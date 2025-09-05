BTC $111,325.32 1.05%
El suministro de ballenas de Bitcoin es el más bajo desde 2018 ¿fase de distribución estratégica?

Las tenencias de ballenas de Bitcoin en el tercer trimestre de 2025 se desplomaron a 488 BTC, mientras que las direcciones de ballenas aumentaron a 19.130
Minia Xisela Rodríguez
Minia Xisela Rodríguez
Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado...

Tania Fernández
Tania Fernández
Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A...

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
El suministro de ballenas de Bitcoin es el más bajo desde 2018 ¿fase de distribución estratégica?
Las entradas de Bitcoin en los exchanges se han desacelerado drásticamente. El mercado de derivados de Bitcoin refleja la cautela institucional

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • Las tenencias de ballenas de Bitcoin en el tercer trimestre del año se desplomaron a 488 BTC.
  • Esto contrasta fuertemente con el aumento de direcciones de ballenas, hasta una cifra de 19.130.
  • Los derivados de Bitcoin muestran señales bajistas a medida que el capital institucional se desplaza a Ethereum.
  • Los analistas sugieren una dinámica híbrida, donde la distribución bajista coexiste con una descentralización más saludable.
  • El nivel de soporte de 100.000 será crítico para determinar la dirección futura del precio de BTC.

Las ballenas de Bitcoin controlan actualmente el 47% de la oferta de la criptomoneda, según datos de análisis on chain. Sin embargo, el promedio de BTC por billetera ha caído a 480 BTC. Este hecho, podría ser síntoma de una posible distribución estratégica.

Por otro lado, es destacable que aunque las tenencias de las ballenas de Bitcoin han disminuído, las billeteras de este tipo de inversores ha aumentado considerablemente. Esto coincide con patrones históricos, donde el crecimiento de las direcciones de ballenas suele preceder a ciclos alcistas.

Ballenas de Bitcoin: propiedades más pequeñas, menos direcciones

El tamaño de las tenencias de ballenas de Bitcoin se redujo a 488 BTC el mes pasado. Esta disminución contrasta con las direcciones “ultra-ballena” de más de 10.000 BTC, que han visto una actividad reducida, mientras que las direcciones de ballenas más pequeñas (1.000-10.000 BTC) han proliferado.

Esta fragmentación podría indicar una toma de ganancias tras el repunte de BTC de 2024-2025 hasta los 124.000 dólares, ya que las ballenas de Bitcoin fragmentaron grandes tenencias para diversificar el riesgo o capitalizar la liquidez.

Sin embargo, el récord de 19.130 ​​direcciones de ballenas de una de las mejores criptomonedas para invertir, sugiere una narrativa más amplia de acumulación.

Un mayor número de direcciones con una cantidad significativa de BTC implica una descentralización de la propiedad, lo que reduce la dependencia del mercado de unos pocos grandes participantes.

Esto coincide con patrones históricos donde el crecimiento de las direcciones de ballenas precede a los ciclos alcistas, como se observó en 2019 y 2021.

¿Distribución bajista o dispersión saludable de las tenencias de Bitcoin?

Los datos apuntan a un escenario híbrido. Por un lado, la ATS por debajo de 0,5, el flujo neto de compradores negativo y las salidas de ETF sugieren una distribución bajista.

Por otro lado, el número récord de direcciones de ballenas de una de las criptomonedas con más potencial y las ganancias institucionales de Ethereum indican una cadena de suministro más sana y descentralizada.

24h7d30d1yAll time

Históricamente, septiembre ha sido un mes débil para Bitcoin, con una pérdida promedio del 4,6 % desde 2011. Sin embargo, la probabilidad del 90% de que la Fed recorte los tipos de interés en septiembre, podría contrarrestar esta debilidad estacional, fomentando el apetito por el riesgo.

La dinámica de las ballenas de Bitcoin y el posicionamiento de sus derivados reflejan un mercado en transición. Si bien la distribución es evidente, el cambio más amplio hacia la descentralización y la adopción institucional de Ethereum podrían indicar un ecosistema más saludable y resiliente.

