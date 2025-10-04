Bitcoin o Ethereum : ¿Cuál es más alcista?

Mayor es la cercanía con el ATH y mayor es la excitación de los inversores. Los analistas no pierden de vista una futura subida de precios.

Autor Matías Calderón Velarde Autor Matías Calderón Velarde Acerca del autor Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más. Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Marina Flores Editora de contenidos Marina Flores Acerca del autor Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,... Más sobre el Autor/a Última actualización: Octubre 4, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Enfrentamiento entre alcistas con configuraciones positivas tanto para Bitcoin como para Ethereum.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: Las criptomonedas atraviesan un excelente momento que estaría lejos de terminar.

Un analista cripto entrevé un futuro alcista para las dos mayores criptomonedas del mercado.

El Bitcoin multiplica las señales positivas con una historia alcista a punto de repetirse.

Ethereum tiene ya en mente varios objetivos de precios como los 6.900 dólares.

Bitcoin y Ethereum : dos criptomonedas totalmente alcistas

El mercado de las criptomonedas amanece constantemente con nuevas subidas de precios y Bitcoin sobrepasó nuevamente los 120.000 $. Por su parte, el precio de Ethereum rodea los 4.500 dólares tras aprovechar varias subidas en los últimos días.

Sin embargo, la tendencia alcista solo estaría empezando con varios analistas convencidos del éxito que espera tanto a BTC como a ETH.

Para el famoso @Washigorira o Titan of Crypto en X, el último round alcista ya habría comenzado con una configuración muy similar a la de ciclos anteriores. Esas proyecciones son obviamente muy optimistas, con un ETH que podría rápidamente superar el valor de 8.000 $ dólares.

Más optimismo aún en torno a Bitcoin, las señales positivas se multiplican y los nuevos ATH ya se avecinarían. Según Titan of Crypto, el BTC se acerca nuevamente a la línea azul del corredor de la ley de potencias. Si se repite la historia de los ciclos anteriores, una ruptura desencadenaría en una explosión de los precios.

#Bitcoin Rally Soon ? 📈#BTC is approaching the blue line 🔵 of the Power Law Corridor once again. Past breakouts have led to massive rallies. pic.twitter.com/bm4ezpV9gC — Titan of Crypto (@Washigorira) October 3, 2025

Este modelo encontró éxito en todos los ciclos alcistas anteriores de Bitcoin: 2013, 2017 y 2021 y solo espera una confirmación para el ciclo actual. El BTC es otra vez las criptomonedas que van a explotar.

¿Ethereum es más alcista que BTC?

Las configuraciones alcistas también son numerosas del lado de ETH, con varios objetivos de precios que considerar. Gracias a otro riguroso análisis técnico, Titan of Crypto detectó una bandera alcista (o bull flag). En caso de que la configuración se concretice, el valor de la criptomoneda de Ethereum podría alcanzar los 7.000 dólares.

#Ethereum Bull Flag 🎯 Weekly bull flag pattern forming on $ETH.

A breakout could send price toward $6,900 🚀 pic.twitter.com/5DmGqrZifs — Titan of Crypto (@Washigorira) October 2, 2025

Con un precio de negociación actual muy cercano a los 4.500 dólares, ETH parece tener todavía un tanque lleno de gasolina.

Además, el nuevo movimiento alcista que se apoderó de la moneda virtual encontró un fuerte soporte en su nube Ichimoku. El Momentum es inevitable para la criptomoneda de Ethereum.