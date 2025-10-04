BTC $122,272.10 1.29%
ETH $4,489.22 0.17%
SOL $228.97 -2.33%
PEPE $0.0000098 -3.10%
SHIB $0.000012 -1.72%
BNB $1,149.22 5.54%
DOGE $0.24 -4.62%
XRP $2.99 -1.62%
Cryptonews Noticias de Bitcoin

Bitcoin o Ethereum : ¿Cuál es más alcista?

Mayor es la cercanía con el ATH y mayor es la excitación de los inversores. Los analistas no pierden de vista una futura subida de precios.
Autor
Matías Calderón Velarde
Autor
Matías Calderón Velarde
Acerca del autor

Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más.

Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Marina Flores
Editora de contenidos
Marina Flores
Acerca del autor

Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
Bitcoin o Ethereum : ¿Cuál es más alcista?
Bitcoin o Ethereum : ¿Cuál es más alcista?

Enfrentamiento entre alcistas con configuraciones positivas tanto para Bitcoin como para Ethereum.

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • Las criptomonedas atraviesan un excelente momento que estaría lejos de terminar.
  • Un analista cripto entrevé un futuro alcista para las dos mayores criptomonedas del mercado.
  • El Bitcoin multiplica las señales positivas con una historia alcista a punto de repetirse.
  • Ethereum tiene ya en mente varios objetivos de precios como los 6.900 dólares.

Bitcoin y Ethereum : dos criptomonedas totalmente alcistas

El mercado de las criptomonedas amanece constantemente con nuevas subidas de precios y Bitcoin sobrepasó nuevamente los 120.000 $. Por su parte, el precio de Ethereum rodea los 4.500 dólares tras aprovechar varias subidas en los últimos días.

Sin embargo, la tendencia alcista solo estaría empezando con varios analistas convencidos del éxito que espera tanto a BTC como a ETH.

Para el famoso @Washigorira o Titan of Crypto en X, el último round alcista ya habría comenzado con una configuración muy similar a la de ciclos anteriores. Esas proyecciones son obviamente muy optimistas, con un ETH que podría rápidamente superar el valor de 8.000 $ dólares.

Más optimismo aún en torno a Bitcoin, las señales positivas se multiplican y los nuevos ATH ya se avecinarían. Según Titan of Crypto, el BTC se acerca nuevamente a la línea azul del corredor de la ley de potencias. Si se repite la historia de los ciclos anteriores, una ruptura desencadenaría en una explosión de los precios.

Este modelo encontró éxito en todos los ciclos alcistas anteriores de Bitcoin: 2013, 2017 y 2021 y solo espera una confirmación para el ciclo actual. El BTC es otra vez las criptomonedas que van a explotar.

¿Ethereum es más alcista que BTC?

Las configuraciones alcistas también son numerosas del lado de ETH, con varios objetivos de precios que considerar. Gracias a otro riguroso análisis técnico, Titan of Crypto detectó una bandera alcista (o bull flag). En caso de que la configuración se concretice, el valor de la criptomoneda de Ethereum podría alcanzar los 7.000 dólares.

Con un precio de negociación actual muy cercano a los 4.500 dólares, ETH parece tener todavía un tanque lleno de gasolina.

Además, el nuevo movimiento alcista que se apoderó de la moneda virtual encontró un fuerte soporte en su nube Ichimoku. El Momentum es inevitable para la criptomoneda de Ethereum.

Leer más:

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,384,450,279,495
10.46

Más

Noticias de Finanzas
Un inversor cripto se vuelve millonario de la nada en solamente dos días
Matías Calderón Velarde
Matías Calderón Velarde
2025-10-04 10:30:00
Noticias de Ethereum
Locura por ETH: 10% de la oferta en manos de empresas y ETF
Matías Calderón Velarde
Matías Calderón Velarde
2025-10-04 08:30:00
Matías Calderón Velarde
Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más.
leer más
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores