El dólar y el oro repuntan en plena recuperación del mercado: ¿será el turno de Bitcoin?

El repunte del dólar podría no ser muy duradero, mientras que el oro recupera tracción positiva el jueves luego de la caída de retroceso del día anterior.

Hechos clave: El oro atrajo nuevas compras durante la primera mitad de la sesión europea de ayer y ha revertido gran parte de la caída correctiva del día anterior.

El movimiento del oro está limitado por la línea de tendencia, y las ventas han comenzado a ser más fuertes en la sesión de Nueva York.

Por su parte, el dólar domina mientras los bajistas buscan refugio y los rendimientos suben.

El repunte del índice DXY, los datos COT y las fluctuaciones cambiarias clave influyen en la confianza de los inversores.

Mientras tanto, BTC navega entre la turbulencia macroeconómica y la adopción institucional al mismo tiempo que enfrenta cambios en la liquidez.

El oro muestra señales de recuperación tras su grave caída de hace dos días. En general, se beneficia de los flujos de refugio seguro y las apuestas sobre el recorte de tasas de la Fed. Por su parte, el dólar parece estar impulsado por la geopolítica, aunque los bajistas apuntan a que este repunte no debería ser muy duradero.

Por su parte, en la industria cripto los distintos actores del mercado se preguntan si Bitcoin seguirá esta tendencia. Recientemente se han generado movimientos de aversión al riesgo tras el recorte de las tasas de la Fed y el tono cauteloso de su presidente, por lo que la cosa no está clara.

El dólar y el oro se recuperan

La publicación final del PIB rara vez conmueve a los mercados. Sin embargo, las cifras de crecimiento del segundo trimestre en EE. UU. del jueves resultaron ser una excepción, para gran satisfacción de los optimistas sobre el dólar.

El PIB se revisó al alza, del 0,5% interanual, su ritmo más alto desde el tercer trimestre de 2023. Esto ha llevado a los traders a cuestionar la trayectoria de recorte de tasas de la Fed.

Los futuros de los fondos federales aún estiman una probabilidad del 85% de un recorte en noviembre, pero esta cifra es menor que la casi certeza de principios de esta semana.

Análisis del dólar. Fuente: TradingView

El dólar no había tenido tantos datos positivos en mucho tiempo, y las restricciones de posicionamiento probablemente contribuyeron a la tendencia.

Por su lado, el oro recupera tracción el jueves luego de la caída de retroceso del día anterior. Los riesgos geopolíticos actúan como un viento de cola para el commodity antes de que se publiquen datos macroeconómicos importantes en Estados Unidos.

Cuando las tasas de interés son bajas, mantener el oro se vuelve más barato, impulsando así la demanda y haciendo subir los precios del oro.

La tendencia alcista del oro es actualmente muy fuerte. Fuente: TradingView

¿Podría ser Bitcoin el siguiente en recuperarse?

Bitcoin, una de las mejores criptomonedas del mercado, extendió sus pérdidas tras cotizar por debajo de los 112.500 dólares. BTC está consolidando pérdidas y podría volver a caer, alcanzando el soporte de los 108.500.

Con la reciente caída del precio de Bitcoin de más del 2,38%, una recuperación a corto plazo parece complicada. Sin embargo, la cripto original nos ha demostrado muchas veces su potencial resiliente.

Los expertos predicen que los inversores de dinero inteligente podrían estar obteniendo ganancias antes de una posible corrección.

Esta ola de toma de ganancias de la que es una de las criptomonedas con más potencial, junto con una desaceleración notable en las entradas de ETF y una demanda institucional más débil, indica que el mercado podría estar entrando en una fase de consolidación o correctiva. Esto sería así, a menos que un nuevo impulso de compra entre para estabilizar los precios.