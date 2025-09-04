Esta es la razón por la cual el ejército de XRP jugó un papel decisivo en la victoria legal contra la SEC

John Deaton y Ripple reconocen que el ejército de XRP, con 75.000 titulares, fue decisivo en demostrar la defensa de la notificación justa.

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

El abogado de Ripple, John Deaton, destacó el importante papel del ejército de XRP en el caso contra la SEC amicus curiae (amigos de la corte) y presentar más de 2.000 pruebas que sustentaron la defensa.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: El papel del ejército de XRP fue fundamental en la defensa de Ripple contra la SEC.

Proporcionaron pruebas e hicieron investigaciones no coordinadas para demostrar que XRP no se trataba de un valor.

Hubo más de 75.000 declaraciones juradas que dieron sustento al caso.

El principio de “notificación justa” fue defendido por parte de la comunidad.

El caso culminó oficialmente en agosto de 2025 con el pago de una multa por 125 millones de dólares por parte de Ripple.

El caso de Ripple contra la SEC, que se extendió por casi 5 años y en el que se estaba debatiendo si la empresa estaba vendiendo su criptomoneda como un valor no registrado, tuvo un fuerte apoyo del ‘ejército de XRP’.

Deaton asegura que hay que reconocer el papel del ejército de XRP

En su cuenta en X, el abogado defensor de las criptomonedas y excandidato al Senado de EE. UU. expresó que “ninguna persona creíble puede argumentar que el Ejército XRP no marcó una diferencia en el caso Ripple”, citando el episodio de The Penta Podcast, de Digital Asset Investor.

En este episodio junto a Deborah McCrimmon, consejera general adjunta de Ripple, se recalcó el papel de la comunidad y tenedores de XRP que, con campañas en redes sociales, pruebas y declaraciones juradas de más de 75.000 titulares de la criptomoneda ayudaron a los fundamentos legales utilizados durante el juicio.

McCrimmon afirmó en el podcast que el ‘ejército de XRP’ ayudó a la jueza a tener un panorama de la situación de la criptomoneda y que la situación “afectaba a mucha gente”. Se demostró cómo las personas utilizaban XRP y ayudaron a mantener en el ojo público todo el caso.

Las pruebas del ejército de XRP fueron citadas por la jueza

Deaton recalca en su publicación que la jueza Analisa Torres tomó en cuenta para su fallo final “unas pocas docenas de pruebas”, defendiendo el papel en conjunto para la culminación del caso de Ripple.

Los esfuerzos valieron para una victoria parcial en 2023, cuando la jueza dictó que los tokens vendidos en los exchanges no eran valores, sin embargo, no fue sino hasta agosto de 2025 que la SEC y Ripple acordaron retirar las apelaciones y el pago de una multa por 125 millones de dólares por parte de la empresa.

Luego de terminado el caso, la predicción de precio de Ripple ha sido positiva en general para el mercado, llegando a su máximo de $3.92 pudiendo impulsar en el mercado a las nuevas criptomonedas y a las mejores memecoins.