BTC $117,799.49 -0.83%
ETH $4,463.87 -3.58%
SOL $186.97 -3.73%
BNB $833.92 -1.24%
XRP $3.09 -0.35%
DOGE $0.23 2.79%
SHIB $0.000012 -0.27%
PEPE $0.000010 -2.37%
Cryptonews Industry Talk

アルトコインシーズン到来間近、イーサリアムが今後の市場を牽引

イーサリアム(ETH)
広告開示
広告開示

当メディアは、読者の皆様との透明性を最も重視しています。コンテンツの一部にはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのパートナーシップを通じて報酬を得ることがあります。ただし、この報酬が私たちの分析、意見、レビューに影響を与えることは一切ありません。当メディアの編集コンテンツは、マーケティングパートナーシップとは独立して作成されており、確立された評価基準に基づいて読者の皆様に提供しております。詳しくはこちら
広告開示
広告開示

当メディアは、読者の皆様との透明性を最も重視しています。コンテンツの一部にはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのパートナーシップを通じて報酬を得ることがあります。ただし、この報酬が私たちの分析、意見、レビューに影響を与えることは一切ありません。当メディアの編集コンテンツは、マーケティングパートナーシップとは独立して作成されており、確立された評価基準に基づいて読者の皆様に提供しております。詳しくはこちら
暗号資産ライター
Takayuki A.
暗号資産ライター
Takayuki A.
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
広告開示
広告開示

当メディアは、読者の皆様との透明性を最も重視しています。コンテンツの一部にはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのパートナーシップを通じて報酬を得ることがあります。ただし、この報酬が私たちの分析、意見、レビューに影響を与えることは一切ありません。当メディアの編集コンテンツは、マーケティングパートナーシップとは独立して作成されており、確立された評価基準に基づいて読者の皆様に提供しております。詳しくはこちら
最終更新日: 
Cryptonewsを信頼する理由
Cryptonewsは、10年以上にわたる暗号資産（仮想通貨）の報道経験に裏付けされた、信頼に足る洞察を提供しています。経験豊富なジャーナリストやアナリストが、深い知識を駆使し、ブロックチェーン技術を実際に検証しています。厳格な編集ガイドラインを遵守し、仮想通貨プロジェクトについて、正確かつ公正な報道を徹底しています。長年の実績と質の高いジャーナリズムへの取り組みにより、Cryptonewsは暗号資産市場の信頼できる情報源となっています。会社概要も併せてご覧ください。
広告開示私たちは、読者の皆様に対し、完全な透明性を提供することを重要視しています。当サイトの一部のコンテンツにはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのリンクを通じて発生した取引に基づき、当社が手数料を受け取る場合がございます。
免責事項： 暗号資産は高リスクで元本割れの可能性があります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。投資判断は自己責任で行い、当サイトは損失について責任を負いません。当サイトへのアクセスにより利用規約に同意したものとみなします。当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、リンク経由取引で収益を得ることがあります。編集方針も併せてご覧ください。
中央にイーサリアムのシンボルが描かれた未来的な暗号資産市場のビジュアル

暗号資産（仮想通貨）取引所大手のコインベースは15日、第3四半期に本格的なアルトコインシーズンが到来する可能性があるとの見通しを示した

同社が定義するアルトコインシーズンとは、時価総額上位50銘柄のうち少なくとも75％が、90日間でビットコイン（BTC）のパフォーマンスを上回る市場環境を指す。

現在はこの割合が40％にとどまり、完全な移行期には至っていないが、初期段階にあると分析している。特にイーサリアムeth logo ETH -2.37%をはじめとする主要アルトコインの動向が、今後のシーズン到来を占う重要な指標になるとみられる。

24h7d30d1yAll time

イーサリアム 今後と市場構造の変化

コインベースは、ビットコインの市場支配率が5月の65％から約59％へ低下し、その資金が他の仮想通貨へ流入していると指摘している。

アルトコイン市場の時価総額は7月以降に50％以上増加し、1兆4000億ドルへ到達。その中でも、イーサリアムは今後の市場モメンタムを牽引する存在として位置づけられ、機関投資家からの需要拡大が際立っている。

同社は、アルトコインシーズンの行方は規制判断や技術開発、プロジェクト採用の動きに大きく左右されると分析。さらに、9月に予想される米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げが市場の活性化を促す可能性を強調する。

現在、小売部門には7兆ドルもの資金がマネーマーケットファンドに滞留しており、金融緩和により仮想通貨市場への新規参入が加速する可能性があるという。

また、米経済は想定以上に堅調で、景気後退懸念が後退していることもプラス要因。加えて、企業財務における仮想通貨保有の拡大が新たな需要を生み出しているが、中長期的なリスクにも注意が必要だ。

規制明確化とETF審査の動き

規制面では、ステーブルコインや市場構造に関する立法進展が市場信頼感を高めている。米証券取引委員会（SEC）は、現物建てETFやステーキングを組み込む商品、複数銘柄構成型ファンド、単一アルトコインETFなどの申請に関して年内の判断を見込んでいる。

コインベースは、足元の市場が5月時点の予測に概ね沿って推移していると述べ、第3四半期全体にわたり肯定的な見通しを維持している。

一方、米国債利回り曲線のスティープ化や一部上場仮想通貨ビークルによる売却圧力など短期的リスクは残るものの、これらは管理可能な範囲内と分析している。

完全なアルトコインシーズンへの移行は、市場構造や戦略に大きな変化をもたらす可能性がある。

コインベースは、第3四半期末となる9月がその転換点になると見ており、特にイーサリアムの動向が他の主要アルトコインへ波及し、2025年後半の市場方向性を左右すると考えられる。

ビットコインの可能性を拡張する新興プロジェクト登場

Bitcoin Hyper公式サイト

アルトコインシーズン到来による市場環境の変化が予想される中、近日ローンチが期待される新興プロジェクトBitcoin Hyper（HYPER）が投資家の注目を集めている。

ホワイトペーパーによれば、Bitcoin Hyperはレイヤー2ソリューションとして、ビットコインの取引速度の遅さ、高額な手数料、スマートコントラクト非対応といった課題を解決することを目的に開発されている。

特徴的なのは、ソラナ（SOL）のバーチャルマシン（SVM）をビットコイン基盤に統合し、ビットコインの高いセキュリティを維持しつつ即時決済を実現しようとしている点だ。

また、レイヤー2上ではネイティブBTCをロックし、1対1でペッグされたトークンを発行するブリッジ機能と、ゼロ知識ロールアップを組み合わせた仕組みを採用している。

現在進行中のプレセールでは、すでに960万ドル超を調達し、最大113％のステーキング報酬や早期購入者向けの優遇価格など、魅力的な条件が提示されている。

プレセール参加を希望される方は、公式ページからHYPERトークンを購入することが可能だ。

一方で、Bitcoin Hyperは詐欺では？という懐疑的な声も存在する。将来性やマーケティング戦略に疑問を持つ意見もあるが、未知数だからこそ大きなリターンが見込める可能性もあり、この投機的な魅力が仮想通貨市場の熱気を支えているのも事実だ。

Bitcoin Hyperは、DeFi、マイクロペイメント、低手数料の国際送金など、従来のビットコインでは困難だった領域への活用を可能にするポテンシャルを秘めたプロジェクトであり、多くの投資家がBitcoin Hyperの動向に注目している。

Bitcoin Hyperを見てみる
ビットコインニュース
メタプラネット、BTC追加購入で世界6位の保有企業に浮上
2025-08-12 21:59:27
,
筆者 Eiji M.
アルトコインニュース
ソラナ、新アルゴリズム「Alpenglow」審議へ｜今後に展開に注目
2025-08-15 17:52:58
,
筆者 Takayuki A.
Industry Talk
イーサリアム、60％急騰の背景｜今後の展望と新興銘柄の台頭
2025-08-15 06:17:00
,
筆者 Takayuki A.
Logo

Cryptonewsを信頼する理由

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,188,912,982,706
1.56
トレンドの仮想通貨
ビットコインニュース
メタプラネット、BTC追加購入で世界6位の保有企業に浮上
2025-08-12 21:59:27
,
筆者 Eiji M.
アルトコインニュース
ソラナ、新アルゴリズム「Alpenglow」審議へ｜今後に展開に注目
2025-08-15 17:52:58
,
筆者 Takayuki A.
Industry Talk
イーサリアム、60％急騰の背景｜今後の展望と新興銘柄の台頭
2025-08-15 06:17:00
,
筆者 Takayuki A.

注目記事

スポンサード
BingX、世界的セキュリティ認証のPCI DSS取得｜Web3業界初
2025-08-16 05:50:00
ビットコインニュース
ノルウェー政府系ファンド、ビットコイン間接保有量192％増加
Naoki Saito
Naoki Saito
2025-08-15 19:25:24
Takayuki A.
暗号資産ライター
2021年から暗号資産（仮想通貨）投資を始め、自身の経験・洞察を活かして、Web3.0分野のコンテンツクリエーターとして活動する。仮想通貨コンテンツの執筆歴は5年。これまでに1,000記事以上の執筆経験あり。主な専門分野は仮想通貨、NFT、メタバース。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム