ドージコイン、ETF承認期待でクジラ買増｜第4四半期に急騰なるか

ドージコイン（DOGE）は6日、クジラによる資金流入が活発化し、ETF承認への憶測が強まっている。

上位1%の保有アドレスがドージコイン総供給量の96.45%を占め、過去最高を更新した。

ミームコイン市場全体では9月後半に200億ドル規模の調整があったが、ドージコインは同月を9%のプラスリターンで終えた。

過去30日間では21%の上昇を記録し、他の銘柄を上回るパフォーマンスを見せている。

スマートマネー流入、クジラの動向が示す強固な支持

市場でリスク選好が回復するにつれ、トレーダーは再びドージコインの「ハイリスク・ハイリターン」という特性に注目しているようだ。

この動きを裏付けるように、大口保有者による支配が過去最高水準に達している。

デリバティブ市場に過熱感は見られず、現物需要が堅調であることがうかがえる。

アナリストよると、クジラは第4四半期の開始とともに新たな買い増しに動いており、最近では3000万枚のドージコインを蓄積した。

このようなスマートマネーの流入は、単なる短期的な投機ではなく、中長期的な価格上昇への確信を示している可能性がある。

機関投資家レベルの資金が流入していることは、単なるミームコインからより正当な投資対象へと進化しつつあることを示唆している。

ドージコインETF承認への期待と今後

ドージコインの活発なオンチェーン活動は、具体的なリターンに結びついている。

0.30ドルへの価格上昇が実現すれば、ドージコインETFの実現に向けた議論をさらに後押しすることになりそうだ。

規制当局の姿勢が仮想通貨に対してより友好的になる中、ドージコインのような時価総額上位のミームコインがETF承認の対象となる可能性は決して低くない。

第4四半期は歴史的に仮想通貨市場が強気相場を迎えやすい時期とされており、ドージコインにとっても重要な局面となる。

市場アナリストは、ドージコイン将来価格が0.30ドルを突破すれば、次の目標として0.40ドルから0.50ドルのレンジが視野に入ると予測している。

今注目すべき次世代ミームコイン「PEPENODE」

ドージコインのような既存のミームコインが市場の関心を集める一方で、暗号資産市場では新たなトレンドが生まれつつある。

中でも注目を集めているのが、イーサリアムブロックチェーン上で開発されたPEPENODE（PEPENODE）だ。

ユーザーが高価な物理的ハードウェアや電力コストを一切必要とせずに、ゲーム感覚でマイニング報酬を得られるプラットフォームを提供している。

ホワイトペーパーによると、プラットフォーム内でトークンが使用されるたびに、その70%が永久にバーン（焼却）される仕組みを採用している。

PEPENODEはプレセールで約150万ドルの資金調達に成功し、市場の高い期待を示した。

PEPENODEの買い方は簡単で、公式ウェブサイトからETH、USDT、またはクレジットカードを使って直接購入できる。

プレセールは現在進行中で、早期参入者には有利な価格が提供されている。

専門家はPEPENODEの価格予想を、上場後に現在のプレセール価格から大幅な上昇を見込でいる。

ミームコイン市場の熱狂が、PEPENODEのような実用性を備えたプロジェクトへの関心を高めていると分析した。

次のアルトコインシーズンにおける動向が注目される中、ドージコインとPEPENODEは、それぞれ異なる魅力で投資家の関心を集めている。