Industry Talk

ドージコイン超え狙うWEPE、24時間以内にエアドロップ開始

ドージコイン(DOGE)
Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ライター
Daisuke F.
暗号資産ライター
Daisuke F.
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
免責事項： 暗号資産は価格変動が大きく、元本を失うリスクがあります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。取引は自己責任とし、損失について当サイトは一切責任を負いません。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、収益を得ることがあります。閲覧により利用規約に同意したものとみなします。
Wall Street Pepeエアドロップが24時間以内に開始

ウォールストリート・ペペ（WEPE）は、10月14日から15日にかけて、ブリッジされたソラナ版WEPEトークンのエアドロップを実施する。

今回のエアドロップにより、WEPEはイーサリアム（ETH）とソラナ（SOL）という暗号資産（仮想通貨）の二大エコシステムで機能する統一トークンとなる。

ドージコイン（DOGE）やシバイヌ（SHIB）に続く存在として、次のミームコインラリーの火付け役になる可能性を秘めている。

190億ドルの清算後、市場は安定化へ

先週発生した関税に起因する連鎖的な清算により、約190億ドルのポジションが失われた。

これにより、経験豊富な投資家でさえ動揺する事態となった。

ビットコイン（BTC）は1日で7.8%下落し、12万2582ドルから11万ドル未満まで落ち込んだ。

一方、イーサリアムはさらに急な12.33%の下落を見せ、10月10日には4368ドルから3435ドルの安値まで急落している。

しかし、混乱が収まるにつれて、市場の雰囲気は安定してきた様子だ。

多くの投資家は、強気相場となりやすい10月が終わる前にBTC価格が上昇する可能性について楽観的な見方を維持している。

ウォールストリート・ペペにとって、このタイミングは非常に好都合となる。

最近終了したアーリーアクセスでのバーンによる供給量の減少と合わせて、このデュアルチェーン展開は、WEPEの潜在的な価格上昇に向けた好位置につけている。

ソラナのアーリーアクセスで52億WEPEがバーン

ウォールストリート・ペペのソラナにおけるアーリーアクセス段階は先週終了し、52億WEPEトークンのバーンに成功した。

ホワイトペーパーによると、コミュニティメンバーは購入を通じてWEPEのソラナ拡大に貢献し、取引時のドル価値に相当するETH WEPEトークンが自動的にバーンされる仕組みとなっている。

例えば、ETH WEPEの取引価格が0.0001ドルの場合、購入されたSOL WEPEごとにイーサリアム上で10トークンがバーンされる。

ETH WEPEが0.0005ドルであれば、2トークンがバーンされる。

このバーンされた同量のトークンが、ブリッジされたソラナ版WEPEとして参加者のウォレットに火曜日と水曜日に自動的に配布される。

全ての購入とそれに対応するバーンは追跡されているため、手動での申請は不要だ。

初期の参加者にとって、これは総トークン数が減少し、全体供給量に対する比例配分が増えることを意味する。

ドージコイン 今後に続くか：コミュニティ重視の強気な見通し

Wall Street Pepeプレセール

市場の回復以降、WEPEは一夜にして約11%上昇したが、これは始まりに過ぎないかもしれない。

ドージコイン価格が42000%、シバイヌが100万%のリターンを記録したミームコイン市場において、WEPEも同様の成長軌道を描く可能性を秘めている。

このプロジェクトは引き続きコミュニティ第一主義を掲げている。

非公開の取引グループAlpha Chatは、メンバーに1000%を超えるリターンをもたらした確度の高い投資機会を生み出すことで知られている。

コミュニティによって作成された5000点のNFTコレクションも引き続き活況を呈しており、最近、二次流通での売上高が8.2ETHを超えた。

トークンの総供給量が約2.6%減少し、WEPEがソラナエコシステム全体に拡大する現在、クロスチェーン活動の増加に伴い、さらなる価格上昇の土台が整っている。

WEPEの買い方は簡単で、Best WalletやMetaMaskなどのウォレットを接続し、ETHやUSDTで購入可能だ。

エアドロップを待っている方は、Best Walletにソラナウォレットをインポートすることで、資産を一元的に追跡・管理できる。

専門家はWEPEの価格予想を、ドージコインやシバイヌのような既存のミームコインと同様の爆発的成長の可能性があるとしている。

ドージコインに続く次世代ミームコインとして、WEPEの動向から目が離せない。

Wall Street Pepeを見てみる

Daisuke F.
暗号資産ライター
愛知県出身。2021年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始し、Defi及びNFTへの投資経験を持つ。2022年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、インスタでも仮想通貨コンテンツを発信中。専門分野は、クリプト・Web3・AIなど。
続きを読む
