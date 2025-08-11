中国、ステーブルコイン規制強化｜証券会社に宣伝停止を指示

中国の金融規制当局は8日、国内の主要な証券会社に対し、ステーブルコインに関する全ての宣伝および研究活動を停止するよう指示した。

複数の信頼できる情報源によれば、中国人民銀行や他の金融監督機関が、金融不安を防ぐための協調的な取り組みの一環として、国内の大手証券会社にセミナーの中止や調査レポートの公表停止、ステーブルコインの推奨停止を命じた。

この規制措置は特にドルに連動するステーブルコインを対象としており、投機的な取引や潜在的なシステミックリスクへの懸念が高まる中で実施された。

中国インターネット金融協会（NIFA）や地方の金融規制当局は、この新たな規制を積極的に執行しており、従来の証券会社だけでなく、かつてステーブルコイン市場の分析を公表していた金融シンクタンクや研究機関にも取り締まりを拡大している。

規制強化の背景にある金融リスクへの懸念

今回の規制強化は、ステーブルコインへの参加を装った金融詐欺や違法な資金調達活動に対する懸念が主な要因となっている。中国当局は、個人参加者がステーブルコイン関連商品へ急増していることを確認しており、その多くは関連リスクを十分に理解していない。

深セン市の違法金融活動防止・対策タスクフォースは以前、「ステーブルコイン」という用語が悪用され、不正な仕組みや無許可の資本流出を助長していると警告していた。

規制当局が特に懸念しているのは、ステーブルコインが中国の厳格な資本規制を回避する手段として利用されることである。ドル連動型ステーブルコインは、参加者がデジタルチャネルを通じて外貨へのエクスポージャーを得ることを可能にする。

この取り締まりのタイミングは、世界のステーブルコイン市場のボラティリティ増加と、世界経済の不確実性の中で金融システムの安定を維持するという中国政府の広範な戦略とも一致している。

さらに、中国人民銀行が進めるデジタル人民元（e-CNY）の開発も要因の一つと見られる。当局は、中央銀行デジタル通貨を中国の金融エコシステム内で唯一の正当なデジタル決済手段として確立することを目指しているようだ。

デジタル人民元推進と香港との対比

中国当局は、海外のステーブルコインに対する規制を強化する一方で、国境を越えた貿易への応用を目的とした人民元連動型ステーブルコインの枠組みに関する探索的な作業を続けている。ただし、これらは厳格な国家管理下に置かれる見込みだ。

中国本土の禁止的なアプローチと、香港のより先進的なステーブルコイン規制の枠組みとの間には政策的な対照が生まれている。香港は仮想通貨ハブとしての地位を確立するため、独自のステーブルコイン法制を積極的に整備している。

上海の金融規制当局は最近、ステーブルコインのリスクについて議論するために非公開の会議を開催したが、その後、会議の公式要約を削除した。このことは、このトピックの機微さを示している。

CITIC証券、海通証券、ギャラクシー証券などの中国の大手証券会社は、最近の調査出版物を取り下げ、予定されていたデジタル資産に関する教育イベントを中止することで、この指示に従ったと報じられている。

この執行措置は、一部の国家関連研究機関がステーブルコイン市場を理解するための分析フレームワークを慎重に検討していた以前の時期から完全に方針を転換したものだ。

市場アナリストは、この最新の動きが、中国国内の金融システムを世界の仮想通貨の影響から隔離し、最近の市場の変動の中で急増した詐欺的なスキームから個人参加者を保護することを目的としていると指摘している。