ドージコイン反落続く｜FOMC前に売り優勢、供給増が重しに
ドージコイン（DOGE）は16日、24時間比で4.3%の下落を記録し、0.268ドルで取引されている。市場全体に波及する売却圧力が、DOGEの下落に拍車をかけた格好だ。
ドージコイン下落｜金融緩和期待の熱冷め、供給圧力が追い打ち
先週は、米国の主要経済指標が景気減速の兆しを示し、金融市場では米連邦準備制度理事会（FRB）による早期の利下げ期待が再燃。
特に、消費者物価指数（CPI）や失業保険申請の増加といったデータが、雇用の鈍化を示唆したことで、リスク資産全体に資金が流入する局面が見られた。
ドージコインもこの流れに乗って一時反発したものの、その上昇は長続きせず、週明けには再び売りに押されている。
市場では9月17日のFOMC（連邦公開市場委員会）で0.25％の利下げが実施されるとの見方が大勢を占めている。ただし、インフレ率が依然として高水準にある中での金融緩和には慎重な声も多く、不透明感が残る。
さらに下押し材料となっているのが、今週から始まった大規模なトークンアンロックだ。
市場に新たに供給される仮想通貨の総額は約7.9億ドルに上り、そのうちドージコインは9650万枚（約2700万ドル）と目立つ存在だ。
ソラナ（SOL）、ワールドコイン（WLD）、トランプコイン（TRUMP）といった他の大型アルトコインも続々と供給を増やしており、市場の需給バランスは一段と悪化している。
特にDOGEのようなミームコインは、実体価値よりも話題性に左右されやすく、ボラティリティも大きい。
今回の下落局面では、利益確定売りや大口投資家の動き、さらにはセキュリティ面への不安が複合的に作用している。
相場の回復には、FOMCでの明確な政策転換と、トークン放出後の需給安定が鍵を握る。ドージコインが再び勢いを取り戻せるかどうかは、投資家心理の立て直しと、話題性を超えた実需の有無にかかっている。
ドージコイン（DOGE）価格見通し：チャートと指標から探る次の一手
ここからは、週足・日足チャートと複数のテクニカル指標をもとに、ドージコインの今後の値動きに対するテクニカルな視点からの分析を行う。
週足：上昇基調は継続か、サポート割れが転機に
出典：TradingView DOGE/USD 週足（2022年～現在まで）
週足チャートでは、ドージコインが2024年初頭から形成してきた上昇基調を、2025年9月現在もおおむね維持している状況だ。
2024年2月には、20週移動平均線（MA）が100週MAを上抜けるゴールデンクロスが出現し、中長期の強気シグナルが点灯。
その後も価格は押し目を形成しつつも、20週線（現在は0.20ドル前後）を軸に下支えされてきた。
この0.20ドルラインは、相場の分水嶺として機能しており、ここを維持できればトレンド継続の可能性が高い。
逆に、週足終値でこれを明確に割り込む場合は、0.15〜0.16ドル付近への調整が意識され、長期的な流れにも陰りが生じる可能性がある。
上方向では、直近のレジスタンスである0.31ドルをクリアすれば、0.40ドル台までの上昇余地が一気に開ける展開も視野に入る。
日足：短期的な攻防、0.23ドルの攻防が鍵に
出典：TradingView DOGE/USD 日足（2025年1月～現在まで）
日足ベースでは、2025年7月後半に20日MAが100日線を上抜け、短期トレンドが強気方向へ転換。
その勢いを背景に、DOGEは一時0.30ドルの節目まで上昇したが、その後は上値を抑えられ調整局面へと移行している。
現在、価格は依然として100日MA（およそ0.20ドル）を上回って推移しており、短期的な底堅さは維持されている。
注目すべきは、20日MAが位置する0.23ドル付近のサポートの攻防。この水準を明確に維持できるかどうかが、次の上昇波動の鍵を握る。
テクニカル指標のひとつであるRSI（相対力指数）は現在60〜70のレンジにあり、やや買われ過ぎの水準に近づきつつあるものの、極端な過熱感はまだ見られない。
買いの勢いが持続すれば、0.40ドルへの再チャレンジも現実的だ。
ドージコイン（DOGE）売買戦略まとめ
ここからは、ドージコインのエントリーと利益確定の戦略をシンプルに整理する。
買いエントリー目安：0.22〜0.23ドル
ドージコイン（DOGE）の売買戦略は、0.22〜0.23ドル付近での押し目買いが基本となる。このゾーンは日足の主要なサポートラインと重なっており、価格が反発する動きや出来高の増加が確認できれば、エントリーポイントとして有望だ。
利確ポイント：0.29ドル突破後は0.35～0.40ドルを目標に
利確の第1目標は0.29ドルの抵抗ライン突破後とし、そこで一部ポジションを利益確定するのが望ましい。その後の上昇余地としては0.35〜0.40ドルが視野に入り、段階的な利確でリスクを抑えながら利益を伸ばす戦略が有効となる。
リスク対応：0.20ドル割れ（週足ベース）で撤退視野
一方で、0.20ドルを週足終値で明確に下回るようであれば、トレンド転換の兆候と捉え、損切りやポジション縮小を検討すべき局面となる。無理な保有は下落リスクを高めるため、リスク管理を徹底したい。