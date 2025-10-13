BTC $115,503.81 3.33%
Noticias de Blockchain

Rebote en marcha para las criptomonedas: 30% para los mejores alumnos 

Poco tiempo después del desastre, el mercado de las criptomonedas por fin se recupera, con un rebote que alcanza el 30%.
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
Rebote en marcha para las criptomonedas: 30% para los mejores alumnos 
Rebote en marcha para las criptomonedas: 30% para los mejores alumnos 

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • El Bitcoin vuelve a superar los 115.000 dólares.
  • Ethereum se acerca a una subida diaria del 10%.
  • El BNB ya está a nada de un nuevo máximo histórico.
  • Las mejores altcoins repuntan aproximadamente del 30%.

Del desastre al rebote solo hay que darle la vuelta a la página

Tan poco tiempo después de un calamitoso viernes, el mercado de las criptomonedas vuelve a la normalidad a base de rebotes y de subidas potentes. Si bien, para algunos cuesta todavía reencontrar el equilibrio anterior, para otros, el último bajón ya es un viejo olvido que sirvió para volverse aún más fuerte.

Esta situación es la que atraviesan una gran parte de las criptomonedas, que rebotaron en el momento adecuado, y ahora, ya se acercan a sus niveles anteriores e incluso los superan.

El Bitcoin, la brújula del mercado, se ha podido recuperar en parte, después de superar nuevamente los 110.000 en un primer momento y ahora, los 115.000 dólares. Todavía no se permite soñar en más grande, pero en cuestión de días podría enfocarse en un nuevo máximo histórico, si decide optar por un movimiento alcista.

Bitcoin (BTC)
24h7d30d1yAll time

En el caso de Ethereum, ya no falta mucho para volver a sonreír totalmente, ya que hace parte de las criptomonedas que casi volvieron a la normalidad tras un bajón impresionante en el día viernes.

De un precio cercano a los 4.300 dólares antes de su “flash crash”, el precio de ETH ya casi se negocia nuevamente a la misma altura. Al empezar una nueva semana, el precio se acerca inevitablemente a los 4.200 dólares.

Las mejores criptomonedas del día van en serio

Pero si bien las principales criptomonedas ganan, son otros los nombres que relucen más el día de hoy, tras un último repunte que ronda el 30% para varias altcoins.

El mejor de todos hoy es el TAO de Bittensor, que se negocia por encima de los 400 dólares después de una subida del 32% en las últimas 24 horas. Pero, sobre todo, el precio del activo ya se recuperó totalmente de su última caída, e incluso, se negocia a un precio superior que la anterior semana. El brillo es entonces total para una moneda que hace más que recuperarse y que hace fácil responder la pregunta de cómo ganar dinero con criptomonedas.

Bittensor (TAO)
24h7d30d1yAll time

También, el MNT de Mantle, otra de las criptomonedas del top 100 que hacen hablar de si causa estupor, con otro día redondo, que empieza por todo lo alto. La altcoin vuelve a disfrutar de los movimientos alcistas y no falta ya tanto para un nuevo ATH.

El precio del activo volvió a superar los 2 dólares, y de a poco, vuelve a mirar hacia arriba, con una ganancia del 30% en las últimas 24 horas.

Además, el día también es muy positivo para el CAKE (20,42%), WLFI (20,18%), RENDER (16,76), SPX (15,40%) o el BNB (15,36%), quien no abandonó la idea de una BNB season.

Leer más:

En el artículo
Bitcoin
BTC
$115,504
3.33 %
Bitcoin

Más

