Esta es la razón por la cual el ejército de XRP jugó un papel decisivo en la victoria legal contra la SEC
El abogado de Ripple, John Deaton, destacó el importante papel del ejército de XRP en el caso contra la SEC amicus curiae (amigos de la corte) y presentar más de 2.000 pruebas que sustentaron la defensa.
Hechos clave:
- El papel del ejército de XRP fue fundamental en la defensa de Ripple contra la SEC.
- Proporcionaron pruebas e hicieron investigaciones no coordinadas para demostrar que XRP no se trataba de un valor.
- Hubo más de 75.000 declaraciones juradas que dieron sustento al caso.
- El principio de “notificación justa” fue defendido por parte de la comunidad.
- El caso culminó oficialmente en agosto de 2025 con el pago de una multa por 125 millones de dólares por parte de Ripple.
El caso de Ripple contra la SEC, que se extendió por casi 5 años y en el que se estaba debatiendo si la empresa estaba vendiendo su criptomoneda como un valor no registrado, tuvo un fuerte apoyo del ‘ejército de XRP’.
Deaton asegura que hay que reconocer el papel del ejército de XRP
En su cuenta en X, el abogado defensor de las criptomonedas y excandidato al Senado de EE. UU. expresó que “ninguna persona creíble puede argumentar que el Ejército XRP no marcó una diferencia en el caso Ripple”, citando el episodio de The Penta Podcast, de Digital Asset Investor.
En este episodio junto a Deborah McCrimmon, consejera general adjunta de Ripple, se recalcó el papel de la comunidad y tenedores de XRP que, con campañas en redes sociales, pruebas y declaraciones juradas de más de 75.000 titulares de la criptomoneda ayudaron a los fundamentos legales utilizados durante el juicio.
McCrimmon afirmó en el podcast que el ‘ejército de XRP’ ayudó a la jueza a tener un panorama de la situación de la criptomoneda y que la situación “afectaba a mucha gente”. Se demostró cómo las personas utilizaban XRP y ayudaron a mantener en el ojo público todo el caso.
Las pruebas del ejército de XRP fueron citadas por la jueza
Deaton recalca en su publicación que la jueza Analisa Torres tomó en cuenta para su fallo final “unas pocas docenas de pruebas”, defendiendo el papel en conjunto para la culminación del caso de Ripple.
Los esfuerzos valieron para una victoria parcial en 2023, cuando la jueza dictó que los tokens vendidos en los exchanges no eran valores, sin embargo, no fue sino hasta agosto de 2025 que la SEC y Ripple acordaron retirar las apelaciones y el pago de una multa por 125 millones de dólares por parte de la empresa.
Luego de terminado el caso, la predicción de precio de Ripple ha sido positiva en general para el mercado, llegando a su máximo de $3.92 pudiendo impulsar en el mercado a las nuevas criptomonedas y a las mejores memecoins.
Leer más:
- BitMine compra 65 millones en ETH, mientras sus acciones suben un 5,58%
- La SEC y CFTC dan luz verde a bolsas reguladas para abrir el mercado cripto al contado
- Metaplanet aumenta sus tenencias de Bitcoin a 20.000 BTC