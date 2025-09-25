Los futuros de criptomonedas se están liquidando en masa

BTC $111,370.97 -2.06%
ETH $4,009.15 -3.99%
SOL $201.68 -5.75%
PEPE $0.0000094 -3.17%
SHIB $0.000011 -2.96%
BNB $995.05 -1.97%
DOGE $0.23 -6.04%
XRP $2.84 -3.38%
Cryptonews Noticias de Finanzas

Hora crítica para los futuros de criptomonedas: se esfuman más de 105 millones de dólares

Altcoins Bitcoin Criptomonedas Ethereum
Se han producido más de 500 millones de dólares en liquidaciones en las últimas 24 horas. Esta rápida caída está conmocionando a la comunidad de traders
Autor
Minia Xisela Rodríguez
Autor
Minia Xisela Rodríguez
Acerca del autor

Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado...

Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Tania Fernández
Autor
Tania Fernández
Acerca del autor

Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
Hora crítica para los futuros de criptomonedas: se esfuman más de 105 millones de dólares
Liquidación masiva de futuros de criptomonedas: 105 millones de dólares perdidos en tan solo una hora

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • Los futuros de criptomonedas se encuentran en un momento crítico.
  • En tan solo una hora, más de 105 millones de dólares en cryptos fueron liquidados.
  • En total, más de 500 millones han desaparecido marcando un claro efecto dominó.
  • Esta cascada de liquidación de futuros de criptomonedas, es una de las mayores, según lo expresado por distintos expertos.
  • Esta rápida caída está conmocionando a la comunidad de traders. Esta venta coordinada tomó a muchos con la guardia baja.

La actual liquidación de futuros de criptomonedas, ha cogido a muchos traders por sorpresa. En este caso, lo más probable sea resultado de una venta coordinada que ha podido desencadenar más liquidaciones en cadena.

Los intercambios cerraron automáticamente la posición de los traders (seguramente porque no contaban con suficiente margen para cubrir pérdidas). Este tipo de eventos no es infrecuente, sin embargo se está creando una alerta y gran inseguridad entre la comunidad cripto.

¿Por qué se producen estas liquidaciones de futuros de criptomonedas?

En tan solo una hora, se perdieron más de 105 millones, lo que es impresionante. Sin embargo, aún es más impresionante la pérdida de más de 500 millones en el último día.

Muchos son los traders que utilizan el apalancamiento (piden prestados fondos para aumentar sus posibles ganancias). Si bien el apalancamiento puede aumentar sus ingresos en algunas de las mejores criptomonedas, también incrementa drásticamente el riesgo al que se somenten.

Y esto es lo que está pasando ahora. Si el mercado se mueve significativamente en contra de una posición apalancada, los exchanges intervienen para evitar mayores pérdidas (tanto para el trader como para la plataforma). Esto garantiza que los fondos prestados puedan ser reembolsados.

El impacto inmediato de una liquidación de futuros de criptomonedas para los traders individuales es, comprensiblemente, una pérdida financiera. Y de hecho, esta liquidación en cadena ha creado pavor entre los traders, que han mostrado su descontento en redes sociales como X.

¿Qué está pasando ahora mismo en la industria crypto?

El mercado cripto está en rojo, con una caída de más del 1,4% en las últimas horas. Las liquidaciones de futuros de criptomonedas, son el resultado de un miedo generalizado que ha dado lugar una grán reacción en cadena.

Los futuros de criptomonedas se están liquidando en masa
La mayor parte de las mejores criptomonedas están en rojo. Fuente: CoinMarketCap

De hecho, se han dado liquidaciones por más de 1.500 millones en ETH. El precio de Ethereum cayó casi un 4% en las últimas horas (las mayores pérdidas en un solo día desde el año pasado).

Ethereum (ETH)
24h7d30d1yAll time

Por su parte, el precio de BTC también cayó considerablemente. Sin embargo, empieza a recuperarse, mostrando un descenso del 0,69%.

Bitcoin (BTC)
24h7d30d1yAll time

A pesar de todo, esto refleja una tensión extrema del mercado y un posicionamiento apalancado en algunas de las mejores altcoins, como es el caso de DOGE, SOL y ADA, que también cayeron.

La caída se está viendo agravada por las ventas de pánico de los grandes titulares. Las direcciones de ballenas, están liquidando millones de dólares, agravando las pérdidas a medida que los precios descienden.

Los analistas de mercado destacaron el papel de la incertidumbre macroeconómica y las señales de la Fed en la ola de liquidación de criptomonedas.

Leer más:

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,007,886,926,017
-6.91
En el artículo
Bitcoin
BTC
$111,371
2.06 %
Bitcoin
Ethereum
ETH
$4,009
3.99 %
Ethereum
Dogecoin
DOGE
$0.2312
6.04 %
Dogecoin
Cardano
ADA
$0.7937
3.48 %
Cardano

Más

Noticias de Bitcoin
Expertos advierten de una caída del 50% en el precio de Bitcoin: ¿qué está pasando?
Marianny Márquez
Marianny Márquez
2025-09-25 12:54:51
Noticias de Finanzas
Nueve bancos europeos respaldan la stablecoin regulada por MiCA, cuyo lanzamiento está previsto para el segundo semestre de 2026
Minia Xisela Rodríguez
Minia Xisela Rodríguez
2025-09-25 10:22:01
Minia Xisela Rodríguez
Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado en varios libros de la misma temática. Actualmente colabora en Cryptonews, donde su temática actual se centra en el estudio de criptomonedas y blockchain.
leer más
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores