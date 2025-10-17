ドージコイン、週次で24％下落｜0.18ドルの攻防がカギを握る

ドージコイン（DOGE）の価格は17日、過去7日間で約24%の下落し、0.18ドル台まで後退した。

先週発生したブラックフライデー級とも言われる暗号資産（仮想通貨）市場全体の急落の影響が、DOGEにも色濃く波及した格好だ。

この急落の背景には、米中貿易摩擦の激化に加え、総額190億ドル規模にのぼる暗号資産（仮想通貨）市場での清算ラッシュがあるとされる。

これにより流動性が急速に失われ、特にボラティリティの高いミームコインセクターが大きく打撃を受けた。

さらに、各国の規制当局による不透明なスタンスも市場心理を冷やす要因となり、投資家のリスク回避姿勢が一段と強まった。

出来高急増もDOGE売り圧力継続

ドージコインの取引量は10月16日、前日比で約10%増の3億3000万ドルに達した。

取引活性化が見られる一方で、市場では強気転換のサインとは捉えられておらず、むしろ短期的な売り圧力の増加を示すものとされている。

流通供給量の12%相当の出来高が確認され、テクニカル面でも下値余地が意識されやすい地合いとなっている。

こうした中、ポジティブ材料も発表されている。13日には、ドージ関連プロジェクト「ハウス・オブ・ドージ」が、ナスダック上場企業ブラッグ・ハウス・ホールディングスとの合併協議を公表。

DOGE建て決済やトレジャリー運用、データインフラ構築など、多角的な事業展開を目指すとした。

ハウス・オブ・ドージは現在約8億3700万DOGE（約1億6000万ドル）を保有しており、合併が成立すればDOGE初の企業トレジャリーとなる可能性がある。

これはミームコイン領域への機関参入を促進する一手とみられている。

また、16日には元ブッキング・ドットコムCTOのマット・スワン氏がCDOに就任。現実資産（RWA）トークン化やファン所有体験の開発を主導する見込みだ。

ただ、市場のリスク回避姿勢が強く、こうした動きも今のところ価格反発にはつながっていない。

ドージコイン（DOGE）長期サポート堅持か？短期は要警戒の分岐点

ドージコイン（DOGE）の価格動向を、週足・日足のチャート分析をもとに検証する。長期的な上昇トレンドの持続可能性と、足元の下値リスクのバランスを見極めることが焦点となる。

週足チャート：レンジ内推移も、上昇基調はなお維持

出典：TradingView DOGE/USD 週足（2021年～現在まで）

週足では、2024年の高騰局面以降、DOGEは堅調な上昇トレンドを築いてきた。特に2024年2月には、20週移動平均線（MA）が100週MAを上抜けるゴールデンクロスが発生し、中長期の上昇シグナルとして意識されている。

現在、価格は0.18〜0.20ドルの狭いレンジ内で推移しており、両MAが強力なサポートとして機能している。レンジ内の安定が続く限り、上昇トレンドが継続しているとの見方が有力だ。

ただし、チャート上の重要なレジスタンスである0.30ドルを明確に突破できるかどうかが、次の上昇フェーズに移行できるかのカギとなる。これを上抜ければ、0.40ドル台への回帰も視野に入る。

一方で、0.18ドルを週足で明確に割り込むようであれば、相場は0.13〜0.14ドルのサポートゾーンへ後退する可能性が高く、投資家の耐性が試される場面となるだろう。

日足チャート：短期の転換点に差し掛かる

出典：TradingView DOGE/USD 日足（2025年3月～現在まで）

日足ベースでは、2025年7月下旬に発生した短期ゴールデンクロス（20日MAが100日MAを上抜け）が一時的な上昇を導いたものの、その後の調整で価格は0.23ドルの100日MAを割り込み、短期的な弱含みが顕在化した。

現状では、20日MAが100日MAを再び下回ろうとするデッドクロスの兆候も見られ、下方向への圧力が増している。

また、日足RSIは現在38付近に位置し、売られ過ぎ水準に接近。この水準は、短期的な悲観が行き過ぎており、リバウンドの起点となる可能性もはらんでいる。

外部環境が好転すれば、反発の糸口となり得るが、依然として慎重な見極めが必要だ。

ドージコイン（DOGE）のエントリー＆利確ポイント

DOGE価格は0.18〜0.20ドルの狭いレンジで推移し、週足のMAが下値を支える重要なサポートとなっている。反発の兆しが見え始めているが、短期的には売り圧力も強いため慎重な対応が求められる。

エントリーポイント：0.18〜0.20ドルのサポート確認で買い検討

この価格帯は過去にも強い下支えとなっており、週足の20週MAや100週MAがクッションの役割を果たしている。日足のRSIも売られ過ぎに近く、反発の可能性が高まっているため、このゾーンでの安定や底打ちサインを確認できれば、押し目買いが有効となる。

利確ポイント：0.30ドル付近を第一目標に、突破で0.40ドル台も視野

上値の目安は過去高値の0.30ドル付近。ここで一旦利益確定を検討しつつ、もし0.30ドルを明確に超えれば、中期的に0.40ドル台への再挑戦も期待できる。

リスク管理：0.18ドル割れで下落リスク拡大

0.18ドルを週足終値ベースで割り込んだ場合は、重要サポートの喪失と見なし、0.13〜0.14ドルのゾーンまでの下落リスクが高まる。損切りラインをこのあたりに設定し、リスク管理を徹底することが望ましい。