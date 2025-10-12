Criptomonedas: ¿es esta la nueva tendencia ganadora del mercado?

Una nueva tendencia en criptomonedas aparece como ganadora esta semana. Estas han sido las altcoins de mayor rendimiento.

Autor Matías Calderón Velarde Autor Matías Calderón Velarde Acerca del autor Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más. Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Marina Flores Editora de contenidos Marina Flores Acerca del autor Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,... Más sobre el Autor/a Última actualización: Octubre 12, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: Las criptomonedas “privadas” emergen como la tendencia del momento para los inversores.

ZEC de Zcash lidera el movimiento, siendo la más rentable de todas.

El aspecto privacy permite a muchas criptos ganar de forma masiva.

Antiguas y nuevas criptomonedas se mezclan en las últimas subidas.

Emerge la tendencia de las criptos de privacidad

El mercado de las criptomonedas siempre está al acecho de las nuevas tendencias y parece ser que ya encontró su motor del momento. Con ZEC de Zcash abriendo la puerta primero, son ahora una multitud de altcoins que aprovechan esta nueva tendencia para obtener ganancias.

El balance semanal, está claro, de las 200 primeras criptomonedas por capitalización de mercado, la mayoría de las subidas tienen nombre y apellido: coin, privacy coin.

Cuando parecía que la BNB Chain era la gran dominadora del momento, las altcoins que ofrecen privacidad aparecieron para robarle el foco de atención. Además de Zcash, el mejor alumno de todos hasta ahora, nueve otras criptomonedas integran la lista de los 20 mejores activos de la semana del top 200 cripto.

Por ejemplo, tenemos resultados positivos para CHEEMS (66%), HORIZEN (63%), ZORA (44%) o DASH (34%).

ZEC líder con una ventaja abismal

A comparación de las demás criptomonedas, los rendimientos de Zcash y de los demás privacy coin son en su globalidad mucho más elevados que los de las criptomonedas tradicionales como BTC, ETH y otras.

Las mejores altcoins del mercado no sufrieron en su mayoría un retroceso significativo, pero la comparación con los privacy tokens sigue siendo dolorosa.

A pesar de un inicio de semana tímido, el token ZEC sigue cosechando éxitos a un ritmo demoledor.

Zcash (ZEC) 24h 7d 30d 1y All time

Ahora mismo, su tendencia es claramente alcista, con un rendimiento positivo en todas las escalas de tiempo: 24 horas, siete días, un mes o desde el principio de año.

La última subida del ZEC, ocurrida en este fin de semana, propulsó esta vez el precio del activo a más de 240 dólares. En consecuencia, a la semana, no parecen haber mejores criptomonedas para invertir que el ZEC.

Puede ser interesante al lector nuestra guía sobre cómo comprar Zcash.