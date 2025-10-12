Un patrón entre Bitcoin y oro podría desencadenar en el mayor bull market de la historia

Hechos clave:

El Bitcoin y el oro están los dos en sus máximos históricos.

Ambos activos se benefician de la devaluación constante de las monedas Fiat.

En ciclos anteriores, el oro y el Bitcoin subieron de la mano.

Tras un ATH del oro, podrían repetirse patrones anteriores y una rotación de capital que favorecerá al BTC.

Bitcoin y oro: los dos mejores activos del mundo

En los últimos meses, tanto el Bitcoin como el oro se beneficiaron de la devaluación constante de las monedas Fiat y sobre todo del dólar americano. En respuesta a la desconfianza, BTC y XAU están ambos en sus máximos históricos con rendimientos mejores incluso que las nuevas criptomonedas.

Si bien en el mundo de las criptomonedas existe el dulce sueño de que el Bitcoin terminará reemplazando al oro, por ahora no es el caso, con dos activos más fuertes que nunca, aprovechándose de la crisis de otras clases de activos para mejorar sus rendimientos.

A día de hoy, el oro sigue siendo el activo por excelencia del mundo financiero, capitalizando mucho más que los demás.

Sin embargo, a pesar de que el Bitcoin se queda atrás respecto al oro, está cada vez más cerca de acciones como Nvidia, Microsoft o Apple y muy bien podría superarlas en este ciclo de mercado.

¿Una rotación decisiva de capital a punto de iniciar?

Más que enemigos, un analista cripto prefiere ver a esos dos activos como ‘amigos’, que elaboran una mecánica especial para los ciclos alcistas.

Más allá de quién sube o quién sube más, lo que importa para el analista es que la correlación entre el Bitcoin y el oro se hace más fuerte y podría ayudar a que se repitan los patrones históricos. En ciclos anteriores, cuando el precio del oro alcanzó su pico, el BTC también hizo lo propio.

Por ejemplo, en 2017 y en 2020, se efectuaron rotaciones de capital desde el oro hacia el Bitcoin, cada vez que el metal precioso tocaba techo. Luego, tanto a finales del año 2017 como del año 2021, el BTC realizó nuevos ATH de precios.

WHEN GOLD FINISHES… BITCOIN TAKES OVER.



2017: Gold peaked. Bitcoin exploded.

2020: Gold peaked. Bitcoin doubled.

2025: Gold peaked. Supercycle loads.



The capital flow is too clean to ignore.

This is where the supercycle begins. pic.twitter.com/bXQaZzbDgB — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) October 7, 2025

Ahora, en 2025, la historia podría repetirse por tercera vez. Por ahora, la única diferencia entre los ciclos anteriores y el ciclo actual reside en que el oro acostumbraba en hacer un máximo local, mientras que ahora, está en pleno ATH.

Entonces, para su próximo vuelo hacia la luna, el BTC tendría que ser paciente y esperar a que el oro termine con su misión actual. Además, con nuevos máximos históricos y un alza superior al 52% en 2025, todo parece ir a la perfección. Desde ahora, todo lo que esperan los inversores criptos es una rotación de capital de oro a Bitcoin y luego, de Bitcoin a las altcoins.