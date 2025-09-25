Los futuros de criptomonedas se están liquidando en masa

Hora crítica para los futuros de criptomonedas: se esfuman más de 105 millones de dólares
Hechos clave:
- Los futuros de criptomonedas se encuentran en un momento crítico.
- En tan solo una hora, más de 105 millones de dólares en cryptos fueron liquidados.
- En total, más de 500 millones han desaparecido marcando un claro efecto dominó.
- Esta cascada de liquidación de futuros de criptomonedas, es una de las mayores, según lo expresado por distintos expertos.
- Esta rápida caída está conmocionando a la comunidad de traders. Esta venta coordinada tomó a muchos con la guardia baja.
La actual liquidación de futuros de criptomonedas, ha cogido a muchos traders por sorpresa. En este caso, lo más probable sea resultado de una venta coordinada que ha podido desencadenar más liquidaciones en cadena.
Los intercambios cerraron automáticamente la posición de los traders (seguramente porque no contaban con suficiente margen para cubrir pérdidas). Este tipo de eventos no es infrecuente, sin embargo se está creando una alerta y gran inseguridad entre la comunidad cripto.
¿Por qué se producen estas liquidaciones de futuros de criptomonedas?
En tan solo una hora, se perdieron más de 105 millones, lo que es impresionante. Sin embargo, aún es más impresionante la pérdida de más de 500 millones en el último día.
Muchos son los traders que utilizan el apalancamiento (piden prestados fondos para aumentar sus posibles ganancias). Si bien el apalancamiento puede aumentar sus ingresos en algunas de las mejores criptomonedas, también incrementa drásticamente el riesgo al que se somenten.
Y esto es lo que está pasando ahora. Si el mercado se mueve significativamente en contra de una posición apalancada, los exchanges intervienen para evitar mayores pérdidas (tanto para el trader como para la plataforma). Esto garantiza que los fondos prestados puedan ser reembolsados.
El impacto inmediato de una liquidación de futuros de criptomonedas para los traders individuales es, comprensiblemente, una pérdida financiera. Y de hecho, esta liquidación en cadena ha creado pavor entre los traders, que han mostrado su descontento en redes sociales como X.
¿Qué está pasando ahora mismo en la industria crypto?
El mercado cripto está en rojo, con una caída de más del 1,4% en las últimas horas. Las liquidaciones de futuros de criptomonedas, son el resultado de un miedo generalizado que ha dado lugar una grán reacción en cadena.
De hecho, se han dado liquidaciones por más de 1.500 millones en ETH. El precio de Ethereum cayó casi un 4% en las últimas horas (las mayores pérdidas en un solo día desde el año pasado).
Por su parte, el precio de BTC también cayó considerablemente. Sin embargo, empieza a recuperarse, mostrando un descenso del 0,69%.
A pesar de todo, esto refleja una tensión extrema del mercado y un posicionamiento apalancado en algunas de las mejores altcoins, como es el caso de DOGE, SOL y ADA, que también cayeron.
La caída se está viendo agravada por las ventas de pánico de los grandes titulares. Las direcciones de ballenas, están liquidando millones de dólares, agravando las pérdidas a medida que los precios descienden.
Los analistas de mercado destacaron el papel de la incertidumbre macroeconómica y las señales de la Fed en la ola de liquidación de criptomonedas.
