Noticias de Ethereum

Tether acuña mil millones de USDT en Ethereum respaldado por reservas fiduciarias para aumentar la liquidez

La acuñación de mil millones de dólares en USDT de Tether en Ethereum, podría reflejar la creciente demanda de liquidez de las stablecoins
Minia Xisela Rodríguez
Minia Xisela Rodríguez
Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado...

Tania Fernández
Tania Fernández
Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A...

Tether acuña mil millones de USDT en Ethereum respaldado por reservas fiduciarias para aumentar la liquidez
Tether acuña nuevos USDT respaldado por reservas fiduciarias equivalentes para mantener su paridad 1:1 con el dólar

Hechos clave:

  • Tether acuñó nuevos USDT para aumentar la liquidez y satisfacer la demanda.
  • La emisión añadió aproximadamente 1.003 millones de dólares a los USDT en circulación.
  • Los nuevos tokens son ERC-20 USDT, se integran en plataformas de intercambio, billeteras y DeFi perfectamente.
  • Se emiten como parte del proceso de Tether de equiparar nuevas criptomonedas estables con reservas equivalentes.
  • La elección de Ethereum también garantiza una alta liquidez.

En un desarrollo notable, Tether Treasury acuñó mil millones de USDT en la cadena de bloques Ethereum. Esto marca una adición significativa al suministro circulante de la stablecoin, con un valor total de aproximadamente 1.003 millones.

Esta inyección de liquidez proporciona más capital para el trading, los préstamos y otras actividades cripto. Por otro lado, es un gran indicativo de la creciente demanda de la criptomoneda estable por parte de los exchanges, las plataformas DeFi o los inversores institucionales.

Volumen de transacciones de USDT y contexto del mercado

Los análisis on chain, informan que el volumen de transacciones en USDT ascienden a 484,17 mil millones de dólares, superando las transferencias en USD.

Esta magnitud subraya el papel central de las stablecoins en la provisión de liquidez, las transferencias transfronterizas y las operaciones DeFi.

Tether afirma que los nuevos USDT están respaldados por moneda fiduciaria equivalente y activos a corto plazo. El objetivo de ello, es mantener una paridad de 1:1 con el dólar estadounidense.

El emisor de la stablecoin, informa periódicamente sobre las reservas y proporciona resúmenes auditados, tanto de Tether como de terceros, en estados contables (denominados “divulgaciones de reservas de Tether”).

Esta casa de moneda sigue las prácticas habituales para suministrar liquidez a plataformas de intercambio de las mejores criptomonedas, mesas de crédito y flujos institucionales.

Las nuevas emisiones de USDT coinciden con otros movimientos de stablecoins entre redes. De hecho, Circle añadió 250 millones de USDC a Solana, lo que contribuyó al rápido crecimiento de la oferta de USDC en esa red.

La actividad de acuñación entre cadenas resalta la demanda de liquidez estable tanto en Ethereum como en Solana.

¿Por qué Tether se ha decidido por la emisión de USDT en Ethereum?

Ethereum sigue siendo la red preferida para la emisión de USDT debido a su sólido ecosistema, capacidades de contratos inteligentes y adopción generalizada.

Esto se debe a que los tokens ERC-20 como USDT, se benefician de una integración perfecta entre intercambios, billeteras y plataformas DeFi, lo que permite un movimiento eficiente de capital.

La elección de Ethereum, emisor de ETH, una de las mejores altcoins del mercado, también garantiza una alta liquidez, permitiendo transacciones rápidas dentro de protocolos financieros CEX y DEX.

De hecho, Ethereum en sí ha estado experimentando una actividad significativa junto con la acuñación de esta criptomoneda estable.

El ecosistema de contratos inteligentes de Ethereum y el amplio apoyo de los desarrolladores convierten a ERC-20 USDT en una opción práctica para operaciones de trading y préstamos de alto volumen.

