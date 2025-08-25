イーサリアム、一時4900ドル越え史上最高値を再び更新

暗号資産アナリスト Hideaki S. 最終更新日: 8月 25, 2025

イーサリアム（ETH）は24日、一時4946ドルまで到達し最高値を更新した。これは、わずか2日前に更新された史上最高値をさらに塗り替える動きとなった。

この強気の起点となったのは、8月22日に行われた米連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長による発言だ。

利下げの可能性をにおわせる内容に市場は即座に反応し、ETHは1時間足らずで約8％上昇。日中の上げ幅は15％に達し、リスク資産全体に資金が流れ込む展開となった。

投資家の間では、利下げ＝流動性拡大＝暗号資産（仮想通貨）への資金集中という連想が強まり、マーケット全体がリスクオンムードに転じている。

ETFと企業マネーがETH相場を支える堅固な土台に

足元のETH相場を押し上げるもうひとつの大きな要因が、米国における現物型イーサリアムETFへの旺盛な資金流入だ。

8月には初めて、1日あたりの資金流入額が10億ドルを超える日が出現し、月間トータルでは79億ドルにまで達している。

これは同期間のビットコインETFの流入ペースを上回っており、イーサリアムへの関心が明確に高まっていることを示す。

特筆すべきは8月21日、わずか1日で2億8770万ドルの純流入があった点だ。機関投資家のポートフォリオ内で、ETHのプレゼンスが急速に高まっている証左といえる。

加えて、上場企業による直接的なETH蓄積も顕著だ。マイニング企業ビットマインは15万ETH（約66億ドル相当）を、ゲーム業界のシャープリンク・ゲーミングも74万ETH（32億ドル相当）を保有。

こうした企業の積極的なETH購入は市場の流通量を絞り、価格上昇の一因となっている。

政策緩和と法整備がエコシステム全体の信頼性を向上

ETHの強含みには、政策・規制の変化も無視できない。

米SECは5月末、ステーキング関連の規制方針を緩和し、リキッドステーキングを提供する事業者が報酬支払いのために証券登録を必要としないと明示した。

これは、バイデン政権下で続いていた厳格な取り締まり姿勢に一定の変化が生じたことを意味しており、イーサリアムネットワークの流動性を後押しする結果となった。

さらに7月には、ドナルド・トランプ大統領がGENIUS法に署名。これにより、ステーブルコインに関する包括的な規制枠組みが整備されることとなった。

ETHのブロックチェーンは、多くの主要ステーブルコインの基盤となっているため、この法整備はエコシステム全体の信頼性と透明性の向上に直結する。

中長期的な価格の安定性にも寄与する見込みだ。

イーサリアムの今後の展望：5000ドル突破が次のカギに

こうしたマクロ要因とファンダメンタルズの強さが重なり、ETHは8月に25％の上昇を達成。

現在は大台である5000ドルの突破を目前に控えている。ただし、歴史的に9月は仮想通貨市場全体にとって調整が入りやすい時期でもあり、一時的なボラティリティの増加には注意が必要だ。

それでも、現状の需給バランスや市場センチメントを踏まえると、強気な見方を維持する投資家は多い。

規制緩和、機関資金の流入、エコシステムの成長といった要素が、今後のETHの地合いを支える土台となるだろう。

【8月25日最新】イーサリアム（ETH）の今後の価格分析

ここでは、イーサリアムの週足および日足チャートを用いて、長期・短期それぞれの視点からイーサリアムの今後の相場シナリオを読み解いていく。

週足チャート分析：強気トレンドの持続性がカギ

出典：TradingView ETH/USD 週足（2021年～現在まで）

長期スパンで見た場合、イーサリアムは上昇基調をしっかりと維持している。

特に、2023年11月に20週移動平均線が100週移動平均線を上抜けるゴールデンクロスが発生して以降、トレンドは力強く、押し目を作りながらも堅調に推移している。

2025年の年初には市場全体のリスクオフ姿勢により一時的に1400ドル台まで値を下げたものの、4月以降のサポートラインが明確に意識され、そこを起点に再び上昇モメンタムを取り戻している。

現状では、次の重要レジスタンスとして5000ドルが意識されており、これを突破すればさらなる上昇余地が開ける可能性が高い。

RSIはおおよそ57付近で推移しており、過熱感はなく、安定した買い圧力の継続がうかがえる。

また、8月に見られた出来高の急増は機関投資家の関与を示唆しており、市場の底堅さを裏付ける要素となっている。

日足チャート分析：短期の反発力とその兆候

出典：TradingView ETH/USD 日足（2024年～現在まで）

より短期の視点では、ETHは再び上昇の足がかりを築きつつある。

2025年初頭の下げ局面では売りが優勢となったが、5月には20日移動平均線が100日移動平均線を上回る形でクロスし、センチメントの転換点となった。

このテクニカルサインをきっかけに、投資家心理は改善し、上昇波への弾みがついている。

直近では、8月24日に記録した高値4946ドルからやや調整が入り、4700ドル台で推移しているが、これは短期的な一服であり、依然として上昇トレンドの中にあると見られる。

このタイミングは押し目買いを検討する投資家にとって好機となっている。

RSIも週足と同様に57近辺で安定しており、過剰な買いの兆候は見られない。

出来高も堅調に推移しており、特にETF関連銘柄に連動した取引が増加している点は、短期的な価格押し上げ要因として注目される。

エントリーポイントと利確ポイント

イーサリアムの今後の価格動向を踏まえ、戦略的なエントリータイミングと、効率的な利確・リスク回避のラインを設定する。

エントリーポイント：4700ドル台の押し目を狙う展開

現在の短期調整局面（8月24日の高値4946ドル → 4700ドル台）では、4700〜4750ドル付近で下げ止まりと反発の兆候が見られれば、押し目買いの好機となる。

加えて、20日移動平均線が100日移動平均線を上抜けるゴールデンクロス後の強気構造が続いているため、この水準は中期的にもサポートされやすい。

利確ポイント：第一ターゲットは5000ドル、次は段階的に

まずは5000ドルの心理的節目が最初の利確ポイントとして意識される。ここは直近の強いレジスタンスであり、利確が入りやすい水準。

その後、ブレイクした場合は5300〜5500ドル付近までの上値追いが視野に入るため、ポジションの一部は継続保有しつつ、段階的に利確していくのが現実的。

リスク管理（損切ライン）：4600ドル割れを警戒

直近のサポートゾーンとして意識されるのは4600ドル前後。ここを明確に下回るようであれば、短期的なトレンドが崩れる可能性があるため、ストップロスは4550〜4600ドル以下に設定するのが妥当。

長期的には強気継続と見られるが、短期では下落余地もあるため、リスクを抑える運用が求められる。