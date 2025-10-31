ソラナ、新ウォール街と評価で最高値狙う｜基盤コインも波乗り

暗号資産ライター Daisuke F. 暗号資産ライター Daisuke F. 筆者について ... 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む 広告開示 広告開示



Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは 広告開示全文 をご覧ください。 最終更新日: 10月 31, 2025

ビットワイズのマット・ホーガンCIOが、ソラナ（SOL）は新たなウォール街と評したことを契機に、同ブロックチェーンへの期待が高まっている。

10月末に相次いで上場したソラナETFには、初日から記録的な資金が流入。

ビットワイズのソラナETFは初日の取引高が5600万ドルを記録し、2025年に上場した約850本のETFの中で最高の初日取引高となった。

JPモルガンは初年度に30億ドルから60億ドルの資金流入を予測しており、ソラナの2025年最高値更新に向けた期待が膨らんでいる。

機関投資家が選ぶ理由と技術的優位性

ホーガン氏がソラナを「新たなウォール街」と表現した背景には、明確な技術的優位性がある。

ソラナの卓越した速度、高い処理能力、ほぼ瞬時の取引確定は、機関投資家向けの金融アプリケーションにとって非常に魅力的だ。

SEC委員長やイングランド銀行総裁、ブラックロックCEOなど主要な金融機関トップがデジタル資産の可能性に言及する中、トークン化の潮流が加速している。

暗号資産（仮想通貨）へのETF資金流入も市場に大きな勢いを生み出しており、ソラナの迅速なアンステーキング機能は他のブロックチェーンに対する競争上の優位性をもたらす。

ソラナのインフラは速度とコスト効率の高さから、ステーブルコインの運用においても魅力を増している。

取引処理時間を100から150ミリ秒に短縮することを目指す次期アップグレード「Alpenglow」は9月の投票で99.6%の賛成票を獲得し承認された。

この技術的進化により、ソラナはビザやマスターカードと同等の処理速度を実現する見込みだ。

ソラナ今後、ETF上場で最高値更新狙う

10月28日のビットワイズに続き、グレイスケール・インベストメンツも29日に独自のソラナETFの取引を開始。

ビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）に続く3つ目の仮想通貨ETFとして注目を集めている。

ビットワイズは、ソラナ価格が2025年中に過去最高値を更新すると予測。

特に年末にかけて上場取引型商品（ETP）への資金流入が予想されることから、大幅な上昇が始まる可能性がある。

法定通貨の下落を懸念する機関投資家が仮想通貨へ資金を割り当てるディベースメント・トレードの潮流とソラナの成長を結びつけている。

ビットワイズはビットコインが2025年末までに20万ドルに達する可能性もあるという強気な予測も立てている。

その上で、ソラナの成長軌道はビットコインのETF承認後の急騰の一部を再現する可能性があると強調。

株式、債券、不動産を含む現実世界資産が伝統的な金融市場を再構築する中、ソラナのアーキテクチャはこの移行の基盤インフラとして独自の位置を占めている。

ソラナ基盤のBitcoin Hyper、2500万ドル調達で浮上

ソラナミームコインの盛り上がりは、機関投資家だけでなく革新的なプロジェクトにも大きな機会を提供している。

高速性と低コストな取引手数料は新たなアイデアを持つ開発者にとって理想的な環境であり、次世代の仮想通貨が次々と誕生しているのだ。

中でもソラナブロックチェーンを最大限に活用して、大きな注目を集めているのがBitcoin Hyper（HYPER）だ。

HYPERは史上初のビットコインレイヤー2と位置づけ、ビットコインの信頼性とソラナの技術的優位性を融合させる野心的な試みとして評価されている。

この革新的なアプローチが多くの早期投資家の関心を引いている。

その期待の高さは仮想通貨プレセールの実績にも表れており、すでに2500万ドルの資金調達を達成した。

ソラナが機関投資家向けのインフラとして確立されつつある今、そのエコシステムから生まれるHYPERの将来性には計り知れないものがある。

ソラナの波に乗り、Bitcoin Hyperのようなプロジェクトが次なる成長ストーリーを描こうとしている。