Industry Talk

ChatGPTが選ぶ億り人候補4銘柄｜新たな犬系コインに資金殺到中

リップル(XRP)
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産アナリスト
Hideaki S.
暗号資産アナリスト
Hideaki S.
筆者について

Crypto News Japan専属ライター兼暗号資産アナリスト。FX取引の経験を基に、2020年から仮想通貨投資を開始。

監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
最終更新日: 
免責事項： 暗号資産は価格変動が大きく、元本を失うリスクがあります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。取引は自己責任とし、損失について当サイトは一切責任を負いません。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、収益を得ることがあります。閲覧により利用規約に同意したものとみなします。
AIが仮想通貨の将来を予測している様子の未来的なイラスト。

AIチャットボットのChatGPTはこのほど、年末までに大幅なリターンを生む可能性がある4つの暗号資産（仮想通貨）を予測した。

予測では、リップル（XRP）が現在の2.85ドルから30ドルへ、ソラナ（SOL）が219ドルから1000ドルへ高騰する可能性が分析されている。

また、人気のミームコインであるペペコイン（PEPE）やプレセール中の銘柄も含まれており、これらの仮想通貨が次の億り人を生む候補として注目を集めている状況だ。

リップルとソラナ、今後のETF承認期待で高騰か

ChatGPTによると、リップルの今後は2025年後半までに30ドルまで上昇する可能性がある。これは現在の2.85ドルから約950%の大幅な上昇を意味する。

XRPはすでに力強さを示しており、2025年7月には3.65ドルまで急騰し2018年の最高値を上回った。

背景には、リップル社が米証券取引委員会（SEC）との長期訴訟を終結させたことや、国連資本開発基金からの支持がある。

過去1年間でリップルは413%高騰し、ビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）の利益を大幅に上回った実績を持つ。ブルームバーグは、現物リップルETFが年内に承認される確率を85%と見ており、市場の期待は高まっている。

一方、ソラナは時価総額1265億ドルを超えるスマートコントラクト分野のリーダーとして存在感を増す。ChatGPTは、強気相場が到来すれば年末までに1000ドルへの上昇が妥当であると予測した。

米国で承認される可能性のあるソラナ現物ETFへの期待も高まっており、機関投資家からの大規模な資金流入が見込まれる。

技術的にも強さを示しており、1月の250ドルから4月に100ドルまで下落した後、現在の220ドルまで回復し、下降基調からの回復を果たした。

ペペコインにも強気サインが発生

人気ミームコインのペペコインは、時価総額が約45億ドルに達しており、2023年4月の登場以来、犬をテーマとしないミームコインとしては最大規模を誇る。イーロン・マスク氏の言及などで注目を集めた経緯もある。

ChatGPTは、強気市場では現在の水準から約5倍のリターンとなる0.00005ドル（約0.00755円）に達する可能性があると予測。

チャート分析では、昨年11月から今年3月にかけて下降ウェッジパターンを形成しており、これは歴史的に強気のサインと見なされる。

取引量の増加や長期保有者の増加といったオンチェーンデータも、価格上昇の土台を支えている。加えて、ソーシャルメディア上での言及数も回復傾向にあり、市場の関心が再び高まっている兆しを見せている。

規制の明確化が進めば、ペペコインは大きな価格上昇を見せる可能性を秘めている。

新興犬系ミームコインにも億り人の可能性

主要銘柄以外でのチャンスを狙う投資家の間で、新興犬系ミームコインのMaxi Doge（MAXI）が注目を集めている。

ドージコイン（DOGE）のより投機的なカウンターパートとして位置づけられ、現在プレセール中ながら、これまでに約4億2500万円を調達した。

Maxi Dogeは、早期参入で高リターンを狙いたい個人投資家や、次の億り人を目指すミームコイン愛好家に向けて設計されたトークンだ。

キャラクターを軸としたライフスタイル型トークンで、コミュニティ主導のガバナンスモデルを採用し、保有者がプロジェクトの意思決定に参加できる仕組みを備えている

総供給量は1502億4000万トークンで、そのうち40%がプレセールに割り当てられている。

公式サイトで対応ウォレットを接続することで、イーサリアム（ETH）、テザー（USDT）、バイナンスコイン（BNB）、クレジットカードを用いたマキシドージの購入が可能。

現在のプレセール価格は0.000261ドルで、今後段階的に引き上げられる予定だ。購入後は即座にステーキングが可能で、年率120%という高利回りが提示されている。

専門家の一部は、アルトコイン市場が活性化すれば年末までに5倍〜10倍の価格上昇も視野に入るとして、Maxi Dogeの将来性について長期的な成長を予想している。

Maxi Dogeを見てみる

Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

Hideaki S.
暗号資産アナリスト
Crypto News Japan専属ライター兼暗号資産アナリスト。FX取引の経験を基に、2020年から仮想通貨投資を開始。
