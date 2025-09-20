BTC $115,629.31 -0.96%
Industry Talk

アバランチ・HYPE急騰の背景｜ビットコインの今後を左右するL2とは？

アルトコイン
暗号資産ライター
Takayuki A.
暗号資産ライター
Takayuki A.
著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
著者の記事を読む
アバランチ（AVAX）のロゴと上昇するチャートを示す未来的なグラフィック

米連邦準備制度理事会（FRB）は17日、政策金利の引き下げを決定した

この動きは世界的な金融市場に即座に影響を与え、投資家のリスク選好を高める要因となった。特に、FRBの利下げ決定後、複数のアルトコインが大幅に上昇した。

投資家心理の改善により、短期的な資金がリスク資産に流れ込み、ボラティリティの高い銘柄が一気に買われた格好だ。

アバランチ：前月比で50%急騰

2025年9月19日のアバランチのチャート

アバランチ（AVAX）は、直近1週間で約20％、過去1カ月では50％の上昇を記録している。8月下旬から価格を切り上げ、9月中旬には上昇が加速。特に9月17日前後に出来高の増加に伴い急騰した。

これは一時的な投機ではなく、新規資金流入や投資家心理の改善を反映した動きと見られる。

ファンダメンタル面では、FRBによる利下げが市場全体のリスクオンを促し、暗号資産（仮想通貨）市場への資金流入が加速。この影響がアバランチの価格上昇を後押しした。

また、アバランチのDeFiやゲーム分野での利用拡大、さらにはビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）の堅調推移に伴うアルトコイン市場への資金循環が相乗効果となっている。

こうした要素が複合的に作用し、現在の急騰を支えている。

ハイパーリキッド：前月比で34％急騰

2025年19日のハイパーリキッドのチャート

ハイパーリキッド（HYPE）は過去2週間で29％、過去1ヶ月では34％の上昇を記録しており、9月以降、一段と買いが加速した。特に50ドルを突破した後はサポートへ転換し、直近では60ドルに迫る上昇を見せている。

高値到達後には短期的な利益確定売りで56ドル前後まで調整したが、高値圏を維持しており、押し目買い需要の強さが確認できる。

ファンダメンタル面では、FRBの利下げ決定が市場全体のリスク選好を高め、ハイパーリキッドの上昇を後押しした。

また、ビットコインをはじめとする主要通貨からアルトコインへ資金が循環する動きに加え、DeFiやステーキング利回りといった独自のユースケースへの期待も相場を押し上げる要因となっている。

ビットコインの今後を左右する最新レイヤー2ソリューション登場

Bitcoin Hyper公式サイト

アルトコイン市場が活性化する中、仮想通貨市場を牽引し続けるビットコインも新たな成長局面を迎えている。

多くのアルトコインが実用性でビットコインを上回る状況において、レイヤー2技術を活用し、ビットコインに拡張機能やスマートコントラクトを実装しようとするプロジェクトが注目を集めている。

その代表例が、Bitcoin Hyper（HYPER） だ。

ホワイトペーパーによれば、同プロジェクトはソラナ仮想マシンをビットコインエコシステムに統合し、高速かつ低コストの取引環境を構築することで、従来の処理速度や手数料の課題を解消し、DeFiやdAppの展開を可能にするという。

このようなレイヤー2技術の導入によって、ビットコインは今後、スマートコントラクトを実装し、より実用性の高い仮想通貨へと進化していく可能性が高まっている。

Bitcoin Hyperは現在プレセールを実施しており、これまでに総額1680万ドル以上を調達し、大口投資家による出資も確認されている。

プレセール価格でのトークン購入希望者は、公式サイトに仮想通貨ウォレットを接続し、ETH・USDT・BNB、またはクレジットカードでHYPERトークンを購入できる。

一部アナリストは、ビットコインの強気相場と技術的革新を背景に、Bitcoin Hyperは今後、10倍以上の上昇余地があると分析している。

Bitcoin Hyperは今後、ビットコインをより多機能かつ実用的なブロックチェーンへ進化させるレイヤー2ソリューションの先駆けとなる可能性を秘めた新興プロジェクトとして注目されている。

アルトコインニュース
テザー支援のレイヤー1「Plasma」、メインネットβ版を25日に公開
Takayuki A.
Takayuki A.
2025-09-19 21:58:48
アルトコインニュース
ハイパーリキッド、最高値59ドル記録｜アルトコイン市場で存在感拡大
Takayuki A.
Takayuki A.
2025-09-19 20:11:39
Takayuki A.
暗号資産ライター
2021年から暗号資産（仮想通貨）投資を始め、自身の経験・洞察を活かして、Web3.0分野のコンテンツクリエーターとして活動する。仮想通貨コンテンツの執筆歴は5年。これまでに1,000記事以上の執筆経験あり。主な専門分野は仮想通貨、NFT、メタバース。
続きを読む
