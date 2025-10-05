Predicciones Bitcoin : ¿Hacia que precio apuntan los apostadores?

Con un BTC cada vez más arriba, la euphoria no está acá pero está por llegar en torno a las predicciones de precio.

El BTC está de dulce en este mes de octubre y tanto analistas como inversores apuntan al alza para las predicciones Bitcoin con un ATH altamente considerado para las próximas semanas.

Hechos clave: La certeza para nuevos ATH es total en el mercado cripto.

Las predicciones Bitcoin apuntan con alta probabilidad a los 130.000 dólares.

ETH podría superar su antiguo ATH y los 5.000 dólares en octubre.

Los precios alocados… ya no parecen tan descabellados de considerar.

Certeza absoluta : predicciones Bitcoin en modo récord

Si bien el precio del Bitcoin se mantiene alrededor de los 120.000 dólares desde hace ya unos días, los apostadores de Polymarket creen con firmeza que un nuevo récord es solo una cuestión de tiempo.

A día de hoy, las probabilidades de sobrepasar el ATH actual del BTC (124.457 $) son del 76%, una cifra muy optimista tras las recientes subidas. También, los usuarios de Polymarket confían en llegar mucho más allá de los máximos históricos, con 62% de probabilidades de superar los 126.000 $.

Si las sensaciones positivas se alargan, el Bitcoin también podría llegar a los 130k (37%) e incluso a los 135K (19%). Después de eso, los objetivos demasiado alcistas (150k o 200k) tienen probabilidades de éxito casi nulas.

Ethereum : convicción gráfica y en apuestas

Por otro lado, la segunda mayor criptomoneda por capitalización de mercado también apunta a nuevos máximos históricos. Si bien las teorías alcistas son numerosas, la convicción predomina en Polymarket.

Las predicciones Ethereum apuntan muy arriba en este mes de octubre con posibilidades de superar varias veces el ATH actual.

Con una valorización cercana a los 4.500 dólares, el precio de ETH está todavía por debajo de su antiguo récord situado en 4.953 dólares. Sin embargo, dentro de unos cuantos días, estos precios ya podrían ser historia antigua, con probabilidades altísimas de sobrepasar los 5.000 $.

Si llegar a 4.600 $ debería ser pan comido para la cripto de Ethereum, sobrepasar los 5.000 $ tiene probabilidades de éxito superiores al 44% en Polymarket. Mientras los 6.000 $ pintan inalcanzables por ahora (9%), la eventualidad de superar los 5.200 $ (30%) y 5.400 $ (21%) no son del todo pesimistas.