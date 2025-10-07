BTC $125,103.45 1.35%
ETH $4,698.63 3.90%
SOL $234.32 2.44%
BNB $1,224.99 5.38%
XRP $3.01 1.36%
DOGE $0.26 6.12%
SHIB $0.000012 3.85%
PEPE $0.000010 4.85%
Cryptonews Industry Talk

ドージコイン、最高値0.8ドル狙える強気サイン点灯｜220%上昇へ

ドージコイン(DOGE)
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ライター
Daisuke F.
暗号資産ライター
Daisuke F.
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
最終更新日: 
免責事項： 暗号資産は価格変動が大きく、元本を失うリスクがあります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。取引は自己責任とし、損失について当サイトは一切責任を負いません。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、収益を得ることがあります。閲覧により利用規約に同意したものとみなします。
ロケットに乗り月に向かうドージコインの柴犬と、上昇を示す背景のチャート

暗号資産（仮想通貨）アナリストのMikybull Crypto氏は3日、ドージコイン（DOGE）が史上最高値となる0.8ドルに向けて爆発的な上昇局面に入る可能性があると予測した。

同氏は9月29日に「バンプ・アンド・ラン」反転パターンの完成を指摘しており、現在の価格0.25ドルから約220%の上昇が見込まれるとしている。

稀なチャートパターンが示す本格的な強気相場

Mikybull氏が公開した週足チャートでは、リードイン、バンプ、そして最終的なブレイクアウトというバンプ・アンド・ランの典型的な構造が確認できる。

ドージコインは現在トレンドラインへの押し戻し段階を完了しており、この局面は歴史的に急激な強気相場の開始前に現れる重要なサインとなる。

目標とされる0.8ドルへの上昇が実現すれば、約220%の利益を意味し、2021年の史上最高値である0.73ドルを上回ることになる。

Mikybull氏は「本格的な強気相場が始まろうとしている」と述べ、このパターンは稀であるものの、確認された場合の信頼性は極めて高いと強調した。

価格圧縮からのブレイクアウトと1ドル到達への期待

仮想通貨市場の専門家であるUnipcs氏も、同様に強気な見通しを示している。

同氏の分析によると、ドージコインは長期的な抵抗線の下で価格を固めた後、この圧縮された領域からブレイクアウトした。

Unipcs氏は「ドージコインが1ドルになるというのは冗談じゃない」と述べ、このサイクルが待望の1ドルへの到達を実現させる可能性があると見ている。

同氏は、ドージコインの力強い動きが市場の他の主要なミームコインにも好影響を与える可能性があると指摘した。

9月のETF上場が市場期待を高める

2025年9月18日、米国初となるドージコイン関連ETFがREX-Ospreyによって正式に上場された。

ティッカーシンボル「DOJE」で取引されるこのETFは、ミームコインとしては初の米国上場ETFとなった。

ETF上場初日には約1700万ドルの資金流入があり、業界関係者も取引量の大きさに驚きを示した。

ミームコイン市場全体の時価総額は24時間で5.5%上昇し、815億ドルに達している。

FRBの利下げや、制度的なプレーヤーによる買い集めが進む中、アナリストはドージコインの将来価格に対して強い楽観的な姿勢を維持している。

ドージコイン 今後を超える？Maxi Dogeが急浮上

マキシドージのアイキャッチイメージ

ドージコインの成功がミームコイン市場全体への関心を再燃させる中、そのコンセプトをさらに進化させた新たなプロジェクトが投資家の注目を集めている。

その代表格がMaxi Doge（MAXI）となる。

Maxi Dogeは、ドージコインを最大化させた筋肉質なキャラクターを特徴とするイーサリアムベースのトークンで、積極的なリターンを求める投資家をターゲットとしている。

プレセールでは、すでに約270万ドルを調達しており、市場からの高い期待がうかがえる。

ホワイトペーパーによると、MAXIの総供給量は1502億4000万トークンで固定されており、40%がプレセール、25%がMaxi Fund、40%がマーケティング報酬に配分されている。

MAXIの買い方は簡単で、公式ウェブサイトでウォレットを接続し、ETH、USDT、USDC、BNBのいずれかで購入できる。

現在のプレセール価格は0.00026ドルで、50段階のプレセールを経て最終価格0.0002745ドルに達する予定となっている。

専門家はMAXIの価格予想を、2025年末までに0.0012ドル、2030年までに0.0065ドルに達する可能性があると見ている。

将来的に最大1000倍のレバレッジ取引への統合を目指すという独自の計画は、他のミームコインとの明確な差別化要因となっている。

Maxi Dogeを見てみる
Industry Talk
ビットコイン12.2万ドル突破、年末20万ドル予測｜バブル突入か
2025-10-05 06:10:00
,
筆者 Daisuke F.
アルトコインニュース
モブキャストHD、ソラナ事業開始｜上場維持へ財務戦略を強化
2025-10-04 17:38:03
,
筆者 Takayuki A.
ビットコインニュース
10月第1週の仮想通貨ニュース｜高IQ保持者によるビットコイン購入など
2025-10-06 10:57:34
,
筆者 Naoki Saito

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,495,559,496,481
9.21
トレンドの仮想通貨
Industry Talk
ビットコイン12.2万ドル突破、年末20万ドル予測｜バブル突入か
2025-10-05 06:10:00
,
筆者 Daisuke F.
アルトコインニュース
モブキャストHD、ソラナ事業開始｜上場維持へ財務戦略を強化
2025-10-04 17:38:03
,
筆者 Takayuki A.
ビットコインニュース
10月第1週の仮想通貨ニュース｜高IQ保持者によるビットコイン購入など
2025-10-06 10:57:34
,
筆者 Naoki Saito

注目記事

Industry Talk
イーサリアム、5000ドル射程圏内か｜Q4が最後の仕込みチャンス
Daisuke F.
Daisuke F.
2025-10-06 18:50:00
Industry Talk
ソラナの高速決済がウォール街に変化か｜BTC改良の新技術も脚光
Hideaki S.
Hideaki S.
2025-10-06 18:30:00
Daisuke F.
暗号資産ライター
愛知県出身。2021年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始し、Defi及びNFTへの投資経験を持つ。2022年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、インスタでも仮想通貨コンテンツを発信中。専門分野は、クリプト・Web3・AIなど。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム