La minería de Dogecoin se dispara mientras el ETF de DOGE se acerca
Hechos clave:
- La minería de Dogecoin es cada vez más popular.
- KuCoin busca apropiarse del 10% de la capacidad de minado de Dogecoin gracias a su nueva solución: KuMining.
- Mientras tanto, Thumzup Media se centra en un enfoque dual basado en dos pilares: las operaciones mineras y la diversificación de la tesorería en Dogecoin.
- Dogecoin ha aumentado más de un 122% en el último año, lo que convierte a la popular memecoin en una elección con gran potencial.
- Un ETF de Dogecoin podría llegar a los mercados estadounidenses la próxima semana, según una publicación de REX Shares en X.
La minería de Dogecoin es una opción cada vez más popular. Mientras que KuCoin busca aumentar su capacidad de minado en la criptomoneda, Thumzup Media gira hacia las criptomonedas a través de la adquisición de Dogehash y una oferta de acciones de 50 millones.
De esta forma, la empresa adopta una estrategia de doble vía que combina la minería de Dogecoin con tenencias diversificadas de tesorería en criptomonedas. Por otro lado, analistas como Balchunas, opinan que es factible el debut de un ETF de DOGE la próxima semana.
La minería de Dogecoin se populariza
El mercado de las mejores criptomonedas gira hacia un área de alto crecimiento ha impulsado a los actores tradicionales y emergentes a adoptar estrategias innovadoras para capturar valor.
Thumzup Media se ha transformado en una entidad centrada en las criptomonedas. De hecho, mediante la adquisición de Dogehash Technologies y una oferta de acciones de 50 millones de dólares, ejemplifica la tendencia actual.
La combinación de la minería de Dogecoin, una de las mejores memecoins, con una tesorería de criptomonedas diversificada, es una excelente estrategia para aprovechar tanto la estabilidad operativa de la minería como el potencial especulativo de los activos digitales.
Por otro lado, el reconocido intercambio cripto: KuCoin, planea capturar el 10% de la capacidad minera de Dogecoin. La empresa espera lanzar esta iniciativa a través de su nueva plataforma de minería en la nube, KuMining.
De esta forma, KuCoin aspira a ser la cuarta mayor empresa de minería Dogecoin. La directora de operaciones de KuMining: Jolie Du, destacó que este nuevo enfoque ayudará a los inversores que buscan una participación más estable en la minería de Dogecoin.
El próximo ETF de DOGE podría llegar antes de lo esperado
RED shares anunció hace poco su intención de lanzar un próximo ETF de Dogecoin. Podría lanzar el primer ETF de Dogecoin de EE. UU. la próxima semana utilizando la estructura más rápida 40 Act.
El atractivo cultural de Dogecoin y el repunte de su precio siguen impulsando el interés institucional y las presentaciones de ETF.
El analista de ETFs: Eric Balchunas, anunció ayer mismo en sus redes sociales que el ETF de Dogecoin podría debutar en EE. UU. la próxima semana.
Si se aprueba, el fondo de REX sería el primer ETF cotizado en Estados Unidos que ofrece exposición directa a la criptomoneda meme que comenzó como una broma y se convirtió en un icono cultural.
