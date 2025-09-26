Lanzamiento histórico: Centrifuge lleva un fondo del S&P 500 a la blockchain de Coinbase
Hechos clave:
- Coinbase será el primer intercambio con acceso a SPXA.
- SPXA, creado por Centrifuge, es el primer fondo tokenizado con licencia para el índice S&P 500.
- Con posterioridad, y a pesar de que de momento solo está disponible en Coinbase, Wormhole facilitará la transferencia fluida de SPXA entre las cadenas compatibles.
- Centrifuge ha sido pionera en la incorporación de activos como crédito privado y renta fija con calificación AAA en cadena.
- Con SPXA, la compañía extiende este liderazgo a la renta variable, posicionándose como socio tecnológico para la industria de índices multimillonarios.
A través de Coinbase, Centrifuge ha lanzado el Fondo Janus Henderson Anemoy S&P 500 (SPXA). Este es el primer fondo tokenizado del índice S&P 500 con licencia oficial, y esta iniciativa es parte de una tendencia a tokenizar activos del mundo real para lograr eficiencia operativa y liquidez.
El fondo se lanzó ayer mismo en Base, una red de capa 2 de Ethereum desarrollada por Coinbase. SPXA permite a los inversores acceder al índice S&P 500 mediante tecnología blockchain con capacidad de negociación las 24 horas.
Avance hacia la tokenización y gran hito regulatorio
Centrifuge acaba de implementar el primer fondo tokenizado del índice S&P 500 con licencia completa directamente en Base, desarrollada por Coinbase, superando décadas de infraestructura heredada.
No se trata de otro producto criptográfico nativo; es el índice de referencia de primera línea de TradFi que recibe el tratamiento de activo digital.
La condición de licencia distingue a este lanzamiento de los intentos anteriores de tokenizar activos tradicionales. La aprobación regulatoria permite que el dinero institucional fluya sin trabas legales, derribando así la última barrera entre TradFi y DeFi.
SPXA se basa en la solución de Capa 2 de Coinbase, lo que proporciona escalabilidad instantánea y familiaridad regulatoria. Esta medida demuestra que los productos financieros serios requieren una infraestructura sólida, no solo las tarifas de gas más bajas.
Los puristas de las finanzas tradicionales podrían burlarse, pero son los mismos que pensaban que los fondos indexados eran demasiado radicales en la década de 1970.
A veces la innovación, como por ejemplo en las nuevas criptomonedas, parece una disrupción hasta que se convierte en el nuevo estándar, y Wall Street está a punto de aprender esa lección otra vez.
Coinbase sienta las bases para las operaciones de SPXA
El fondo utiliza la tecnología Proof-of-Index de Centrifuge para la tokenización. Este sistema permite la creación de representaciones de instrumentos financieros TradFi basadas en blockchain.
La red Base, de Coinbase, sienta los cimientos para las operaciones de SPXA. Como solución de capa 2 de Ethereum, Base ofrece velocidades de transacción más rápidas y costos más bajos en comparación con la red principal de Ethereum, emisor de ETH, una de las criptomonedas con más potencial del mercado cripto.
Por otro lado, Wormhole, un protocolo de mensajería entre cadenas, gestionará la futura expansión a otras redes blockchain. Esta colaboración permitirá a SPXA operar potencialmente en múltiples ecosistemas blockchain.
SPXA comenzó a operar ayer en la red Base con el apoyo de FalconX como inversor principal y la gestión de Janus Henderson y Anemoy Capital.
Leer más:
- Tether acuña mil millones de USDT en Ethereum respaldado por reservas fiduciarias para aumentar la liquidez
- El dólar y el oro repuntan en plena recuperación del mercado: ¿será el turno de Bitcoin?
- Expertos advierten de una caída del 50% en el precio de Bitcoin: ¿qué está pasando?