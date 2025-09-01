DOGE下落の背景と今後の展望｜テクニカル分析で見る重要局面

ドージコイン（DOGE）の価格は1日、0.213ドル付近まで下落し、過去24時間で2.3%、前週比で8.1%のマイナスを記録した。

時価総額も320億ドルまで減少しており、これは暗号資産（仮想通貨）市場全体に広がる調整局面の影響が大きいと考えられる。

一方で、企業による戦略的な買い増しや、現物ドージコインETF承認に対する期待感が、今後の反発要因として注目されている。

市場全体の低迷とFRB不透明感が下押し要因に

ドージコインは、7月後半から続く相場の軟調に巻き込まれるかたちで下落基調をたどっている。

背景にあるのは、夏場に恒例の取引量減少と、それに伴う流動性の低下。さらに、FRBによる金利政策をめぐる不透明感が仮想通貨投資家の心理を冷やし、リスク資産全体に売り圧力をかけている。

8月下旬には市場のボラティリティが急上昇し、9月のFOMCでの利下げ見送りが織り込まれ始めたことで、仮想通貨市場全体がリスクオフムードに傾き、ドージコインも連動して値を下げた。

戦略的な企業買いが需給構造を変えつつある

一方で、ドージコインの需給にはポジティブな変化が起き始めている。特に目を引くのは、複数の企業による大規模なドージコイン蓄積の動きだ。

ドージコインの商業利用を推進する目的で設立された「ハウス・オブ・ドージ」は、2億ドルの資金調達を実施中であり、その大部分を市場でのトークン取得に充てる計画を発表。

これは、ストラテジー社がビットコインを大量保有した戦略や、大手マイニング企業ビットマインによるイーサリアム買いに近い構図であり、企業のバランスシートに仮想通貨を組み込むトレンドの一環といえる。

さらに、ナスダック上場企業ビット・オリジンも、5億ドル規模のDOGEトレジャリー構築を表明しており、これらによって最大7億ドルの新規資金が市場に流入する見込みだ。

ETF承認が現実味を帯び始め、ミームコインから資産へ

ドージコインの価格回復を後押しするもう一つの大きな材料が、現物ETF承認に対する期待だ。

投資運用企業ビットワイズとグレースケールが申請しているETFの判断期限は、それぞれ10月18日と10月21日。一方、21シェアーズによる申請の締切は来年1月9日に設定されている。

このような動きを受け、予測市場ポリマーケットでは、ETF承認の確率が67%から80%に上昇。SECによる関連ルールの改正が9月下旬に行われる可能性も指摘されており、法的な枠組みが整えば、ドージコインが初めて商品として正式に扱われる道が開ける。

ETFが承認されれば、機関投資家による資金流入が現実となり、価格は0.30ドル台までの反発が視野に入る。

企業による戦略的蓄積とETF化の進展は、ドージコインを単なるミームコインから、金融市場での準機関資産へと進化させる可能性を秘めている。

【最新分析】ドージコイン、テクニカル節目での攻防続く

ドージコインは、7月下旬から続く下落トレンドの中で売りが継続。現在の価格帯では、複数の重要なチャート指標が重なり、相場の転換点として注目されている。

週足・日足ベースの動きから、今後の反発余地と下値リスクの両面を見極めるタイミングに入っている。

週足チャートが示すのは長期的な調整と0.20ドルの攻防

出典：TradingView DOGE/USD 週足（2021年～現在まで）

2024年前半にドージコインは強気相場を形成し、2月には20週移動平均線（MA）が100週MAを上抜けるゴールデンクロスを記録。ビットコインETFの承認や米大統領選によるリスクオンの流れを受け、価格は一時0.48ドルまで急伸した。

しかし2025年に入ると、その勢いは後退。現在の価格は0.20ドル付近にあり、20週MAに接近する形での推移が続いている。この水準がサポートとして機能すれば、7月高値である0.29ドルへの回復も見込めるが、明確に割り込むようだと0.17ドルまでの下押しが視野に入る。

出来高の減少も続いており、上昇再開には外部からの強い買い材料が不可欠だ。テクニカル的には調整圧力が優勢で、方向感を取り戻すには市場全体のセンチメント改善が求められる。

日足チャートではレンジ継続｜ブレイクには外部要因が必要

出典：TradingView DOGE/USD 日足（2025年1月～現在まで）

日足ベースでは、ドージコインは短期的に0.20ドル〜0.25ドルのレンジ内で推移しており、方向性の欠如が顕著だ。

7月下旬に20日移動平均線が100日線を上抜けるゴールデンクロスが確認され、上昇の兆しが見られたが、現状では0.25ドルのレジスタンスに上値を抑えられている。

このまま狭いレンジが続けば、テクニカル的な煮詰まりから上下どちらかにブレイクする可能性が高まる。特に出来高を伴って0.25ドルを突破すれば、0.30ドル台へのリバウンドシナリオが濃厚になる。

一方で、0.20ドルを明確に割り込むと、週足のサポートと同様に0.17ドル台への調整リスクが現実味を帯びる。

RSIは中立圏を維持しており、今後のボラティリティ拡大が予想される中、9月17日のFOMCが重要な材料となる可能性がある。利下げが実現すれば市場全体がリスクオンに転じ、ドージコインにもプラスの反応が期待できる。

反対に、利下げ見送りやタカ派姿勢が継続すれば、短期的な売り圧力が強まる展開もありうる。

ドージコインのエントリーポイントと利確戦略

ドージコインの週足・日足チャートを基に、戦略的な売買ポイントを明確化する。長期的には調整局面にある一方、短期レンジの下限に位置しており、反発余地も残されている。リスク管理と利益確定のバランスが鍵を握る場面だ。

エントリーポイント：0.20ドル前後の押し目に注目

DOGEは現在、0.20ドルのサポートゾーンを維持する攻防の最中にあり、ここは複数回反発が見られた水準。週足の20週 MAと重なることからも、テクニカル的に有力な押し目ポイントとなる。

この価格帯では、下ヒゲや出来高増加などの反発シグナルが出れば、分散エントリーを検討する価値がある。逆に、0.20ドルを明確に割った場合はエントリーを見送り、0.17ドル付近までの調整を想定する構えが必要。

利確ポイント：0.25ドル突破で0.30ドル台を視野に

まず注目すべきは0.25ドルの上抜け。この水準は日足レベルのレンジ上限であり、出来高を伴ってブレイクすれば、次なるターゲットは0.29〜0.30ドル台となる。

ここは7月の高値ゾーンであり、短期トレードにおける第一の利確ライン。一部利確を行いつつ、勢いが続くようなら残りポジションでさらなる上値（0.33〜0.35ドル）を狙う戦略が現実的。

リスク管理：0.20ドルの死守が条件

現在の攻防ラインである0.20ドルを終値ベースで明確に下抜けた場合、下落トレンドへの転換リスクが高まる。次のサポートは0.17ドル台で、ここを試す展開になる可能性がある。

短期トレードでは0.20ドル割れ＝一時撤退の判断がリスク最小化に有効。無理なナンピンや追撃買いは避け、再度の安値圏での組み直しを優先すべき局面。

総評

ドージコインは中長期では調整継続中だが、0.20ドルのサポートが機能すれば反発余地は十分にある。 0.20ドルの死守 × 0.25ドルの突破、という明確な価格アクションに基づいた戦略が求められる。

マクロ環境やETF関連のニュースがトリガーになりやすいため、テクニカルとファンダの両面を見極める柔軟な対応が肝心だ。