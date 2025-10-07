Un analista cripto comparte sus predicciones de precio: ¿llega el mayor rally alcista?

Desde el principio del mes de octubre, el mercado no para de subir y un analista cripto comparte sus mayores predicciones de precio relativas a BTC, ETH o SOL, entre otros.

Autor Matías Calderón Velarde
Editora de contenidos Marina Flores
Última actualización: Octubre 7, 2025

Hechos clave:

Un analista cripto entrevé un futuro todavía alcista para las criptomonedas.

Sus predicciones mencionan a BTC, ETH, SOL, XRP o HYPE.

BTC podría alcanzar un ATH de ciclo en 175.000 dólares.

Según el analista, el precio de ETH superaría claramente los 10.000 dólares.

Las predicciones de precio apuntan a un mayor rendimiento

Las predicciones de precio nunca pasan de moda y, cuando el mercado es alcista, empiezan a cobrar mucho más sentido. Si bien por ahora algunos objetivos todavía pueden parecer descabellados, la realidad bien puede ser otra en las próximas semanas.

Con un mes de Uptober en transcurso y un fin de año anunciado por todas partes como alcista, un nuevo rally ganador podría desencadenar en ATH masivos para la mayoría de las principales criptomonedas.

Según el analista cripto Ardizor, un rally alcista “monstruoso” podría ocurrir en las próximas semanas y llevar al BTC a nuevos máximos históricos.

Por ahora, el objetivo de precio asociado al Bitcoin está situado en los 175.000 dólares, lo que nos daría un margen de progresión del 41,41% entre el precio actual y el objetivo anunciado.

ETH y altcoins esperan un alza generalizada del mercado cripto

Las predicciones de precio también mencionan a varias de las criptomonedas más importantes, como ETH, la segunda mayor por capitalización de mercado.

El analista cripto entrevé muchas más ganancias con ETH que con BTC, en lo que a rendimiento se refiere, con un margen de crecimiento mucho mayor. Si bien ETH se negocia alrededor de los 4.700 dólares, el interesado estima que podría alcanzar un precio situado entre 12.000 y 15.000 dólares a lo largo de este ciclo alcista.

Entonces, quedaría todavía mucho camino por recorrer para Ethereum, con un crecimiento situado entre 155% y 219% en caso de que triunfen las predicciones de precio del analista.

Para las demás criptomonedas, los rendimientos también podrían ser masivos, aunque nada nos asegura por ahora que puedan concretizarse. Según el analista cripto, el SOL podría alcanzar los 1.000 dólares, mientras que el XRP, otra criptomoneda del top 5 por capitalización de mercado, espera llegar a la marca de los 10 dólares.

El eventual rally alcista de fin de año y de la altcoin season también podría consagrar a otras criptomonedas como HYPE de Hyperliquid, anunciado a 120 dólares, y también algunas de las memecoins más famosas del mercado.