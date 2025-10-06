ソラナの高速決済がウォール街に変化か｜BTC改良の新技術も脚光

暗号資産（仮想通貨）運用会社ビットワイズのマット・ホーガンCIOは3日、ソラナ（SOL）を新しいウォール街と評価し、その優位性を強調した。

同氏は、世界の金融リーダーたちがステーブルコインとトークン化の革新的な可能性を認識し始めていると指摘。

SEC（米証券取引委員会）やイングランド銀行のトップ、ブラックロックのCEOといった要人が、デジタル資産が決済や証券市場を再構築する可能性に言及している点を挙げた。

この潮流は、技術がもたらす変化の大きさを理解する市場参加者に強く響くと付け加えた。

ソラナは今後、新しいウォール街へ

ホーガン氏は、人々がブロックチェーンへの参入を検討し始めると、プラットフォーム間の比較が必然的に行われると述べた。

その評価において、ソラナが持つスピード、スループット、そしてほぼ瞬時の決済完了性の組み合わせは非常に魅力的だと主張。

同氏は決済速度が400マイクロ秒から150マイクロ秒に向上した例を挙げ、実行速度と遅延が重要な取引環境に慣れた人々にとって、この特徴は直感的に理解しやすいと説明した。

ソラナを新しいウォール街と位置付け、その技術的優位性が市場参加者に受け入れられているとしている。

ソラナ価格のテクニカル分析

SOLのレートは10月3日から6日にかけて、224.47ドルから236.65ドルの範囲内で変動し、短期的な下落圧力と回復の兆しを示した。

高値は3日に236.65ドルを記録したが、その後は売り圧力により4日に低値224.47ドルまで下落し、228ドル前後のサポートゾーンを一時的にテストした。

取引活動は3日から活発化し、出来高が4日で約45億ドルを記録した後、6日には74億ドル超に増加した。この出来高の拡大は、市場参加者の関心の高まりを反映しており、価格のボラティリティを助長している。

SOLは4日の下落で228ドルサポートを下抜け弱気シグナルを発したが、6日には231.12ドルまで回復し、買い手の反発を示唆した。

ただし、全体としてRSIが68前後で中立圏を維持しており、短期的な上昇勢いが継続するかは245ドルレジスタンスの突破にかかっている。

新たな可能性を秘めた技術革新

ソラナのような既存の主要ブロックチェーンが技術的優位性を競う一方で、市場では全く新しいアプローチで既存システムの課題解決を目指すプロジェクトが注目を集めている。

その代表格が、ビットコインのLayer-2ソリューションとして登場したBitcoin Hyper （HYPER）だ。

このプロジェクトは、ビットコインの遅い取引速度と高い手数料という長年の課題を解決するため、ソラナ仮想マシンを統合するという革新的な技術を採用している。

これにより、ビットコインを単なる価値の保存手段から、DeFiやNFTなどを展開できる多機能なプラットフォームへと進化させることを図る。

プレセール段階ですでに2160万ドルを調達したと報じられており、一部のアナリストは上場後に最大100倍のリターンも予測。先週は大口投資家によるBitcoin Hyper購入の動きも見られ、市場の期待感は高まっている。

Bitcoin Hyperは今後、仮想通貨市場の勢力図を塗り替える可能性が有るとして、多くの投資家から関心が寄せられている。