Nueve bancos europeos respaldan la stablecoin regulada por MiCA, cuyo lanzamiento está previsto para el segundo semestre de 2026

Los bancos involucrados en la nueva stablecoin compatible con MiCA son: ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB, CaixaBank y Raiffeisen Bank International

Hechos clave: La MiCa sienta las bases para la nueva stablecoin europea.

Nueve bancos de la UE lanzarán esta criptomoneda estable en euros compatible con MiCA.

Con el objetivo de fortalecer el papel digital del euro, el proyecto se alinea con las iniciativas del BCE.

Esta nueva stablecoin, estará basada en blockchain y apunta a pagos transfronterizos instantáneos, respaldados por reservas de euros de 1:1 y auditorías trimestrales.

El proyecto surge como una respuesta estratégica al predominio de las stablecoins emitidas en EE. UU.

CaixaBank, se encuentran entre los nueve bancos que participan en el desarrollo de la stablecoin denominada en euros. Esto ha sido informado a través de una declaración conjunta publicada por ING (uno de los bancos involucrados) hoy mismo.

Se espera que la criptomoneda estable regulada por MiCA, se emita por primera vez en la segunda mitad de 2026. El proyecto tiene la misión de convertir a esta nueva stablecoin, en un estándar de pago europeo confiable en el ecosistema digital.

Nueve bancos desarrollarán la criptomoneda estable en euros bajo la regulación MiCA

Nueve importantes bancos europeos han anunciado una iniciativa conjunta para desarrollar una criptomoneda estable en euros compatible con MiCA. Esto posiciona el proyecto como una respuesta estratégica al predominio de EE. UU. en este ámbito

Esta stablecoin, regulada por el marco MiCA de la UE, busca facilitar pagos transfronterizos casi instantáneos y de bajo coste. Además, también se incluirán transacciones programables, aprovechando la tecnología blockchain (para mejorar la infraestructura financiera).

La stablecoin regulada por MiCA, se emitirá a través de una empresa de reciente creación en los Países Bajos, que busca obtener la licencia de entidad de dinero electrónico del Banco Central Neerlandés.

Esta entidad supervisará el cumplimiento de los requisitos de MiCA, incluyendo el respaldo de reservas 1:1 y las auditorías trimestrales.

La iniciativa se alinea con el objetivo más amplio de la UE de fomentar un ecosistema autosuficiente de pagos con criptomonedas con futuro, reduciendo la dependencia de proveedores extranjeros de criptomonedas estables.

Floris Lugt (responsable de activos digitales de ING), enfatizó que el proyecto requiere un enfoque que abarque a toda la industria para estandarizar los sistemas de pago digitales en todo el bloque.

El consorcio abre las puertas a más bancos

La asociación para el desarrollo de este nuevo proyecto bajo la normativa MiCA, está abierta a la incorporación de más bancos. Se espera también el nombramiento de un director ejecutivo próximamente, sujeto a la aprobación regulatoria.

El consorcio busca fortalecer la soberanía financiera de Europa mediante la creación de una criptomoneda estable que pueda competir con las mejores criptomonedas en dólares.

Fiona Melrose, directora de Estrategia de Grupo y ESG de UniCredit, afirmó que la iniciativa responde a la demanda de una solución confiable para pagos en cadena.

Melrose, también añadió que la colaboración entre instituciones europeas podría impulsar el crecimiento económico de la región y fortalecer su ecosistema de pagos.

El objetivo del proyecto es convertirse en el estándar para los pagos digitales respaldados por euros, ofreciendo una liquidación económica y siempre disponible.