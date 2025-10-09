BTC $123,457.22 0.34%
ETH $4,397.57 -2.58%
SOL $225.59 0.89%
BNB $1,276.25 -3.06%
XRP $2.82 -2.18%
DOGE $0.24 -2.74%
SHIB $0.000012 -1.57%
PEPE $0.0000092 -2.00%
Cryptonews Industry Talk

AI予測：XRPは2025年中に5ドルか｜BTC拡張銘柄にも市場の関心

リップル(XRP)
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産アナリスト
Hideaki S.
暗号資産アナリスト
Hideaki S.
筆者について

Crypto News Japan専属ライター兼暗号資産アナリスト。FX取引の経験を基に、2020年から仮想通貨投資を開始。

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
最終更新日: 
免責事項： 暗号資産は価格変動が大きく、元本を失うリスクがあります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。取引は自己責任とし、損失について当サイトは一切責任を負いません。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、収益を得ることがあります。閲覧により利用規約に同意したものとみなします。
未来的な金融データの中で輝くリップル（XRP）のロゴと上昇するチャート。

ChatGPTは、2025年第4四半期におけるリップル（XRP）の価格予測について分析した。

2025年のリップルは着実な成長と投資家からの信頼の高まりを記録。年初から価格は力強く上昇し、第2四半期には調整局面を迎えたものの、第3四半期には再び勢いを増し、過去最高値となる3.6ドルに達した。

この上昇は、リップル社の法的・規制上の見通しが改善されたことに後押しされ、投資家の信頼が高まった結果だ。

以降では、ChatGPTが分析した過去の実績と主要なファンダメンタルズに基づき、リップル価格の今後の可能性を探る。

リップルの今後の動向を左右するファンダメンタルズ

リップルの今後、特に第4四半期の見通しは、いくつかの強力なファンダメンタルズが追い風となり、特に興味深いものとなっている。

価格上昇を支える可能性のある最初の要因は、米証券取引委員会（SEC）との裁判が終結したことだ。この進展はトークンに対する投資家の信頼を高めている。

2番目の主要な要因は、リップル現物ETFが立ち上げられる可能性にある。SECは2025年10月中に決定を発表すると予想されており、承認されれば機関投資家からの巨額の資金流入が期待される。

リップル社のグローバル展開も、長期的なファンダメンタルズを強化。アジアやラテンアメリカなどの金融機関が国際送金にリップルを利用するケースが増えており、現実世界での実用性を証明し続けている。

さらに、リップルは中央銀行デジタル通貨（CBDC）分野への関与を強めており、各国政府との提携が進むことで政策的な追い風も見込まれる。

加えて、XRP Ledgerの技術的な進化が進んでいることも、長期的な成長シナリオにおいて無視できない要素となっている。

リップル価格の見通し：強気シナリオと潜在リスク

XRPチャート（20251009）

テクニカル指標は現在、XRPが強い上昇トレンドの中にあることを示している。移動平均線やRSIなど複数の指標が買い優勢を示唆しており、短期的には強気相場が継続する可能性が高いと見られている。

ChatGPTは、強気のシナリオにおいて、現物ETFの承認がすべて通過した場合、XRPの価格は5ドル近辺まで上昇する可能性があると分析。

一方で、市場のセンチメントが悪化し、規制面での不確実性が再浮上した場合には、年初の水準である2.0ドル付近まで下落するリスクも想定される。

現時点では、規制の明確化やETF承認への期待が価格を下支えしており、投資家心理も比較的安定している。ただし、仮想通貨市場特有の高ボラティリティを踏まえると、短期的な価格変動には引き続き注意が必要だ。

また、リップルのようにすでに市場で一定の地位を築いた銘柄に注目が集まる一方、ビットコイン（BTC）のスケーラビリティや利便性を拡張しようとするレイヤー2プロジェクトなど、新たな技術革新への投資関心も高まっている。

Bitcoin Hyperはビットコインの実用性を再定義

その代表格として現在話題となっているのが、Bitcoin Hyper（HYPER）である。

Bitcoin Hyperは、ビットコインの堅牢なセキュリティを維持しつつ、取引速度の遅さや手数料の高さといった長年の課題を解決することを目指すレイヤー2スケーリングソリューションとして設計。

プロジェクトは、ソラナ仮想マシン（SVM）やZKロールアップといった最先端技術を組み合わせることで、ビットコインのブロック生成時間を10分から数秒に短縮し、手数料を劇的に削減することを目指している

この技術革新により、ビットコインは単なる価値の保存手段から、DeFiやNFTといった多様なアプリケーションが稼働する包括的な金融ネットワークへと進化する可能性を秘めている。

その期待感は市場にも反映されており、実施中のプレセールでは34億5000万円を超える資金調達を達成。大口投資家による積極的なHYPERの購入が相次いでおり、BitcoinHyperの将来性に対する強い信頼がうかがえる。

ビットコインの次なる進化を担う可能性を秘めたBitcoin Hyper。

その初期段階にある今、プロジェクトの動向を注視し、適切なタイミングでのBitcoin Hyperの購入を検討することは、将来のポートフォリオ形成において重要な視点となるだろう。

Bitcoin Hyperを見てみる

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,406,246,297,792
1.38
トレンドの仮想通貨

注目記事

ビットコインニュース
IG証券、ビットコイン・イーサリアムETFのCFD取引を開始
Takayuki A.
Takayuki A.
2025-10-09 21:00:52
Industry Talk
BNBチェーンのミームコイン高騰｜ドージコイン関連や新興プレセール
Daisuke F.
Daisuke F.
2025-10-09 19:10:00
Hideaki S.
暗号資産アナリスト
Crypto News Japan専属ライター兼暗号資産アナリスト。FX取引の経験を基に、2020年から仮想通貨投資を開始。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム