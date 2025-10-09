BNBチェーンのミームコイン高騰｜ドージコイン関連や新興プレセール

BNBチェーンのBinance-Peg Dogecoinは、24時間で1000%超の急騰を記録した。

同トークンは時価総額でトップ11のミームコインに入り、BNBチェーン上の犬系トークンを代表する存在となっている。

一方、プレセール中の新興プロジェクトMaxi Doge（MAXI）が高利回りステーキングを武器に投資家の関心を集めている。

BNBチェーンで加速するミームコイン相場

Binance-Peg Dogecoinは、ドージコインと1対1で価格連動するバイナンス版トークンだ。

2021年から存在していたが、2025年8月下旬にミームコインとして本格的な注目を集め、Baby Dogeを抜いてBNBチェーン上の犬系トークンでトップの座を獲得。

現在の時価総額は6億3400万ドルに達している。

BNBチェーン上のミームコイン高騰の背景には、バイナンスのチャンポン・ジャオCEOへの関心の高まりがある。

トレーダーがこれらに関連するトークンへ資金を振り向けた結果、複数の銘柄が短期間で大幅な価格上昇を記録した。

ドージコイン価格は過去1年で75%上昇しており、関連銘柄にも波及効果が及んでいる。

この強気な市場環境は、新規プロジェクトにとって参入の好機となっている。

ドージコイン 今後に影響、新興プレセールMaxi Doge

この市場環境の中、新規参入したMaxi Dogeは独自の戦略で投資家にアプローチしている。

ホワイトペーパーによると、MAXIトークンの総供給量は1500億枚超に固定されており、供給量無制限のドージコインとは対照的な設計。

限定的な供給量により、希少性を維持しやすく、長期的な価値保持が期待される。

プレセールは2025年7月30日に開始され、初期価格0.00025ドルから最終価格0.0002745ドルまで50段階で段階的に上昇する仕組みだ。

現在は0.00026ドル前後で推移しており、早期参加者ほど有利な価格で購入できる。

MAXIの買い方は簡単で、公式サイトからウォレットを接続し、ETH、BNB、USDT、USDCで購入できる。

クレジットカード決済にも対応しており、暗号資産（仮想通貨）初心者でも参入しやすい設計となっている。

高利回りステーキングと価格予想

Maxi Dogeの最大の特徴は、早期参加者向けの高利回りステーキングだ。

購入したトークンは即座にステーキング可能で、初期の保有者には最大669%の年利が提供される。

この高利回りは長期保有を促進し、売却圧力を軽減する戦略の一環だ。

プロジェクトはCoinsultとSOLIDProofによる監査を完了しており、スマートコントラクトの安全性が確認されている。

さらにプレセール参加者には14日間の返金保証も用意されており、リスク管理に配慮した設計となっている。

専門家はMAXIの価格予想を、2025年に0.003294ドル、2026年に0.005764ドル、2030年には0.011254ドルと分析。

最終プレセール価格から見ると、2030年までに41倍の上昇を見込む強気な予測だ。

ロードマップでは、プレセール終了後にUniswapなどの分散型取引所と中央集権型取引所への上場を予定している。

さらに先物取引プラットフォームとの提携も計画されており、最大1000倍のレバレッジ取引が可能になる見込みだ。

総供給量の15%は流動性確保に充てられ、取引開始時の価格安定を図る設計となっている。

BNBチェーン上のミームコイン高騰が続く中、既存のドージコイン関連銘柄と新興プレセールプロジェクトの双方が投資家の注目を集めている。