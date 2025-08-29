BTC $109,749.08 -2.94%
ETH $4,333.88 -6.01%
SOL $206.86 -3.21%
BNB $855.01 -1.66%
XRP $2.86 -4.73%
DOGE $0.21 -4.72%
SHIB $0.000012 -3.59%
PEPE $0.0000097 -4.23%
Cryptonews アルトコインニュース

21シェアーズ、28日にSEI現物ETF申請｜アルトコイン競争激化

アルトコイン
暗号資産ライター
Daisuke F.
暗号資産ライター
Daisuke F.
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
Sei（SEI）のロゴが浮かび上がる未来的な金融インターフェース

資産運用会社21シェアーズは28日、米証券取引委員会（SEC）に対してSei（SEI）の価格に連動するETFの設定を目指すS-1登録申請書を提出した。

CF ベンチマークスが提供するCF SEI-Dollar Reference Rateを基準とするパッシブ運用型の金融商品で、Coinbase Custody Trust Companyが保管業務を担当。

同社は規制当局が承認すれば将来的にステーキング機能の導入も検討しているものの、現時点では法的リスクを理由に実施していない。

Canary Capitalとの競争本格化

21シェアーズの今回の申請は、カナリー・キャピタルが4月に同じくSei ETFの申請を行ったことに続くもの。

カナリー・キャピタルの申請書ではステーキング機能を明示的に含める内容となっており、21シェアーズとは戦略面で違いを見せている。

両社の申請に加え、ビットワイズ、グレイスケールといった大手資産運用会社もソラナ（SOL）を対象とするETFを申請。

暗号資産（仮想通貨）業界ではビットコイン（BTC）やイーサリアムETFの成功を受けて、アルトコイン商品への拡張が進んでいる。

Bloomberg の分析では、こうしたアルトコインのETF承認確率を90％以上としている。

ステーキング機能と規制環境の変化

21シェアーズのSei ETF申請書には、規制当局が法的・税務的な要件に準拠すると判断した場合に、保有するSEIの裁量的ステーキングを許可する条項が含まれている。

現在スポンサーはステーキングを承認していないとしつつも、将来的に法的に許容されると判断されればリキッドステーキングトークンの活用を検討する方針を示した。

SECは5月の企業金融部門の見解で、一部のブロックチェーンステーキング活動は証券の提供に該当しないとの立場を示しており、ETFでのステーキング承認に向けた期待が高まっている。

また報道によると、SECは申請から75日以内に正式な異議がなければ自動承認する簡素化した承認プロセスの導入を検討しているという。

現在のSEI価格は約0.30ドルで取引されており、時価総額は約18億ドルとなっている。

SECは今回の申請についてまだコメントしていない。

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$3,982,107,572,275
-6.44
トレンドの仮想通貨

注目記事

アルトコインニュース
不動産運用会社キャリバー、財務資産でチェーンリンク購入へ
Daisuke F.
Daisuke F.
2025-08-29 18:29:59
アルトコインニュース
21シェアーズ、28日にSEI現物ETF申請｜アルトコイン競争激化
Daisuke F.
Daisuke F.
2025-08-29 18:12:09
Daisuke F.
暗号資産ライター
愛知県出身。2021年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始し、Defi及びNFTへの投資経験を持つ。2022年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、インスタでも仮想通貨コンテンツを発信中。専門分野は、クリプト・Web3・AIなど。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム