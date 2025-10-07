ドージコイン、最高値0.8ドル狙える強気サイン点灯｜220%上昇へ

最終更新日: 10月 8, 2025

暗号資産（仮想通貨）アナリストのMikybull Crypto氏は3日、ドージコイン（DOGE）が史上最高値となる0.8ドルに向けて爆発的な上昇局面に入る可能性があると予測した。

同氏は9月29日に「バンプ・アンド・ラン」反転パターンの完成を指摘しており、現在の価格0.25ドルから約220%の上昇が見込まれるとしている。

稀なチャートパターンが示す本格的な強気相場

Mikybull氏が公開した週足チャートでは、リードイン、バンプ、そして最終的なブレイクアウトというバンプ・アンド・ランの典型的な構造が確認できる。

ドージコインは現在トレンドラインへの押し戻し段階を完了しており、この局面は歴史的に急激な強気相場の開始前に現れる重要なサインとなる。

目標とされる0.8ドルへの上昇が実現すれば、約220%の利益を意味し、2021年の史上最高値である0.73ドルを上回ることになる。

Mikybull氏は「本格的な強気相場が始まろうとしている」と述べ、このパターンは稀であるものの、確認された場合の信頼性は極めて高いと強調した。

価格圧縮からのブレイクアウトと1ドル到達への期待

仮想通貨市場の専門家であるUnipcs氏も、同様に強気な見通しを示している。

同氏の分析によると、ドージコインは長期的な抵抗線の下で価格を固めた後、この圧縮された領域からブレイクアウトした。

Unipcs氏は「ドージコインが1ドルになるというのは冗談じゃない」と述べ、このサイクルが待望の1ドルへの到達を実現させる可能性があると見ている。

同氏は、ドージコインの力強い動きが市場の他の主要なミームコインにも好影響を与える可能性があると指摘した。

9月のETF上場が市場期待を高める

2025年9月18日、米国初となるドージコイン関連ETFがREX-Ospreyによって正式に上場された。

ティッカーシンボル「DOJE」で取引されるこのETFは、ミームコインとしては初の米国上場ETFとなった。

ETF上場初日には約1700万ドルの資金流入があり、業界関係者も取引量の大きさに驚きを示した。

ミームコイン市場全体の時価総額は24時間で5.5%上昇し、815億ドルに達している。

FRBの利下げや、制度的なプレーヤーによる買い集めが進む中、アナリストはドージコインの将来価格に対して強い楽観的な姿勢を維持している。

ドージコイン 今後を超える？Maxi Dogeが急浮上

ドージコインの成功がミームコイン市場全体への関心を再燃させる中、そのコンセプトをさらに進化させた新たなプロジェクトが投資家の注目を集めている。

その代表格がMaxi Doge（MAXI）となる。

Maxi Dogeは、ドージコインを最大化させた筋肉質なキャラクターを特徴とするイーサリアムベースのトークンで、積極的なリターンを求める投資家をターゲットとしている。

プレセールでは、すでに約270万ドルを調達しており、市場からの高い期待がうかがえる。

ホワイトペーパーによると、MAXIの総供給量は1502億4000万トークンで固定されており、40%がプレセール、25%がMaxi Fund、40%がマーケティング報酬に配分されている。

MAXIの買い方は簡単で、公式ウェブサイトでウォレットを接続し、ETH、USDT、USDC、BNBのいずれかで購入できる。

現在のプレセール価格は0.00026ドルで、50段階のプレセールを経て最終価格0.0002745ドルに達する予定となっている。

専門家はMAXIの価格予想を、2025年末までに0.0012ドル、2030年までに0.0065ドルに達する可能性があると見ている。

将来的に最大1000倍のレバレッジ取引への統合を目指すという独自の計画は、他のミームコインとの明確な差別化要因となっている。