Bitcoin o Ethereum : ¿Cuál es más alcista?
Enfrentamiento entre alcistas con configuraciones positivas tanto para Bitcoin como para Ethereum.
Hechos clave:
- Las criptomonedas atraviesan un excelente momento que estaría lejos de terminar.
- Un analista cripto entrevé un futuro alcista para las dos mayores criptomonedas del mercado.
- El Bitcoin multiplica las señales positivas con una historia alcista a punto de repetirse.
- Ethereum tiene ya en mente varios objetivos de precios como los 6.900 dólares.
Bitcoin y Ethereum : dos criptomonedas totalmente alcistas
El mercado de las criptomonedas amanece constantemente con nuevas subidas de precios y Bitcoin sobrepasó nuevamente los 120.000 $. Por su parte, el precio de Ethereum rodea los 4.500 dólares tras aprovechar varias subidas en los últimos días.
Sin embargo, la tendencia alcista solo estaría empezando con varios analistas convencidos del éxito que espera tanto a BTC como a ETH.
Para el famoso @Washigorira o Titan of Crypto en X, el último round alcista ya habría comenzado con una configuración muy similar a la de ciclos anteriores. Esas proyecciones son obviamente muy optimistas, con un ETH que podría rápidamente superar el valor de 8.000 $ dólares.
Más optimismo aún en torno a Bitcoin, las señales positivas se multiplican y los nuevos ATH ya se avecinarían. Según Titan of Crypto, el BTC se acerca nuevamente a la línea azul del corredor de la ley de potencias. Si se repite la historia de los ciclos anteriores, una ruptura desencadenaría en una explosión de los precios.
Este modelo encontró éxito en todos los ciclos alcistas anteriores de Bitcoin: 2013, 2017 y 2021 y solo espera una confirmación para el ciclo actual. El BTC es otra vez las criptomonedas que van a explotar.
¿Ethereum es más alcista que BTC?
Las configuraciones alcistas también son numerosas del lado de ETH, con varios objetivos de precios que considerar. Gracias a otro riguroso análisis técnico, Titan of Crypto detectó una bandera alcista (o bull flag). En caso de que la configuración se concretice, el valor de la criptomoneda de Ethereum podría alcanzar los 7.000 dólares.
Con un precio de negociación actual muy cercano a los 4.500 dólares, ETH parece tener todavía un tanque lleno de gasolina.
Además, el nuevo movimiento alcista que se apoderó de la moneda virtual encontró un fuerte soporte en su nube Ichimoku. El Momentum es inevitable para la criptomoneda de Ethereum.
