トレンドを抜け出せずにいる。

一方で、SECによるステーキングETF承認の可能性や新規商品の登場といった前向きな材料も控えており、イーサリアムの今後の展開が注目される。

イーサリアム（ETH）の今後の展望：長期の強気維持と短期の反発シグナルに注目

週足・日足のチャート分析を通じて、テクニカル指標に基づくイーサリアムの今後の値動きを読み解いていく。

長期トレンド分析：強固なサポートに支えられた持続的上昇の構図

出典：TradingView ETH/USD 週足（2021年～現在まで）

週足チャートでは、イーサリアムが堅調な上昇基調を保っており、長期的には強気相場が継続している構造が見て取れる。

特に2023年11月には、20週移動平均線が100週移動平均線を上回るゴールデンクロスが発生しており、これが現在の上昇トレンドの出発点となった。

このタイミング以降、価格は緩やかに上昇を続け、市場心理の改善が価格推移に反映されている。

2025年初頭には一時的に1400ドル台まで下落したものの、4月以降の長期サポートラインが機能し、そこを起点とする形で価格は再び反発。これは長期的な上昇基盤の強さを示す象徴的な動きといえる。

現在、次なる重要なレジスタンス水準は5000ドル付近に設定されており、これを突破すればさらなる価格上昇の余地が広がる可能性が高い。

一方で、20週移動平均線からの乖離幅が縮小傾向にあり、短期的には3500ドルを割り込むリスクにも注意が必要だ。

週足RSIは34付近で推移しており、売られすぎに近づきつつあるが、まだ調整の余地を残している状態。中長期的には、依然として上昇トレンドの枠組みが有効に機能している。

短期トレンド分析：反発の兆し強まる中、重要ラインに注目

出典：TradingView ETH/USD 日足（2024年12月～現在まで）

日足チャートでは、短期的な価格調整を経て、イーサリアムが反発の兆しを見せ始めている。

2025年1～2月にかけての強い下落圧力により価格は伸び悩んだが、5月には20日移動平均線が100日移動平均線を上回るゴールデンクロスが発生し、市場にポジティブな転換点をもたらした。これにより、買い手の心理が改善し、資金流入が活性化している。

8月24日には高値4900ドルをつけたが、その後は3900ドル台まで下落。

現在は100日移動平均線が位置する3750ドル前後が重要なサポート水準となっている。このラインで反発が確認されれば、再び上昇軌道へ戻る可能性が高まる。

しかし、もし3700ドルを明確に下回る展開となった場合は、次の下値目処として3500ドルが意識されることになる。

日足RSIは現在38前後で推移しており、過熱感は和らいでいるものの、方向感には依然として慎重な見極めが必要な局面といえる。

イーサリアム（ETH）のエントリー＆利確ポイント

イーサリアム（ETH）は中長期的に上昇基調を維持しており、押し目買い戦略が有効な局面だ。

エントリーポイント：3750〜3800ドル付近の押し目狙い

直近のサポート帯である3750〜3800ドル付近での反発を確認できればエントリーチャンス。特に100日移動平均線に近い水準で出来高を伴う反発があれば、短期〜中期の上昇が期待できる。

利確ポイント：4500ドル〜5000ドルを第一目標に

上値の節目として意識される4500ドル突破後、5000ドル付近が次の利確ポイント。5000ドルを明確に抜けた場合は5500ドル超までの上昇余地も視野に入るが、段階的な利確で利益を確保しつつリスクを分散するのが有効。

リスク管理：3700ドル割れに注意

3700ドルを明確に下抜けると3500ドル台までの調整が濃厚。損切りラインは3550ドル〜3600ドルあたりを目安に設定。中長期の上昇シナリオが崩れるようであれば、ポジションは一度リセットも視野に。

全体相場がリスクオフに傾いた場合はETHも連動しやすいため、外部環境も含めて動向を常にチェックする必要がある。