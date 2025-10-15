ChatGPT予測、リップルとソラナが年末急伸｜新興コインも急浮上

暗号資産（仮想通貨）市場は10日、ドナルド・トランプ大統領による中国製品への追加関税発言を受け、ビットコイン（BTC）を含む主要銘柄が軒並み急落した。

こうした市場の動揺を受け、ChatGPTが改めて市場データを解析した最新の見解が注目を集めている。

ChatGPTの分析によれば、年末にかけてリップル（XRP）とソラナ（SOL）が上昇基調を強める可能性があるという。いずれも高い実用性を備えたプロジェクトであり、進む規制整備や機関投資家の参入拡大が価格上昇の支援材料になるとみられている。

市場全体では、DeFiやレイヤー1プロジェクトを中心に資金回帰の動きが続いており、実需を伴う銘柄が次の強気相場を主導するとの見方が強まっている。

リップル：SEC和解で不透明感後退、上値余地に期待

ChatGPTの予測の背景には、8月にリップル社が米証券取引委員会（SEC）との長期にわたる訴訟を和解によって終結させ、XRPを巡る法的リスクが大きく後退したことがある。

和解を受けて市場心理が改善し、XRPは取引高の増加とともに上昇。7月18日には3.65ドルを記録し、2018年の最高値3.40ドルを上回った。

ChatGPTは、こうしたファンダメンタルの好転を踏まえ、リップルは今後、中長期的にさらなる上昇余地を持つと分析している。

ただし、マクロ経済の動向や流動性の変化、投資家のセンチメント次第では上昇のペースが緩やかになる可能性もある。

ソラナ：ETF期待と実需拡大が上昇トレンドを後押し

ソラナ（SOL）は、高速処理と優れたスケーラビリティを持つブロックチェーンとして地位を確立しており、DeFiやNFT、ゲーム分野などで実用化が進んでいる。

米国ではソラナ現物ETFの承認観測が浮上しており、これが機関投資家の資金流入期待を高める要因となっている。直近では215ドル前後から上昇トレンドへの転換が意識されている。

ChatGPTは、エコシステムの拡大と投資資金の流入を背景に、2026年末までにソラナ価格が400ドルに到達する可能性を指摘。特にETF承認とDeFi分野の成長が、次の上昇フェーズを左右するカギになると見ている。

ビットコインの可能性を拡張する新興プロジェクト登場

年末に向けてアルトコイン市場への注目が高まるなか、仮想通貨の原点であるビットコインの課題を解決しようとするプロジェクトが注目を集めている。

その代表例が、ビットコインのレイヤー2スケーリングソリューションとして開発が進むBitcoin Hyper（HYPER）だ。

同プロジェクトは、ビットコインネットワークの取引遅延や高い手数料といった長年の課題を克服し、より高速で効率的なエコシステムを実現することを目指している。特筆すべきは、ソラナの高速処理技術を応用している点であり、これによりビットコインの実用性を大幅に向上させる可能性がある。

こうした革新的なアプローチが、Bitcoin Hyperの将来性を後押ししており、現在進行中のプレセールではこれまでに総額2300万ドルを超える資金を調達。今後の成長を見据えて、初期段階でHYPERトークンを購入する投資家も増加している。

さらに、スマートマネーと呼ばれる機関投資家層からの注目も高まっており、市場期待は日を追うごとに強まっている。

Bitcoin Hyperはビットコインエコシステムの進化を牽引する存在として、次なる成長の主役になる可能性を秘めた新興プロジェクトとして注目を集めている。