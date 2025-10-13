Tres criptomonedas en busca de un nuevo máximo histórico ¿Cuáles son?

Tres criptomonedas aprovechan el rebote del día para reafirmar sus pretensiones: alcanzar lo más antes posible un nuevo ATH.

Hechos clave: Tres de las principales criptomonedas del mundo apuntan a un nuevo récord.

Tras una última limpieza, el Bitcoin solo necesita de un empujón para un nuevo ATH.

Ballenas, tendencia alcista y más a favor de un ETH en busca de gloria.

El BNB ya está totalmente recuperado y busca nuevos límites.

A pesar de la incertidumbre que se apoderó del mercado de las criptomonedas, tanto el Bitcoin como otras monedas importantes ya apuntan a nuevas cimas.

Las mechas del viernes anterior han sido terribles, pero el Bitcoin ya se focaliza en las futuras ganancias otra vez, siendo de las mejores criptomonedas para invertir.

Con una reacción estupenda y una recuperación casi finalizada, el BTC entra de nuevo en los planes de los analistas criptos que esperan de nuevo un máximo histórico por venir.

#Bitcoin bouncing back firmly. I think we'll see a new ATH really soon. The bear market hasn't started, in my opinion. Crucial resistance to break? The area around $120K should break in order to have momentum upwards. Area to hold is the area at $112K. pic.twitter.com/6EEJVXDNzu — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) October 13, 2025

Si bien el viernes pasado la palabra “bear market” fue mencionada nuevamente, no todos están de acuerdo. Para Michaël van de Poppe, el primer objetivo sería sobrepasar los 120.000 dólares antes de pensar en los 126.000 dólares que sirven todavía de límite alcista.

La volatilidad no debería ser un problema, con un BTC que se movió en un rango de 20.000 dólares en las intensas 24 horas del viernes. Todavía no es la hora de las nuevas criptomonedas, sino de las antiguas.

Ethereum y BNB como buena compañía

El mercado sigue fuerte, o por lo menos es lo que demuestran las tres mayores criptomonedas por capitalización de mercado. Después del BTC que repunta al alza, tanto ETH como BNB, sus dos perseguidores, se acercan de los máximos históricos e incluso los superan.

En primer lugar, ETH tendrá que esforzarse todavía, pero tiene delante de sí un reto interesante para demostrar que la rotación de capital ya está en marcha.

Actualmente valorado en 4.200 dólares, la criptomoneda nativa de Ethereum apunta a más.

Según el analista Washigorira (Titan of Crypto), no habría mucho margen para las dudas, con un gráfico que sigue manteniendo la fe. El ATH sería ahora el siguiente objetivo tras una maniobra de pull back ejercitada a la perfección. Además, las ballenas siguen ofreciendo su apoyo, con compras valoradas en casi 500 millones de dólares en vista del próximo movimiento alcista.

También, el BNB, nuevamente tercera criptomoneda por capitalización de mercado, vuelve a sus máximos históricos.

Con el BNB de Binance, la pregunta no es de cuándo habrá un nuevo ATH, sino de cuántas veces se mejorará el máximo histórico esta semana. Recién estamos en el día lunes y el BNB toca de nuevo su récord de la semana anterior, demostrando ser más fuerte que nunca.

Por lo tanto, el próximo objetivo para la criptomoneda será de seguir la misma línea de antes y de mejorar algo prácticamente inmejorable. Tras una recuperación del 100%, el BNB está en sus máximos históricos, con un precio de negociación cercano a los 1.350 dólares. Con una subida diaria del 16%, el BNB ha empezado la semana con el pie derecho.