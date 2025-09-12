ドージコイン急騰｜クリーンコア大量購入と米初ETF期待が後押し

ミームコイン最大手のドージコイン（DOGE）は12日、前日比6％上昇し、0.26ドル台まで急騰した。

上昇の背景には、米上場企業クリーンコア・ソリューションズによる大規模なDOGE購入と、米国初のドージコインETF上場への期待感がある。

クリーンコアの大量ドージコイン購入と米初ETF期待が後押し

クリーンエネルギー企業クリーンコアは9月8日、初めてドージコインの購入を公表し、11日には追加購入を実施。総額1億2500万ドル相当、約5億DOGEの保有に至った。

同社の戦略は、ドージコイン財団の商業部門「ハウス・オブ・ドージ」と連携した公式トレジャリー戦略の一環であり、企業資産としてのドージコイン活用が明確に示された。

クリーンコアのCIOであり、ハウス・オブ・ドージCEOでもあるマルコ・マルジョッタ氏は、決済や資産のトークン化、国際送金など多用途での活用を見据える。

クリーンコアの株価は週初から6％上昇、年初来では200％を超える急伸となり、市場はこの戦略を好感。ドージコインの流動性や価格形成への影響に注目が集まる。

一方、無制限供給や企業の集中保有に対する懸念も根強い。

さらに、9月12日から取引開始予定の「Rex-Osprey DOGE ETF」への期待も高まっている。

米初のドージコインETFとして、現物ではなく先物・スワップを通じて価格を追跡する設計が特徴で、従来ミームコインへの参入が難しかった機関投資家層の流入が見込まれる。ブルームバーグのエリック・バルチュナス氏は「実用性のない資産を扱う初のETF」とその意義を強調した。

仮想通貨（暗号資産）市場全体も米インフレ鈍化を背景にリスクオンの流れが強まっており、ドージコイン価格は短期的な上昇トレンドにある。ただし、過去の規制遅延による暴落例もあり、今後の値動きには慎重な見極めが求められる

強気トレンド継続も調整に要警戒｜ドージコインの今後を推察

ドージコインは依然として強気相場の流れに乗っているが、短期的な調整リスクも無視できない状況だ。週足・日足チャートおよび複数のテクニカル指標をもとに、今後の値動きの可能性を探る。

長期視点：上昇トレンドの継続条件とは

出典：TradingView DOGE/USD 週足（2022年～現在まで）

週足チャートでは、2024年2月に確認された20週移動平均線（MA）が100週MAを上回るゴールデンクロスは依然として有効で、中長期的な上昇基調は維持されている。

現在の価格は20週線（約0.20ドル）付近で下支えされており、この水準が今後の攻防ラインになる。

ここを明確に割り込むと、0.15〜0.16ドル台まで下落する可能性が高まり、長期トレンドが一時的に崩れる恐れがある。

一方、週足終値で0.29ドルの直近高値を突破できれば、次のターゲットは0.40ドル台となる。

ETF上場などの外部材料がサポートラインを守る展開になれば、上昇の再加速も期待できる。

短期視点：レンジブレイクに注目集まる

出典：TradingView DOGE/USD 日足（2025年1月～現在まで）

日足では、7月後半に出現した20日MAと100日MAのゴールデンクロスが示す通り、短期的な買い圧力が優勢。現在、0.20ドル付近の100日MAが下値を支えており、テクニカル的には底堅い。

目先の焦点は、8月高値である0.256ドルの上抜けだ。これを出来高を伴って突破すれば、0.30ドル台へのチャレンジが現実味を帯びてくる。

逆にこの水準を突破できなければ、再び0.20ドル台前半までの押し戻しが視野に入る。

RSI（相対力指数）は現在70付近にあり、勢いはあるがやや過熱感も見られる。米国の利下げ観測が追い風となる可能性もあるが、短期的な振れには注意が必要だ。

ドージコイン（DOGE）のエントリー＆利確ポイント

ここからはドージコインの売買戦略を見ていく。中長期的には堅調な上昇トレンドが続いており、主要な移動平均線が価格の下支え役となっている。短期的には0.20ドル付近でのもみ合いが続き、押し目買いの好機が近づいている局面だ。

エントリーポイント：0.20～0.22ドルの押し目が狙い目

週足20週移動平均線付近の0.20ドル台前半は強いサポートラインとして機能している。

この水準で価格が反発する動きが見られたら押し目買いのチャンス。特に、出来高の増加を伴う反発ならエントリーの好機となる。

利確ポイント：0.29ドル突破後は0.35～0.40ドルを目標に

直近の強い抵抗線である0.29ドルを明確に超えた場合は、一旦利益確定を検討したいポイント。

ここを超えれば0.35～0.40ドル台までの上昇が期待できるため、段階的に利確しながらポジションを調整するのが望ましい。

リスク管理：0.20ドル割れは慎重に対応

もし価格が0.20ドルを週足終値で下回るようなら、トレンドの弱気転換が現実味を帯びるため、損切りやポジションの縮小を検討。

無理な保有はリスクが高まる。